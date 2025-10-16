Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így készítsd el Harry és Vilmos herceg kedvenc brownie-ját - A királyi séf elárulta a titkos összetevőt

Harry és Vilmos herceg gyerekként imádta: elhoztuk a csokoládés brownie receptet
PA Images - Martin Keene - PA Images
recept brownie espresso brit királyi család
A brit királyi család egykori séfje felfedte rég őrzött titkát. Csokoládés brownie receptje olyan titkos összetevőt tartalmaz, amitől a kis hercegek egyenesen megőrültek.

Kevés olyan édesség van, amit annyian szeretnek, mint a csokoládés brownie-t. Egy videóból most kiderült, hogy nemcsak a hétköznapi családok asztalára kerül gyakran ebből a finomságból, de egykor a brit királyi családban is nagy sláger volt. Darren McGrady, aki éveken át séfként dolgozott a Kensington-palotában, most elárulta a csokoládés brownie receptjének titkát. Ez a finomság egyetlen plusz hozzávaló miatt lett Harry és Vilmos herceg kedvence.

Csokoládés kávés brownie recept, ahogy a brit királyi családban szerették a gyerekek
A brit királyi család egykori séfje elárulta a brownie receptjét.
Forrás: Shutterstock

Brownie recept, ahogy a királyi udvarban szerették 

Az egykori királyi séf egy adag frissen főzött eszpresszót, vagyis erős feketekávét adott a tésztához, amitől a csokoládés brownie sokkal karakteresebb és gazdagabb ízt kapott. Gyerekként Harry és Vilmos herceg imádták, a nevelőnőjük viszont már kevésbé, mert a cukor és a koffein együtt olyan energiabombát varázsolt a fiúkból, hogy délutánonként le-fölrohangáltak a palotában. Darren McGrady azt is elmesélte, hogy dió sosem kerülhetett a süteménybe, mert a hercegek közül egyik sem szerette, így inkább extra csokoládédarabokkal gazdagította a receptet. 

A brit királyi család csokoládés-kávés brownie receptje

Hozzávalók:

  • 1 csésze sótlan vaj
  • 2 csésze étcsokoládé darabka
  • ¼ csésze frissen főzött eszpresszó
  • 4 nagy tojás
  • 1 teáskanál vanília kivonat
  • 1,5 csésze kristálycukor
  • csipet só
  • ¾ csésze liszt

Elkészítés

Melegítsd elő a sütőt 170 °C-ra, és vajazz ki egy tepsit. A vajat és egy csésze csokoládét olvaszd fel mikrohullámú sütőben vagy gőz fölött, majd add hozzá a cukrot, a vaníliát, a tojásokat, a lisztet és végül az eszpresszót. Szórd bele a maradék csokoládédarabokat, és simítsd a masszát a tepsibe. Süsd 15 percig, amíg a teteje matt lesz. Hagyd kihűlni, majd vágd szeletekre. Jó étvágyat!

