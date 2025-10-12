Móka és egészség egy pohárban: fűszeres detox margarita

Ha szereted a margarita koktélokat, ez a grapefruitos változat biztosan az új kedvenced lesz.

Ez a fűszeres margarita koktél garantáltan feldobja a napodat!

Fűszeres detox margarita: a tested legjobb barátja

Egy igazán tudatos nő 2025-ben két dolgot imád: a finom koktélokat és az egészséges életmódot. Bár ez a kettő sokszor összeegyeztethetetlennek tűnik, ez alól kivételt képez ez az extra, fűszeres margarita koktél, ami különleges összetevőinek hála nem csupán a jókedvedet, de az egészségedet is táplálja.

Gondolj csak bele: van annál jobb, amikor egy langyos őszi estén összeültök a csajokkal egy jó kis pletykapartira, ahol finomabbnál finomabb falatok mellett olyan koktélt is szürcsöltök, aminek másnap nem fejfájás lesz az eredménye, hanem csodás, ragyogó bőr és kicsattanó lendület?

Jól hangzik, ugye?! Akkor kapd elő a shakeredet és keverd gyorsan össze ezt az igazi vitaminbombát!

Fűszeres margarita koktél recept

Hozzávalók:

1 lime leve

1 grapefruit leve

1 narancs leve

2 teáskanál méz, vagy juharszirup

1 csipet só

1 csipet cayenne bors

30 ml blanco tequila

jég

Elkészítés:

Egy shakerben, vagy ha az nincs, egy befőttesüvegben rázd össze az összes hozzávalót, majd tálald egy magas falú pohárba egy adag tört jéggel.