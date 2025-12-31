Tragikus hír Hollywoodból: meghalt a Drót legendás színésze

Isiah Whitlock Jr. halálhírét menedzsere, Brian Liebman közölte, aki egy Instagram-posztban arról számolt be, hogy ügyfele nemcsak briliáns színész volt, hanem kivételes ember is, akik ismerték, mind szerették.
Isiah Whitlock Jr. Indiana államból származott, és rendkívül termékeny karakterszínészként vált ismertté. Különösen szoros szakmai kapcsolat fűzte Spike Lee-hez: szerepelt a rendező több filmjében is, köztük a Csuklyások – BlacKkKlansman és Az 5 bajtárs mellett az Utál a csaj, Az utolsó éjjel, a Red Hook Summer és a Chi-Raq című alkotásokban.
Isiah Whitlock Jr. védjegye: shit, kicsit másképp
Karrierje egyik védjegyévé vált a sajátos, elnyújtott „sheeeeee-it” szófordulat, amellyel a „shit” szót formálta át emlékezetes szlogenné. Először az Utál a csaj és Az utolsó éjjel című filmekben használta, később pedig a Drót írói is beépítették az HBO-sorozatba. Elmondása szerint mindennapos élmény volt számára, hogy rajongók az utcán megállították, és kérték, ismételje meg a híressé vált szófordulatot.
A színész nagy hollywoodi produkciókban is feltűnt: Martin Scorsese Nagymenők című klasszikusában egy orvost játszott, emellett szerepelt a Chappelle’s Show-ban, a Hálaadásban, a Bűbájban, valamint a Pixar Verdák 3 és Lightyear című animációs filmjeiben is. Hangját a Pixar készülő, 2026-ra tervezett animációs sci-fi vígjátékához, a Hoppershez is kölcsönözte.
A politikai szatíra kedvelői Az alelnök című sorozatból ismerhették: a 2–4. évadban George Maddoxot, az Egyesült Államok védelmi miniszterét játszotta, aki a 2016-os előválasztások során Julia Louis-Dreyfus karaktere, Selina Meyer ellen indult. A szerep tovább erősítette hírnevét.
Isiah Whitlock Jr. halálával a kortárs amerikai sorozat- és filmszínészet egyik összetéveszthetetlen, ikonikus alakja távozott.
