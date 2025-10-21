Rózsavizes-mandulás keksz, hogy azonnal beléd szeressen a kiszemelted

Szükséged lenne egy szerelmi bájitallal felérő édességre, amivel magadba bolondíthatod a szerelmedet? Készítsd el ezt a rózsavizes-mandulás kekszet, ami azonnal kivirágoztatja kiszemelted szívcsakráját!

Isteni rózsavizes-mandulás keksz, amivel elcsábíthatod a kiszemeltedet. Forrás: Instagram

Rózsavizes-mandulás keksz: ha már megvan a pasi, de még el kell csábítanod

Ismerjük az érzést, amikor rátaláltál életed párjára, de még nem annyira mutatta ki, hogy viszonozná azt a mély és gyengéd érzelmet, ami benned már megjelent. Ne várj arra, hogy lépjen, mert mind tudjuk, hogy a megfelelő alkalom akkor jön el, amikor te megteremted azt. Úgyhogy vedd kezedbe a saját sorsodat és süss egy adag süteményt, amivel elcsavarhatod a fejét.

Miért a rózsavíz és a mandula?

Rózsavíz

A rózsavíznek rengeteg felhasználási módja van és számos jótékony hatása ismert. Forrás: Shutterstock

A rózsavíz egy univerzális szer, amiből készíthetsz akár kozmetikumokat is, de ételekbe is nagyszerű alapanyagként szolgál. Azért az ehető rózsavíz a desszert különleges összetevője, mert rengeteg pozitív hatása van: segíti az epe működését, csökkenti a felfúvódást és a gyomorpanaszokat, de gyulladáscsökkentő hatása is van az antioxidánstartalmának köszönhetően.

Amiért pedig külön piros pont jár, hogy aromaterápiás hatásai is vannak: oldja a stresszt, javítja a hangulatot és kisimítja az idegrendszert.

Ennyi pozitívum felsorolása után láthatod, hogy szinte egy csodaszerről van szó.

Mandula

A mandula is egy igazi szuperfood, amivel javíthatsz az egészséged állapotán. Forrás: Shutterstock

Ennek a finom magnak sokféle egészségügyi előnye van: támogatja a szív-és érrendszert, szabályozza a vércukrot, javítja az emésztést és remek fehérjeforrás.

Ezek mellett még az agyadnak is jót tesz, mivel serkenti a memóriát és csökkenti a stresszt. Sikerült meggyőznünk, hogy ez a nasi lesz a te szerelmi bájitalod? Akkor lássuk a rózsavizes-mandulás keksz receptjét!

Rózsavizes-mandulás kekszrecept

12 db

Hozzávalók:

165 gramm vaj

180 gramm kristálycukor

16 gramm vaníliás cukor

1 tojás + 1 db tojássárgája

1 tk vanília aroma

220 gramm liszt

5 gramm sütőpor

120 gramm őrölt mandula

70 gramm szeletelt mandula

3-4 ek ehető rózsavíz

Elkészítés

Egy nagy tálban elektromos kézi habverővel összedolgozzuk a vajat, a kristálycukrot és a vaníliás cukrot, amíg sima nem lesz. Öntsük a tálba a tojást, a tojássárgáját és a vanília aromát is, majd keverjük össze. Egy külön tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport és a darált mandulát. Alacsony fokozaton az elektromos kézi habverővel keverjük össze a két tál összetevőit, majd öntsük hozzá a rózsavizet. Egy fagyiadagoló segítségével osszuk fel a tésztát és helyezzük a gombócokat egy sütőpapírral bélelt tálcára. Minden sütire szórjunk egy kis szelet mandulát, majd rakjuk a tálcát a hűtőbe 30 percre. Ez a lépés azért fontos, mert így sütés közben is szépen megmarad a formájuk. Rakjuk a sütiket 180 fokra előmelegített sütőbe, majd süssük 10-12 percig!

Miután teljesen kihűlt, szórjunk a kekszekre porcukrot, esetleg egy kis szárított rózsaszirmot és már meg is kínálhatjuk is vele a nagy Ő-t!

Ha szeretnénk házilag rózsavizet készíteni, akkor az alábbi videóból megtudhatjuk, hogyan kell!