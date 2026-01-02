A legjobb barátnője lánykérését szervezte meg egy nő, de végül neki tették fel a nagy kérdést

A lánykérés egy nagyon érzelemdús, minden pár életében egyedi és ideális esetben megismételhetetlen esemény. Különösen igaz ez akkor, ha valaki gondosan megszervezi a saját barátnője eljegyzését, de végül őt kérik feleségül.

A lánykérés mindig egy meghatározó pillanata a kapcsolatoknak.

Forrás: Getty Images

A barátnője lánykérése helyett neki kellett oltár elé állnia

Az eljegyzés lényege annak a szándéknak a kifejezése, hogy két ember örökre össze akarja kötni az életét. A legtöbb nő számára ez egy olyan pillanat, amire örök életében emlékezni fog. Valószínűleg így van ezzel Ally Klei is, aki miután megtudta, hogy segíthet megszervezni legjobb barátnője, Samantha lánykérését, hatalmas elánnal vágott neki a feladatnak. Igyekezett mindent tökéletesre megálmodni, hogy a barátnője elégedett legyen a nagy nappal.

Az eljegyzést egy romantikus borospince közelébe tervezte, ahol az őszi táj mellett a barátok titkos megjelenése volt az egyik legnagyobb meglepetés. Minden tökéletesnek tűnt egészen addig, amíg el nem jött a várva várt pillanat. Ekkor ugyanis Ally legnagyobb megdöbbenésére nem Samantha kezét kérték meg, hanem neki kellett válaszolnia élete legfontosabb kérdésére: „Hozzám jössz feleségül?”.

Kiderült, hogy a saját eljegyzését szervezte meg

Noha Ally úgy tudta, hogy a legjobb barátnője eljegyzését szervezi, valójában végig a saját lánykérését tervezte meg. A Wolf Mountain borbirtokon ugyanis nem Samantha kedvese, hanem Ally párja, Richard Ramirez térdelt le elé, és kérte, hogy menjen hozzá feleségül – írja a Today. A titkos tervet Ally ikertestvére, Tiffany dolgozta ki, aki elhitette a testvérével, hogy Samantha nagy napját szervezik. Amikor Ally megpillantotta Richardot a pavilonban, először nem értette a helyzetet, hiszen senkinek nem kellett volna még ott lennie, de aztán a férfi a fülébe súgta: „Ez most neked szól”. Az esetről készült videó azóta bejárta az internetet. Ally és Richard boldogan szervezik az esküvőt, és nemsokára házasok lesznek, miközben a barátaik még mindig azon nevetnek, milyen ügyesen sikerült becsapniuk Ally-t.

„Ahogy letérdelt, egyszerre minden emlék bevillant az elmúlt hetekből – minden apró jel, amit észre sem vettem” – mesélte Ally az eljegyzésről. Miután a lány igent mondott, a barátok nevetve és sírva ölelték körbe. Később még egy csavar jött a történetbe, ugyanis Samantha és párja, Austin elárulták, hogy ők már hónapokkal korábban, titokban összeházasodtak, így hatalmas dupla ünneplés vette kezdetét.