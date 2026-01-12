Hódítsd meg az ízlelőbimbóit! - Romantikus, randis roston sült csirkemell

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Flörtölj azzal, amit főzöl! Nincs az a férfi, aki nemet tudna mondani ennek a valóban szaftos ízbombának. Hidd el, ez a sültcsirkemell-recept nem foghat ki rajtad. Romantikára fel, konyhába be, és kezdődhet a főzés!

Szeretnél olyan romantikus randis vacsorát összedobni szívet választottjának, amitől egyszerre veszti el az étvágyát és fejét? Akkor ez a sültcsirkemell-recept tuti befutó lesz nálad. Igazi férfias fogás, amitől hirtelen sokkal forróbb lesz a levegő az asztal körül.

chilis pác, sült csirkemell recept
Ez a 12 órát pácolt sült csirkemell minden pasit levesz a lábáról.
Forrás: Shutterstock

Szuper szaftos ízbomba: roston sült csirkemell

• A csirkemell nem unalmas, és nem is száraz, feltéve persze, ha a mi receptünket követed.
• Hamisítatlan pasis fogás, köszönhetően az egzotikus kávés-chilis pácnak.
• Kezdők is bátran kipróbálhatják, hiszen szinte elronthatatlan, a végeredmény mégis zseniális.

Tudjuk, hogy a csirkemellet sokan csajos ételnek tartják, de azok még egészen biztosan nem próbálták ki ezt a receptet. Ráadásul főnyeremény, ha a párod edzésben van, hiszen a sült csirkemell a tojásnál is jobb fehérjeforrás.

A titok a pácban van

Elsőre talán furcsán hangzik, hogy a csirkét egy presszókávéval kényeztesd, de hidd el, jó lesz. Ez a pác ugyanis maga a tökély. A barna cukros, chilis és sós fürdő már önmagában is szaftossá varázsolná a húst, de az idő, amit benne tölt, gondoskodik igazán arról, hogy semmiképp se száradjon ki. A pácban lévő fűszerektől már fél nappal a romantikus vacsora előtt meg fog jönni az étvágyad, de ne kapkodj, a jó munkához idő kell.  

sült csirkemell krémes krumplipürével
Ehhez a sült csirkemellhez tökéletesen passzol a krémes krumplipüré.
Forrás: Shutterstock

Kávés-chilis roston sült csirkemell recept

Hozzávalók:

  • 500 g csirkemell
  • barna cukor
  • olívaolaj
  • 1,5 dkg friss gyömbér
  • 4 gerezd fokhagyma
  • 1 ek szójaszósz
  • 1 ek édes chiliszósz
  • 1 adag presszókávé
  • 1 db lime
  • 2 ek méz

Elkészítés

Keverj el 2 liter vizet, 2 evőkanál barna cukrot és 4 evőkanál sót. A gyömbért és a fokhagymát pucold meg, majd reszeld le, ezután ezt is add hozzá a fűszeres vízhez. Az előre szeletekre vágott csirkemellet tedd egy tálba, öntsd rá az így elkészült pácot úgy, hogy teljesen ellepje, majd lefedve hagyd állni a hűtőben 12 órát. 

Miután letelt az idő, vedd ki a vizes pácból. Közben a chiliszószt, a lime levével és a szójaszósszal keverd össze. Az így kapott chilikrémhez add hozzá az eszpresszót, a mézet és egy kevés olívaolajat. Kend be vele a csirkemellek minkét oldalát, majd 180 fokra előmelegített sütőben, fedés nélkül süsd készre 35 perc alatt.

Miután elkészült a szaftos, enyhén karamellizált kérgű roston sült csirkemell, tálalhatod magában, párolt zöldségekkel, egy könnyen elkészíthető krémes krumplipürével vagy rizzsel. 

A hatás nem fog elmaradni, így mi csak jó étvágyat kívánunk ehhez a romantikus vacsorához, a többi már a ti dolgotok.

