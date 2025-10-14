Gluténmentes proteinbomba, ami a jó alak desszertje: a málnás-pisztáciás sajttorta receptje

Ha mindig odafigyelsz az alakodra, de nem szeretnél lemondani egy kis édességről, akkor ez a málnás pisztáciás sajttortarecept neked szól! Kíváncsi vagy, hogyan készítheted el? Olvass tovább a receptért!

Málnás pisztáciás sajttorta: desszert, amivel tökéletes alakod maradhat.

Forrás: Shutterstock

Málnás-pisztáciás sajttorta: a csinos alak desszertje

Egy olyan könnyen elkészíthető, bámulatosan finom torta receptet hoztunk, amit imádni fogsz és gyorsan újra el kell majd készítened, mert hamar elfogy majd.

A torta vegán, gluténmentes és kevés kalóriát tartalmaz, viszont sok benne a fehérje, ezért kiválóan beilleszthető többféle étrendbe, diétába is.

A málnás-pisztáciás sajttorta jótékony hatásai

A desszert két fő összetevője a tofu és a szójajoghurt, így rengeteg fehérjét tartalmaz, úgyhogy, ha te aktív életmódot folytatsz, akkor kifejezetten jó választás lehet egy ilyen nassolnivaló.

A proteinen kívül a málna is egy szuperfood, mert vitamintartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert és gyulladáscsökkentő hatása is van.

A pisztácia pedig szabályozza a vérnyomást és a koleszterinszintet is, úgyhogy védi a szívet és az érrendszert is. Láthatod, hogy igazán sok előnye van ennek a bűntudat nélkül fogyasztható csodasütinek. Nézzük, hogyan készítheted el!

A málnás-pisztáciás sajttorta receptje:

Hozzávalók:

Tortaalap:

100 gramm zab

100 gramm datolya (kimagozott)

80 ml víz

Pisztáciakrém:

200 gramm kesudió

300 gramm szója joghurt

100 gramm tofu

70 gramm datolya

80 gramm pisztácia

2 ek citromlé

2 ek vaj

Málnás, pisztáciás felső réteg:

200 gramm málna

40 gramm pisztácia

2 ek citromlé

2 ek juharszirup

Elkészítés: