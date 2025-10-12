Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 12., vasárnap Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Móka és egészség egy pohárban: fűszeres detox margarita

Shutterstock - Rimma Bondarenko
recept margarita koktél
Nagy Kata
2025.10.12.
Végre egy margarita, ami nem csak finom, de egészséges is: ez a grapefruitos verzió nem csupán hihetetlenül finom, hanem tele van antioxidánsokkal is!

Ha szereted a margarita koktélokat, ez a grapefruitos változat biztosan az új kedvenced lesz.

Fűszeres grapefruitos margarita koktél
Ez a fűszeres margarita koktél garantáltan feldobja a napodat!
Forrás: Shutterstock

Fűszeres detox margarita: a tested legjobb barátja 

Egy igazán tudatos nő 2025-ben két dolgot imád: a finom koktélokat és az egészséges életmódot. Bár ez a kettő sokszor összeegyeztethetetlennek tűnik, ez alól kivételt képez ez az extra, fűszeres margarita koktél, ami különleges összetevőinek hála nem csupán a jókedvedet, de az egészségedet is táplálja.

Gondolj csak bele: van annál jobb, amikor egy langyos őszi estén összeültök a csajokkal egy jó kis pletykapartira, ahol finomabbnál finomabb falatok mellett olyan koktélt is szürcsöltök, aminek másnap nem fejfájás lesz az eredménye, hanem csodás, ragyogó bőr és kicsattanó lendület? 

Jól hangzik, ugye?! Akkor kapd elő a shakeredet és keverd gyorsan össze ezt az igazi vitaminbombát!

Fűszeres margarita koktél recept

Hozzávalók:

  • 1 lime leve
  • 1 grapefruit leve
  • 1 narancs leve
  • 2 teáskanál méz, vagy juharszirup
  • 1 csipet só
  • 1 csipet cayenne bors
  • 30 ml blanco tequila
  • jég

Elkészítés: 

Egy shakerben, vagy ha az nincs, egy befőttesüvegben rázd össze az összes hozzávalót, majd tálald egy magas falú pohárba egy adag tört jéggel. 

5 pikáns kávékoktél, ami garantáltan felvillanyoz − Receptek

Ha igazán elkötelezett koffeinfüggő vagy, akkor kötelező kipróbálnod ezeket az egyszerűen elkészíthető, mégis különleges kávékoktélokat, amik amellett, hogy szemet gyönyörködtetőek, úgy felpezsdítenek, mint egy váratlan üzenet a kiszemeltedtől.

Levélhullás és buborékok – Ilyen az őszi Aperol Spritz

Így készítsd el az őszi Aperol Spritz koktélt, amiben két évszak találkozik.

Tomatini koktél: a Bloody Mary ínycsiklandó unokatestvére

Feldobnád magad valami fincsivel, de a Bloody Mary túl komoly, az Aperol Spritz pedig már a könyöködön jön ki? Akkor emeld a tétet az ősz legizgalmasabb koktéljával, a Tomatinivel, ami egyszerre üdítő, pikáns és nagyon trendi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu