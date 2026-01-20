Marry me csirke: ezt főzd a pasidnak, hogy garantáltan megkérje a kezed

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Elvileg, ha ezt az isteni csirkés ételt elkészíted, a párod annyira odalesz érted, hogy azonnal féltérdre ereszkedik és megkéri a kezedet. A „marry me csirke" ráadásul nem is bonyolult. Mutatjuk, hogyan készítsd el, hogy a te ujjadra is gyűrű kerüljön.

Minden kapcsolatban eljön az a pont, amikor a nő már el tudná képzelni a lánykérést, a férfi viszont valamiért mégsem szánja rá magát. Ha te is unod már, hogy minden nyaralásról jegygyűrű nélkül jössz haza és a pasidat látszólag cseppet sem foglalkoztatja a házasság, a marry me csirke a megoldás. Ha ezt elkészíted, garantáltan feleségül akar majd venni. 

Marry me csirke elkészítve, tálalva
A Marry me csirke a tökéletes megoldás, ha azt szeretnéd, hogy a pasid megkérje a kezedet. 
Forrás: Shutterstock

A marry me csirke receptje: ezt készítsd el a pasidnak, ha azt akarod, hogy megkérje a kezedet

A férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út – tartja a mondás, ami különösen igaz, ha épp azt tesztelik, mennyire lennél alkalmas feleségnek. A legtöbb férfinek ugyanis fontos, hogy mennyire főz jól a párja, hiszen a házasságkötéskor nemcsak rá, de a főztjére is egy életre igent mond. Ettől azonban nem kell megijednie annak sem, aki nem nagy konyhatündér. Sokszor a legegyszerűbb ételekkel lehet a legjobban megfogni a férfiakat. Ilyen a „marry me csirke" is, amihez nem kell nagy tudás, mégis eléred vele a célodat. Ez a csirkés étel ugyanis állítólag annyira finom, hogy ha elkészíted, akkor megkérik a kezedet. Mutatjuk a részleteket!

Hozzávalók: 

  • 5 db közepes méretű burgonya
  • olaj
  • só, bors
  • 500 g csirkemellfilé
  • 1 ek. sült csirke fűszerkeverék
  • 2 ek. paradicsompüré
  • 2 gerezd fokhagyma vagy 2 tk. fokhagymakrém
  • aszalt paradicsom ízlés szerint
  • 1 db nagy vöröshagyma
  • 3 dl víz vagy alaplé
  • 150 ml főzőtejszín
  • 1 tk. zöldfűszerkeverék
  • 100 g reszelt sajt
  • friss petrezselyem

Elkészítés:

  1. Kevés olajon pirítsd meg a felkockázott csirkemellet. 
  2. Ízlés szerint fűszerezd, majd mehet bele a vöröshagyma és a fokhagyma apróra kockázva. 
  3. Add hozzá a paradicsompürét és az aszalt paradicsomot, majd öntsd fel annyi vízzel, hogy ellepje és főzd készre.
  4. Amíg fő, kockázd fel a krumplit, fűszerezd sóval és borssal és süsd készre a sütőben vagy az Air Fryerben. (Ezt a műveletet már a csirke sütése előtt elvégezheted.)
  5. Ha a csirke kész, akkor add hozzá a tejszínt, a reszelt sajtot és a sültkrumplit is a fogáshoz. 
  6. Keverd össze, friss petrezselyemmel tálald és várd a lánykérést. 

A legfontosabb tudnivaló a marry me csirke receptjéről

Az egész recept lényege, hogy eltaláld a megfelelő arányokat. Ezért nem is lehet megmondani, hogy pontosan mennyi kell a fűszerekből és a paradicsomból. Ez rád van bízva és arra, hogy mennyire ismered a párodat, neki hogyan ízlene igazán a „Marry me csirke". Ha sikerül eltalálnod, akkor az ízek magukért fognak beszélni, ahogy a gyűrű is az ujjadon.

