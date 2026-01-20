Marry me csirke: ezt főzd a pasidnak, hogy garantáltan megkérje a kezed

Minden kapcsolatban eljön az a pont, amikor a nő már el tudná képzelni a lánykérést, a férfi viszont valamiért mégsem szánja rá magát. Ha te is unod már, hogy minden nyaralásról jegygyűrű nélkül jössz haza és a pasidat látszólag cseppet sem foglalkoztatja a házasság, a marry me csirke a megoldás. Ha ezt elkészíted, garantáltan feleségül akar majd venni.

A Marry me csirke a tökéletes megoldás, ha azt szeretnéd, hogy a pasid megkérje a kezedet.

Forrás: Shutterstock

A marry me csirke receptje: ezt készítsd el a pasidnak, ha azt akarod, hogy megkérje a kezedet

A férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út – tartja a mondás, ami különösen igaz, ha épp azt tesztelik, mennyire lennél alkalmas feleségnek. A legtöbb férfinek ugyanis fontos, hogy mennyire főz jól a párja, hiszen a házasságkötéskor nemcsak rá, de a főztjére is egy életre igent mond. Ettől azonban nem kell megijednie annak sem, aki nem nagy konyhatündér. Sokszor a legegyszerűbb ételekkel lehet a legjobban megfogni a férfiakat. Ilyen a „marry me csirke" is, amihez nem kell nagy tudás, mégis eléred vele a célodat. Ez a csirkés étel ugyanis állítólag annyira finom, hogy ha elkészíted, akkor megkérik a kezedet. Mutatjuk a részleteket!

Hozzávalók:

5 db közepes méretű burgonya

olaj

só, bors

500 g csirkemellfilé

1 ek. sült csirke fűszerkeverék

2 ek. paradicsompüré

2 gerezd fokhagyma vagy 2 tk. fokhagymakrém

aszalt paradicsom ízlés szerint

1 db nagy vöröshagyma

3 dl víz vagy alaplé

150 ml főzőtejszín

1 tk. zöldfűszerkeverék

100 g reszelt sajt

friss petrezselyem

Elkészítés:

Kevés olajon pirítsd meg a felkockázott csirkemellet. Ízlés szerint fűszerezd, majd mehet bele a vöröshagyma és a fokhagyma apróra kockázva. Add hozzá a paradicsompürét és az aszalt paradicsomot, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy ellepje és főzd készre. Amíg fő, kockázd fel a krumplit, fűszerezd sóval és borssal és süsd készre a sütőben vagy az Air Fryerben. (Ezt a műveletet már a csirke sütése előtt elvégezheted.) Ha a csirke kész, akkor add hozzá a tejszínt, a reszelt sajtot és a sültkrumplit is a fogáshoz. Keverd össze, friss petrezselyemmel tálald és várd a lánykérést.