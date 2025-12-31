Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Tragikus hír Hollywoodból: meghalt a Drót legendás színésze

gyász Drót (sorozat) színész
Life.hu
2025.12.31.
A Drót és az Az alelnök sorozatokból is ismert színész 71 évesen hunyt el. Isiah Whitlock Jr. a független filmek és nagy hollywoodi produkciók világában is emlékezetes alakítást nyújtott, halálával egy zseniális karakterszínészt veszített a filmes szakma.

Isiah Whitlock Jr. halálhírét menedzsere, Brian Liebman közölte, aki egy Instagram-posztban arról számolt be, hogy ügyfele nemcsak briliáns színész volt, hanem kivételes ember is, akik ismerték, mind szerették.

Isiah Whitlock Jr. 71 éves korában halt meg
Isiah Whitlock Jr. 71 éves korában halt meg
Forrás: Getty Images

Isiah Whitlock Jr. Indiana államból származott, és rendkívül termékeny karakterszínészként vált ismertté. Különösen szoros szakmai kapcsolat fűzte Spike Lee-hez: szerepelt a rendező több filmjében is, köztük a Csuklyások – BlacKkKlansman és Az 5 bajtárs mellett az Utál a csaj, Az utolsó éjjel, a Red Hook Summer és a Chi-Raq című alkotásokban.

Isiah Whitlock Jr. védjegye: shit, kicsit másképp

Karrierje egyik védjegyévé vált a sajátos, elnyújtott „sheeeeee-it” szófordulat, amellyel a „shit” szót formálta át emlékezetes szlogenné. Először az Utál a csaj és Az utolsó éjjel című filmekben használta, később pedig a Drót írói is beépítették az HBO-sorozatba. Elmondása szerint mindennapos élmény volt számára, hogy rajongók az utcán megállították, és kérték, ismételje meg a híressé vált szófordulatot. 

 

A színész nagy hollywoodi produkciókban is feltűnt: Martin Scorsese Nagymenők című klasszikusában egy orvost játszott, emellett szerepelt a Chappelle’s Show-ban, a Hálaadásban, a Bűbájban, valamint a Pixar Verdák 3 és Lightyear című animációs filmjeiben is. Hangját a Pixar készülő, 2026-ra tervezett animációs sci-fi vígjátékához, a Hoppershez is kölcsönözte.

 

A politikai szatíra kedvelői Az alelnök című sorozatból ismerhették: a 2–4. évadban George Maddoxot, az Egyesült Államok védelmi miniszterét játszotta, aki a 2016-os előválasztások során Julia Louis-Dreyfus karaktere, Selina Meyer ellen indult. A szerep tovább erősítette hírnevét.

Isiah Whitlock Jr. halálával a kortárs amerikai sorozat- és filmszínészet egyik összetéveszthetetlen, ikonikus alakja távozott.

További friss híreink:

Vége a nagy szerelemnek: Mel Gibson és 34 évvel fiatalabb párja szakítottak

A híres színész és Rosalind Ross kilenc év után külön utakon folytatják. A 69 éves Mel Gibson és 35 éves volt élettársa közös nyilatkozatban jelezte, hogy szakításuk ellenére továbbra is együtt nevelik nyolcéves fiukat, Larsot.

Tragikusan fiatalon meghalt Jackie Kennedy unokája – Két pici gyermeket hagyott hátra

Caroline Kennedy és Edwin Schlossberg középső gyermeke december 30-án, kedden hunyt el. Halálhírét a JFK Library Foundation közösségi oldalán jelentették be a családja nevében. Tatiana Schlossberg mindössze 35 éves volt.

24 órás ellátásra szorul a Grace klinika sármos színésze, Eric Dane

A színész állapotáról volt felesége, Rebecca Gayheart vallott. Az ALS-betegséggel küzdő Eric Dane állapota miatt egész napos felügyeletre szorul.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu