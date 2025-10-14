Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gluténmentes proteinbomba, ami a jó alak desszertje: a málnás-pisztáciás sajttorta receptje

Shutterstock - Tetiana Chernykova
vegán recept málnás receptek gluténmentes étrend fehérjebomba torta desszert pisztácia gluténmentes sajttorta
Kővári F. Luca
2025.10.14.
Egy olyan ízletes és kényeztető édességet mutatunk, ami vegán, gluténmentes és igazi proteinbomba is. A málnás-pisztáciás sajttorta annyira finom, hogy legjobb, ha dupla adagot készítesz belőle.

Ha mindig odafigyelsz az alakodra, de nem szeretnél lemondani egy kis édességről, akkor ez a málnás pisztáciás sajttortarecept neked szól! Kíváncsi vagy, hogyan készítheted el? Olvass tovább a receptért!

Málnás pisztáciás sajttorta: desszert, amivel tökéletes alakod maradhat.
Málnás pisztáciás sajttorta: desszert, amivel tökéletes alakod maradhat.
Forrás: Shutterstock

Málnás-pisztáciás sajttorta: a csinos alak desszertje

Egy olyan könnyen elkészíthető, bámulatosan finom torta receptet hoztunk, amit imádni fogsz és gyorsan újra el kell majd készítened, mert hamar elfogy majd. 

A torta vegán, gluténmentes és kevés kalóriát tartalmaz, viszont sok benne a fehérje, ezért kiválóan beilleszthető többféle étrendbe, diétába is.

A málnás-pisztáciás sajttorta jótékony hatásai

  • A desszert két fő összetevője a tofu és a szójajoghurt, így rengeteg fehérjét tartalmaz, úgyhogy, ha te aktív életmódot folytatsz, akkor kifejezetten jó választás lehet egy ilyen nassolnivaló. 
  • A proteinen kívül a málna is egy szuperfood, mert vitamintartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert és gyulladáscsökkentő hatása is van. 
  • A pisztácia pedig szabályozza a vérnyomást és a koleszterinszintet is, úgyhogy védi a szívet és az érrendszert is. Láthatod, hogy igazán sok előnye van ennek a bűntudat nélkül fogyasztható csodasütinek. Nézzük, hogyan készítheted el!

A málnás-pisztáciás sajttorta receptje:

Hozzávalók:

Tortaalap:

  • 100 gramm zab
  • 100 gramm datolya (kimagozott)
  • 80 ml víz

Pisztáciakrém:

  • 200 gramm kesudió
  • 300 gramm szója joghurt
  • 100 gramm tofu
  • 70 gramm datolya
  • 80 gramm pisztácia
  • 2 ek citromlé
  • 2 ek vaj

Málnás, pisztáciás felső réteg:

  • 200 gramm málna
  • 40 gramm pisztácia
  • 2 ek citromlé
  • 2 ek juharszirup

Elkészítés:

  1. A torta alapjához daráld le a datolyát a vízzel és a zabbal, ezután nyomkodd a tortaforma aljába egy kanál segítségével.
  2. Turmixold össze a kesudiót, a szójajoghurtot, a tofut, a datolyát, a pisztáciát, a vajat és a citromlevet, hogy egy sűrű masszát kapj. Ezt a keveréket öntsd rá az alsó rétegre és az egész tortaformát rakd a hűtőbe, hogy összeálljon és kicsit megszilárduljon.
  3. A megmosott málnát rakd egy edénybe és a juharsziruppal és a citromlével elkeverve főzd fel, amíg egy lekvárszerű szószt nem kapsz.
  4. A harmadik, málnás réteget is öntsd rá a tortára, szórd meg a felvágott pisztáciával és már fogyaszthatod is, egészségedre!
     Szeretnél még inspirálódni? Kattints a videóra további sajttortareceptekért!
@.sweeteli.4 Peach and apricot cheesecake 🍑☀️🧡 #peach #apricot #cheesecake #summer #summervibes #orange ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

Haute couture a konyhában – Ez a desszert olyan, mintha a kifutóról jött volna

A csillogás nemcsak a kifutókon hódít: a haute couture most a desszertek világát is uralja. A cukrászat új trendje az elegáns süteményekről szól – megmutatjuk, hogyan varázsolhatsz otthon is luxussütiket!

Kertből a konyhába: virágok, amiket nemcsak szagolgatni, hanem enni is élmény

Ha szeretnéd különlegessé tenni az ételeidet, érdemes megismerkedned az ehető virágokkal. Nemcsak a torták, saláták és szendvicsek kapnak egyedi ízt tőlük, látványra is feldobják a tányért.

Kihagyhatatlan finomság: ezekben a cukrászdákban tudod megkóstolni Magyarország tortáját

Augusztus 19-től országszerte több mint félezer cukrászdában, valamint Budapesten, a Várkert Bazárnál megrendezett Magyar Ízek Utcáján is árusítják az idei Magyarország Tortáját és annak cukormentes változatát.

 

 

