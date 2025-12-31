Tragikus hír Hollywoodból: meghalt a Drót legendás színésze

Isiah Whitlock Jr. halálhírét menedzsere, Brian Liebman közölte, aki egy Instagram-posztban arról számolt be, hogy ügyfele nemcsak briliáns színész volt, hanem kivételes ember is, akik ismerték, mind szerették.

Isiah Whitlock Jr. 71 éves korában halt meg

Forrás: Getty Images

Isiah Whitlock Jr. Indiana államból származott, és rendkívül termékeny karakterszínészként vált ismertté. Különösen szoros szakmai kapcsolat fűzte Spike Lee-hez: szerepelt a rendező több filmjében is, köztük a Csuklyások – BlacKkKlansman és Az 5 bajtárs mellett az Utál a csaj, Az utolsó éjjel, a Red Hook Summer és a Chi-Raq című alkotásokban.

Isiah Whitlock Jr. védjegye: shit, kicsit másképp

Karrierje egyik védjegyévé vált a sajátos, elnyújtott „sheeeeee-it” szófordulat, amellyel a „shit” szót formálta át emlékezetes szlogenné. Először az Utál a csaj és Az utolsó éjjel című filmekben használta, később pedig a Drót írói is beépítették az HBO-sorozatba. Elmondása szerint mindennapos élmény volt számára, hogy rajongók az utcán megállították, és kérték, ismételje meg a híressé vált szófordulatot.

A színész nagy hollywoodi produkciókban is feltűnt: Martin Scorsese Nagymenők című klasszikusában egy orvost játszott, emellett szerepelt a Chappelle’s Show-ban, a Hálaadásban, a Bűbájban, valamint a Pixar Verdák 3 és Lightyear című animációs filmjeiben is. Hangját a Pixar készülő, 2026-ra tervezett animációs sci-fi vígjátékához, a Hoppershez is kölcsönözte.

A politikai szatíra kedvelői Az alelnök című sorozatból ismerhették: a 2–4. évadban George Maddoxot, az Egyesült Államok védelmi miniszterét játszotta, aki a 2016-os előválasztások során Julia Louis-Dreyfus karaktere, Selina Meyer ellen indult. A szerep tovább erősítette hírnevét.

Isiah Whitlock Jr. halálával a kortárs amerikai sorozat- és filmszínészet egyik összetéveszthetetlen, ikonikus alakja távozott.

