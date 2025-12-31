Alkalmi frizura otthon: sikkes és egyszerű stílusok szilveszterre pár perc alatt

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szilveszterkor te is egy kicsit extrább megjelenésre végysz, de nincs időd vagy kedved fodrászhoz menni? Jó hír, hogy látványos alkalmi frizurát otthon is könnyedén készíthetsz. Összegyűjtöttük azokat a szilveszteri frizuraötleteket, amelyek gyorsan elkészülnek, mégis stílusosak.

Egy laza, mégis alkalmi frizura otthon is könnyedén elkészíthető. Néhány jól megválasztott kiegészítővel és egy kis hajlakkal pillanatok alatt ünnepi loknikat varázsolhatsz magadnak. Összegyűjtöttük azokat a frizuraötleteket, amelyek nemcsak látványosak, hanem kifejezetten gyorsan elkészülnek és egyszerűek is. Mutatjuk az év legvagányabb szilveszteri frizuráit!

Alkalmi frizura otthon: a szilveszteri hajhoz nem kell mesterfodrász.
Alkalmi frizura otthon: a szilveszteri hajhoz nem kell mesterfodrász.
Forrás:  Getty Images

Szilveszteri frizura könnyedén

  • Egyszerű alkalmi frizurákat készíthetsz a legújabb trendek alapján.
  • A tökéletes partifrizurához csak egy-két kiegészítőre és egy kis kreativitása lesz szükséged.

Idén szilveszterkor sokan inkább a sminkre és a frizurára helyezik a hangsúlyt, és visszafogottabb ruhákkal teremtenek egyensúlyt a megjelenésükben. A glam sminkek és a kreatív hajmegoldások különösen népszerűek az ünnepi alkalmakon. Ha te is szívesen kísérleteznél egyedi hajstílusokkal, mutatunk néhány látványos, mégis könnyen elkészíthető frizurát.

Alkalmi frizura otthon

1. 2025 szilveszterének egyik legmenőbb hajtrendje a csillámpóthaj, amely látványos, mégis meglepően egyszerűen felhelyezhető. Néhány arany- vagy ezüstszínű csillámpóthajra lesz csak szükséged, de akár angyalhajjal is helyettesítheted. Egy apró csomóval rögzítsd a hajad néhány tincséhez, és már kész is a szilveszteri bulikhoz tökéletesen passzoló, trendi frizura.

csillámpóthajas szilveszteri buli frizura
Látványos ünnepi frizura csillámpóthajjal
Forrás: Instagram haze-hairandbeauty

 

2. Készíts egy letisztult, hátrasimított copfot, majd apró hajgumik segítségével alakíts ki buborékos hatást a hajadon. Ha szeretnéd feldobni a frizurát, vékony szalagot is használhatsz, amelyből masnikat köthetsz, de a minimalista, díszítés nélküli változat is ugyanolyan látványos.

masnis szilveszteri frizura
Buborékos, masnis frizura.
Forrás: Instagram @lacyredway

3. Ha a minimalista stílus áll hozzád közelebb, próbáld ki az 50-es éveket idéző, oldalt elválasztott hajat. A tincseidet vasald ki, majd válaszd el oldalt a hajad és egy hangsúlyos, arany vagy csillámos hajcsattal tűzd el.

minimalista alkalmi frizura
Csatos, 50-es éveket idéző frizura.
Forrás:  Getty Images

4. Készítsd el a szokásos egyszerű hajfonatodat, de a három tincs egyikéhez adj egy gyöngysort vagy egy színes bársonyszalagot. Így extra, díszes frizurát kapsz, ami tökéletes kiegészítője lehet bármilyen outfitnek. Ezt a frizurát sapka alá is viselheted

alkalmi frizura fonásokkal
Fonott, díszes szilveszteri frizura.
Forrás: Instagram-tiamowry

5. A félig felfogott haj most nagyon trendi, és saját ízlésedre alakíthatod. Készíthetsz egy minikontyot vagy két kis copfot is. Adj hozzájuk egy a hajszínedtől elütő szalagot vagy masnit, és kész is az ünnepi haj. 

egyszerű masnis alkalmi frizura
Féli felfogott haj masnikkal és szalaggal.
Forrás: Instagram @hairbyhannahrae

