Vége a nagy szerelemnek: Mel Gibson és 34 évvel fiatalabb párja szakítottak

Mel Gibson és Rosalind Ross kilenc év után szakítottak. A 69 éves Oscar-díjas rendező-színész és a 35 éves forgatókönyvíró már körülbelül egy éve csendben különváltak, most pedig nyilvánosan is megerősítették, hogy külön utakon folytatják életüket, szülőként viszont továbbra is együtt döntenek 8 éves fiuk, Lars neveléséről.

Mel Gibson és egykori párja, Rosalind Ross 2023-ban

Forrás: Getty Images

Mel Gibson újra szingli Mel Gibson és Rosalind Ross kilenc évig voltak együtt.

Közleményükben hangsúlyozták, hogy életük fontos fejezete zárult le, de közös fiukat továbbra is a lehető legjobb szülőként szeretnék támogatni.

A párnak egy közös gyermeke született, Lars 2017-ben látta meg a napvilágot.

Mel Gibson és Rosalind Ross 2014-ben, közös barátokon keresztül ismerték meg egymást, és hamar közel kerültek egymáshoz. Fiuk, Lars 2017-ben született – alig néhány nappal azelőtt, hogy Gibsont A fegyvertelen katona című filmjéért a legjobb rendező Oscar-díjára jelölték.

Lars azonban Mel Gibson egyetlen fia: a színésznek nyolc idősebb gyermeke van korábbi kapcsolataiból. Lánya, Hannah és hat felnőtt fia – Christian, Edward, William, Louis, Milo és Thomas – még első feleségétől, Robyn Moore-tól születtek. 16 éves lánya, Lucia pedig Oksana Grigorieva dalszerző-zongoristától született; tőle Gibson 2010-ben vált el.

