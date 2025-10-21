Rózsavizes-mandulás keksz, hogy azonnal beléd szeressen a kiszemelted

Szükséged lenne egy szerelmi bájitallal felérő édességre, amivel magadba bolondíthatod a szerelmedet? Készítsd el ezt a rózsavizes-mandulás kekszet, ami azonnal kivirágoztatja kiszemelted szívcsakráját!
Rózsavizes-mandulás keksz: ha már megvan a pasi, de még el kell csábítanod
Ismerjük az érzést, amikor rátaláltál életed párjára, de még nem annyira mutatta ki, hogy viszonozná azt a mély és gyengéd érzelmet, ami benned már megjelent. Ne várj arra, hogy lépjen, mert mind tudjuk, hogy a megfelelő alkalom akkor jön el, amikor te megteremted azt. Úgyhogy vedd kezedbe a saját sorsodat és süss egy adag süteményt, amivel elcsavarhatod a fejét.
Miért a rózsavíz és a mandula?
Rózsavíz
A rózsavíz egy univerzális szer, amiből készíthetsz akár kozmetikumokat is, de ételekbe is nagyszerű alapanyagként szolgál. Azért az ehető rózsavíz a desszert különleges összetevője, mert rengeteg pozitív hatása van: segíti az epe működését, csökkenti a felfúvódást és a gyomorpanaszokat, de gyulladáscsökkentő hatása is van az antioxidánstartalmának köszönhetően.
Amiért pedig külön piros pont jár, hogy aromaterápiás hatásai is vannak: oldja a stresszt, javítja a hangulatot és kisimítja az idegrendszert.
Ennyi pozitívum felsorolása után láthatod, hogy szinte egy csodaszerről van szó.
Mandula
Ennek a finom magnak sokféle egészségügyi előnye van: támogatja a szív-és érrendszert, szabályozza a vércukrot, javítja az emésztést és remek fehérjeforrás.
Ezek mellett még az agyadnak is jót tesz, mivel serkenti a memóriát és csökkenti a stresszt. Sikerült meggyőznünk, hogy ez a nasi lesz a te szerelmi bájitalod? Akkor lássuk a rózsavizes-mandulás keksz receptjét!
Rózsavizes-mandulás kekszrecept
12 db
Hozzávalók:
165 gramm vaj
180 gramm kristálycukor
16 gramm vaníliás cukor
1 tojás + 1 db tojássárgája
1 tk vanília aroma
220 gramm liszt
5 gramm sütőpor
120 gramm őrölt mandula
70 gramm szeletelt mandula
3-4 ek ehető rózsavíz
Elkészítés
- Egy nagy tálban elektromos kézi habverővel összedolgozzuk a vajat, a kristálycukrot és a vaníliás cukrot, amíg sima nem lesz.
- Öntsük a tálba a tojást, a tojássárgáját és a vanília aromát is, majd keverjük össze.
- Egy külön tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport és a darált mandulát.
- Alacsony fokozaton az elektromos kézi habverővel keverjük össze a két tál összetevőit, majd öntsük hozzá a rózsavizet.
- Egy fagyiadagoló segítségével osszuk fel a tésztát és helyezzük a gombócokat egy sütőpapírral bélelt tálcára.
- Minden sütire szórjunk egy kis szelet mandulát, majd rakjuk a tálcát a hűtőbe 30 percre. Ez a lépés azért fontos, mert így sütés közben is szépen megmarad a formájuk.
- Rakjuk a sütiket 180 fokra előmelegített sütőbe, majd süssük 10-12 percig!
Miután teljesen kihűlt, szórjunk a kekszekre porcukrot, esetleg egy kis szárított rózsaszirmot és már meg is kínálhatjuk is vele a nagy Ő-t!
Ha szeretnénk házilag rózsavizet készíteni, akkor az alábbi videóból megtudhatjuk, hogyan kell!