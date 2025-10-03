Elő a piros almákkal! Melegítsd elő a terepet ezzel az októberi forró punccsal – RECEPT

Végre itt az október, és a bekuckózós őszi idő. A fák levelei vörösbe és aranyba öltöznek, a levegő pedig hűvösebbé válik. Esténként már nem a várost járjuk, inkább hazasietünk, hogy meggyújtsunk egy illatgyertyát és magunkra húzzuk a puha pokrócot. Ez a fokozatos lelassulás időszaka, amikor nagyon jól esik valami finomsággal felmelegíteni a testünket és a lelkünket. Ez lehet egy bögre finom tea, de akár egy pohár forró puncs is.

Ez az almás puncs recept lesz az új őszi kedvenc forró italod.

Forrás: Shutterstock

Az ősz kedvenc forró itala, a puncs

A puncs nem csupán egy ital, hanem egy igazi hangulatmegteremtő varázslat. Számos változata ismert, és nem csak melegen, de hidegen is fogyasztják. Őszre mi egy forró verziót hoztunk, de kihűlve ez is épp olyan finom. Októberre pedig különösen jó választás ez az almás puncs, hiszen a friss, lédús almák ekkor vannak a csúcson, így nemcsak finom, hanem szezonális is. Az pedig, hogy alkoholos vagy alkoholmentes verzióban készíted el, teljesen rajtad áll.

Tudtad, hogy a puncsot tartják a világ első koktéljának? Gyökerei egészen a 17. századi Indiáig vezetnek vissza. Egyes történészek szerint elnevezése a szanszkrit „paanch” kifejezéshez köthető, ami azt jelenti, öt. Ez az ital klasszikus összetevőire utal: az alkoholra, a citrusfélékre, a cukorra, a vízre és a fűszerekre. Más források viszont úgy vélik, a név eredetét inkább a „puncheon” szóban kell keresni, amely akkoriban a hajókon használt nagy alkoholos hordókat jelölte.

Ez az őszi ital tökéletes társ lehet egy lelkizős, barátnős beszélgetéshez, egy romantikus kanapés estéhez, vagy akár egy családi hétvégi délutánhoz, amikor a gyerekek is kortyolhatják az alkoholmentes változatot. Ha ügyesen tálalod – például vastag falú üvegpohárban fahéjrúddal vagy réz bögrében almadarabokkal, mint a menő bárokban –, akkor ez a forró ital nemcsak finom, hanem látványos is lesz.

Ezt a puncsitalt akár hidegen is ihatod.

Forrás: Shutterstock

Az almás puncs receptje:

Hozzávalók:

1,5 liter természetes, szűretlen almalé

300 ml fehérbor (alkoholmentes verzióban fehér szőlőlé)

150 g barna cukor

1 evőkanál vaníliás cukor

3 rúd fahéj

3 egész csillagánizs

5 szegfűszeg

100 ml amaretto (kihagyható, vagy alkoholmentes változattal helyettesíthető)

Elkészítés:

Egy nagy lábasban keverd össze az almalevet, a fehérbort, valamint a barna- és vaníliás cukrot, majd add hozzá a fahéjat, a csillagánizst és a szegfűszeget. Érdemes a fűszereket teafilterbe vagy fűszerzsákba tenni, hogy később könnyebben eltávolíthasd. Forrald fel, de csak rövid ideig hagyd ilyen magas hőmérsékleten, utána alacsony lángon főzd még 20-25 percig. Ez elég idő, hogy a fűszerek minden aromájukat átadják ennek a mennyei puncsitalnak. Ezután vedd ki a fűszereket, öntsd hozzá az amarettót, és már töltheted is a poharakba. Ha szeretnél belevinni egy kis extrát, a főzés vége előtt 5 perccel dobj bele pár vékony almaszeletet.