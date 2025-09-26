Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 26., péntek

Hot Toddy: A tökéletes pasifogó őszi ital az összebújós estékhez

Shutterstock - NDAB Creativity
recept forró ital ősz
Kis Dalma Róza
2025.09.26.
Az időjárás könyörtelenül eldöntötte, hogy nem csak naptár szerint, de hőmérsékletben is beköszönt az ősz. A hűvös délutánoknak azonban nem kell unalmasnak lenniük. Könnyen feldobhatjuk az összebújós estéket egy tuti pasifogó őszi itallal, ami garantáltan forró hangulatba hoz majd mindkettőtöket.

Az ősz tökéletes alkalmat nyújt az összebújós, bekuckózós estékhez. Hiszen nincs is jobb, mint egy puha takaró alatt melegedni együtt és forró italt szürcsölgetni, miközben egy tipikusan őszi film megy a háttérben. Az őszi ital azonban nem kell, hogy unalmas vagy sablonos legyen, így felejtsétek el a forró csokit: próbáljátok ki a Hot Toddy-t, az idei ősz legjobb pasifogó italát. 

őszi italt szürcsöl a kandalló mellett egy pár
A Hot Toddy lesz az idei szezon legtrendibb őszi itala.
Forrás: Shutterstock

Hot Toddy – az őszi ital, amitől forró lesz a hangulat

A Hot Toddy nem egy újdonság, a skótok már régóta fogyasztják ezt a forró italt az őszi, téli időszakban. Az egzotikus név mögött valójában két hozzávaló rejlik: tea és whisky. Elsőre azt gondolnánk, hogy a két karakteres íz nem fér meg egymás mellett, ám ez nem igaz. Sőt! Tökéletesen kiegészítik egymást, akárcsak te és a párod.

Így készítsd a tökéletes pasifogó italt

A bátrabbak kipróbálhatják az eredeti verziót, ami lényegében csak whisky, forró víz, méz, citromlé és pár szegfűszeg, de akinek ez túl mezítlábas, az bátran beledobhat egy teafiltert is. Egyik verzió receptje sem bonyolult.

Hozzávalók: 

  • 2,5 dl víz
  • 1 db teafilter (ízlés szerint)
  • egy darab citrom
  • másfél tk. méz
  • 4 cl whisky
  • díszítésnek és az extra ízért egy fahéjrudat is dobhatsz bele
Ezt az őszi italt citrommal és fahéjjal is szokták ízesíteni.
Forró, izgalmas és fűszeres, ráadásul elkészíteni sem bonyolult a Hot Toddy-t.
Forrás: Shutterstock

Elkészítés:

  1. Forraljuk fel a vizet, tegyük a vízbe a teafiltert, takarjuk le, és hagyjuk 10 percet állni.
  2. Vegyünk elő egy minimum 3 decis bögrét, és töltsük meg meleg vízzel. Hagyjuk állni benne, majd öntsük ki.
  3. A citrom felét vágjuk vékony szeletekre, vegyük ki belőle a magokat, majd tegyük félre. A maradék citromból facsarjuk a levet a bögrébe, majd öntsük rá a whiskyt és a mézet. 
  4. Ha letelt a 10 perc, vegyük ki a teafiltert, majd öntsük a teát a whiskys bögrébe, és alaposan keverjük fel. Tegyünk bele ízlés szerint citromszeleteket és fahéjrudat. Azonnal, forrón kínáljuk. 

Természetesen csak módjával fogyasszuk, hiszen a whisky alkoholtartalma magas, a receptet pedig bátran módosítsuk ízlésünknek megfelelően. A karakteres ízek forró gyógyírként érnek majd össze a torkunkban, a whisky pedig a jókedvért és a romantikus hangulatért is felel majd.

Egy valami tehát garantált: ha egy bögre Hot Toddy-val kedveskedünk szívünk választottjának, biztosan nem marad viszonzatlanul figyelmességünk. Az ital pedig pillanatok alatt megteremti a forró hangulatot, aminél nem is kell több egy hűvös, őszi estén. 

