Hot Toddy: A tökéletes pasifogó őszi ital az összebújós estékhez

Az ősz tökéletes alkalmat nyújt az összebújós, bekuckózós estékhez. Hiszen nincs is jobb, mint egy puha takaró alatt melegedni együtt és forró italt szürcsölgetni, miközben egy tipikusan őszi film megy a háttérben. Az őszi ital azonban nem kell, hogy unalmas vagy sablonos legyen, így felejtsétek el a forró csokit: próbáljátok ki a Hot Toddy-t, az idei ősz legjobb pasifogó italát.
A Hot Toddy nem egy újdonság, a skótok már régóta fogyasztják ezt a forró italt az őszi, téli időszakban. Az egzotikus név mögött valójában két hozzávaló rejlik: tea és whisky. Elsőre azt gondolnánk, hogy a két karakteres íz nem fér meg egymás mellett, ám ez nem igaz. Sőt! Tökéletesen kiegészítik egymást, akárcsak te és a párod.
A bátrabbak kipróbálhatják az eredeti verziót, ami lényegében csak whisky, forró víz, méz, citromlé és pár szegfűszeg, de akinek ez túl mezítlábas, az bátran beledobhat egy teafiltert is. Egyik verzió receptje sem bonyolult.
Természetesen csak módjával fogyasszuk, hiszen a whisky alkoholtartalma magas, a receptet pedig bátran módosítsuk ízlésünknek megfelelően. A karakteres ízek forró gyógyírként érnek majd össze a torkunkban, a whisky pedig a jókedvért és a romantikus hangulatért is felel majd.
Egy valami tehát garantált: ha egy bögre Hot Toddy-val kedveskedünk szívünk választottjának, biztosan nem marad viszonzatlanul figyelmességünk. Az ital pedig pillanatok alatt megteremti a forró hangulatot, aminél nem is kell több egy hűvös, őszi estén.
