Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Vége a nagy szerelemnek: Mel Gibson és 34 évvel fiatalabb párja szakítottak

hollywood mel gibson sztárpár
Horváth Angéla
2025.12.31.
A híres színész és Rosalind Ross kilenc év után külön utakon folytatják. A 69 éves Mel Gibson és 35 éves volt élettársa közös nyilatkozatban jelezte, hogy szakításuk ellenére továbbra is együtt nevelik nyolcéves fiukat, Larsot.

Mel Gibson és Rosalind Ross kilenc év után szakítottak. A 69 éves Oscar-díjas rendező-színész és a 35 éves forgatókönyvíró már körülbelül egy éve csendben különváltak, most pedig nyilvánosan is megerősítették, hogy külön utakon folytatják életüket, szülőként viszont továbbra is együtt döntenek 8 éves fiuk, Lars neveléséről.

Mel Gibson és egykori párja, Rosalind Ross 2023-ban
Mel Gibson és egykori párja, Rosalind Ross 2023-ban
Forrás: Getty Images

Mel Gibson újra szingli

  • Mel Gibson és Rosalind Ross kilenc évig voltak együtt.
  • Közleményükben hangsúlyozták, hogy életük fontos fejezete zárult le, de közös fiukat továbbra is a lehető legjobb szülőként szeretnék támogatni.
  • A párnak egy közös gyermeke született, Lars 2017-ben látta meg a napvilágot.

Mel Gibson és Rosalind Ross 2014-ben, közös barátokon keresztül ismerték meg egymást, és hamar közel kerültek egymáshoz. Fiuk, Lars 2017-ben született – alig néhány nappal azelőtt, hogy Gibsont A fegyvertelen katona című filmjéért a legjobb rendező Oscar-díjára jelölték.

Lars azonban Mel Gibson egyetlen fia: a színésznek nyolc idősebb gyermeke van korábbi kapcsolataiból. Lánya, Hannah és hat felnőtt fia – Christian, Edward, William, Louis, Milo és Thomas – még első feleségétől, Robyn Moore-tól születtek. 16 éves lánya, Lucia pedig Oksana Grigorieva dalszerző-zongoristától született; tőle Gibson 2010-ben vált el.

További friss híreink:

Tragikusan fiatalon meghalt Jackie Kennedy unokája – Két pici gyermeket hagyott hátra

Caroline Kennedy és Edwin Schlossberg középső gyermeke december 30-án, kedden hunyt el. Halálhírét a JFK Library Foundation közösségi oldalán jelentették be a családja nevében. Tatiana Schlossberg mindössze 35 éves volt.

24 órás ellátásra szorul a Grace klinika sármos színésze, Eric Dane

A színész állapotáról volt felesége, Rebecca Gayheart vallott. Az ALS-betegséggel küzdő Eric Dane állapota miatt egész napos felügyeletre szorul.

Elolvadunk: közös fotón Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova négy gyermeke– Fotó

Enrique Iglesias és Anna Kurnyikova most először mutatták meg közös gyermekeiket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu