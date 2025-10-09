Megérkezett a tökéletes nasi a Netflixezéshez: te kóstoltad már a Stranger Things süteményt? - Fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Komáromi Bence
2025.10.09.
Már csak néhány hetet kell várnunk és újra láthatjuk Tizit, Dustint, és Mike-ot. A Stranger Things sütemény segítségével azonban már most is belekóstolhatunk a sorozat felejthetetlen hangulatába.

Mi történik olyankor, amikor a popkultúra és a gasztronómia találkozik? Olyankor születnek olyan izgalmas és ínycsiklandó falatok, mint a SPAR és a Stranger Things közös süteménye. Mutatjuk a SPAR legújabb dobását, ami nem csak a rajongók tetszését fogja elnyerni, de nekik szinte kötelező kipróbálni! A Stranger Things sütemény október 9-től már elérhető a SPAR üzletek polcain. Siess, el ne kapkodják mindet!

A Stranger Things sütemény már a boltok polcain. Rajongók számára kötelező kipróbálni
A Stranger Things sütemény már a boltok polcain. Rajongók számára kötelező kipróbálni
Fotó: SPAR

A Stranger Things sütemény tökéletes választás az új évad mellé

Hamarosan megérkezik a Netflixre a Stranger Things új évada, ami egyben a sorozat záró évada lesz. Amíg Hawkins lakóinak visszatérésére várunk, addig mindenképpen kóstoljuk meg a SPAR Stranger Things süteményét, ami elhozza nekünk a sorozat jól ismert hangulatát.

Minden, amit a Stranger Things süteményről tudni kell

A rajongók legnagyobb örömére október 9-től, csütörtöktől egy igazán különleges finomság érkezik a SPAR üzleteibe: a Stranger Things Demogorgon sütemény! A limitált kiadású édesség Magyarországon kizárólag a Sparban kapható, 999 forintos áron. A süteményt a sci-fi szerelmesei imádni fogják, mivel a külseje a sorozat sötét és rejtélyes hangulatát idézi: csokoládés bevonatát vérvörös díszítések, „vérnyomok” teszik hátborzongatóan egyedivé, belül pedig klasszikus piskóta és gyümölcslekvár bújik meg. A látvány és az ízvilág tökéletesen hozza a Stranger Things univerzumát – egyszerre édes, sötét és nosztalgikus. Érdemes belőle elraktározni a befejező évad kezdetére is! - számolt be róla a Mindmegette.

Hétvégi extra: triplapisztáciás muffin akcióban

Azoknak is érdemes útba ejteni a Spart, akik nem sorozatrajongók, ugyanis a pisztáciaimádóknak is van egy jó hír: a hétvégén a Sparban a tripla pisztáciás muffin szuper áron lesz kapható – mindössze 549 forintért a korábbi 649 forint helyett. Ez a különleges muffin pisztáciakrémes töltelékkel, pisztáciás bevonattal és ropogós pisztáciaszórattal csábít, így az ízek rajongói sem maradnak izgalmak nélkül.

Szuper árak és pontgyűjtés a Sparban

A Spar az eheti kedvezményei között Sallai Roland labdarúgó kedvenceit is felsorakoztatta, ráadásul szuper áron. A pisztáciakrémet például 20%-kal olcsóbban lehet beszerezni, de a hazai vastagkolbász, a vörös tonhalfilé, és a füstölt sonka is verhetetlen áron szerepel az eheti Spar akciós újságban. A finomságok mellett az üzletlánc a praktikumra is gondol: október 2-tól elindult a Zwilling pontgyűjtő akció, amelynek keretében a vásárlók kedvezményesen juthatnak hozzá a híres német márka, a Zwilling kiváló minőségű konyhai késeihez. További információért keressétek fel a SPAR hivatalos weboldalát

