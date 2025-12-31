Alkalmi frizura otthon: sikkes és egyszerű stílusok szilveszterre pár perc alatt

Egy laza, mégis alkalmi frizura otthon is könnyedén elkészíthető. Néhány jól megválasztott kiegészítővel és egy kis hajlakkal pillanatok alatt ünnepi loknikat varázsolhatsz magadnak. Összegyűjtöttük azokat a frizuraötleteket, amelyek nemcsak látványosak, hanem kifejezetten gyorsan elkészülnek és egyszerűek is. Mutatjuk az év legvagányabb szilveszteri frizuráit!

Alkalmi frizura otthon: a szilveszteri hajhoz nem kell mesterfodrász.

Forrás: Getty Images

Szilveszteri frizura könnyedén Egyszerű alkalmi frizurákat készíthetsz a legújabb trendek alapján.

A tökéletes partifrizurához csak egy-két kiegészítőre és egy kis kreativitása lesz szükséged.

Idén szilveszterkor sokan inkább a sminkre és a frizurára helyezik a hangsúlyt, és visszafogottabb ruhákkal teremtenek egyensúlyt a megjelenésükben. A glam sminkek és a kreatív hajmegoldások különösen népszerűek az ünnepi alkalmakon. Ha te is szívesen kísérleteznél egyedi hajstílusokkal, mutatunk néhány látványos, mégis könnyen elkészíthető frizurát.

Alkalmi frizura otthon

1. 2025 szilveszterének egyik legmenőbb hajtrendje a csillámpóthaj, amely látványos, mégis meglepően egyszerűen felhelyezhető. Néhány arany- vagy ezüstszínű csillámpóthajra lesz csak szükséged, de akár angyalhajjal is helyettesítheted. Egy apró csomóval rögzítsd a hajad néhány tincséhez, és már kész is a szilveszteri bulikhoz tökéletesen passzoló, trendi frizura.

Látványos ünnepi frizura csillámpóthajjal

Forrás: Instagram haze-hairandbeauty

2. Készíts egy letisztult, hátrasimított copfot, majd apró hajgumik segítségével alakíts ki buborékos hatást a hajadon. Ha szeretnéd feldobni a frizurát, vékony szalagot is használhatsz, amelyből masnikat köthetsz, de a minimalista, díszítés nélküli változat is ugyanolyan látványos.

Buborékos, masnis frizura.

Forrás: Instagram @lacyredway

3. Ha a minimalista stílus áll hozzád közelebb, próbáld ki az 50-es éveket idéző, oldalt elválasztott hajat. A tincseidet vasald ki, majd válaszd el oldalt a hajad és egy hangsúlyos, arany vagy csillámos hajcsattal tűzd el.

Csatos, 50-es éveket idéző frizura.

Forrás: Getty Images

4. Készítsd el a szokásos egyszerű hajfonatodat, de a három tincs egyikéhez adj egy gyöngysort vagy egy színes bársonyszalagot. Így extra, díszes frizurát kapsz, ami tökéletes kiegészítője lehet bármilyen outfitnek. Ezt a frizurát sapka alá is viselheted.