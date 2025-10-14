Gluténmentes proteinbomba, ami a jó alak desszertje: a málnás-pisztáciás sajttorta receptje

Egy olyan ízletes és kényeztető édességet mutatunk, ami vegán, gluténmentes és igazi proteinbomba is. A málnás-pisztáciás sajttorta annyira finom, hogy legjobb, ha dupla adagot készítesz belőle.
Ha mindig odafigyelsz az alakodra, de nem szeretnél lemondani egy kis édességről, akkor ez a málnás pisztáciás sajttortarecept neked szól! Kíváncsi vagy, hogyan készítheted el? Olvass tovább a receptért!
Málnás-pisztáciás sajttorta: a csinos alak desszertje
Egy olyan könnyen elkészíthető, bámulatosan finom torta receptet hoztunk, amit imádni fogsz és gyorsan újra el kell majd készítened, mert hamar elfogy majd.
A torta vegán, gluténmentes és kevés kalóriát tartalmaz, viszont sok benne a fehérje, ezért kiválóan beilleszthető többféle étrendbe, diétába is.
A málnás-pisztáciás sajttorta jótékony hatásai
- A desszert két fő összetevője a tofu és a szójajoghurt, így rengeteg fehérjét tartalmaz, úgyhogy, ha te aktív életmódot folytatsz, akkor kifejezetten jó választás lehet egy ilyen nassolnivaló.
- A proteinen kívül a málna is egy szuperfood, mert vitamintartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert és gyulladáscsökkentő hatása is van.
- A pisztácia pedig szabályozza a vérnyomást és a koleszterinszintet is, úgyhogy védi a szívet és az érrendszert is. Láthatod, hogy igazán sok előnye van ennek a bűntudat nélkül fogyasztható csodasütinek. Nézzük, hogyan készítheted el!
A málnás-pisztáciás sajttorta receptje:
Hozzávalók:
Tortaalap:
- 100 gramm zab
- 100 gramm datolya (kimagozott)
- 80 ml víz
Pisztáciakrém:
- 200 gramm kesudió
- 300 gramm szója joghurt
- 100 gramm tofu
- 70 gramm datolya
- 80 gramm pisztácia
- 2 ek citromlé
- 2 ek vaj
Málnás, pisztáciás felső réteg:
- 200 gramm málna
- 40 gramm pisztácia
- 2 ek citromlé
- 2 ek juharszirup
Elkészítés:
- A torta alapjához daráld le a datolyát a vízzel és a zabbal, ezután nyomkodd a tortaforma aljába egy kanál segítségével.
- Turmixold össze a kesudiót, a szójajoghurtot, a tofut, a datolyát, a pisztáciát, a vajat és a citromlevet, hogy egy sűrű masszát kapj. Ezt a keveréket öntsd rá az alsó rétegre és az egész tortaformát rakd a hűtőbe, hogy összeálljon és kicsit megszilárduljon.
- A megmosott málnát rakd egy edénybe és a juharsziruppal és a citromlével elkeverve főzd fel, amíg egy lekvárszerű szószt nem kapsz.
- A harmadik, málnás réteget is öntsd rá a tortára, szórd meg a felvágott pisztáciával és már fogyaszthatod is, egészségedre!
Szeretnél még inspirálódni? Kattints a videóra további sajttortareceptekért!
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!