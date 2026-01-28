Veganuár™ 2026 – Így teszi könnyebbé a növényi étkezést a Lidl

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Life
2026.01.28.
Tudatos döntések az év elején!

Az év eleje sokak számára az újrakezdésről szól: ilyenkor nagyobb figyelmet kap az egészségesebb életmód és a tudatosabb étkezés. Ezt a szemléletet erősíti a Veganuár™ kezdeményezés is, amelyhez a Lidl Magyarország 2026-ban immár második alkalommal csatlakozik, ezúttal főtámogatóként. Az áruházlánc célja, hogy közelebb hozza a vásárlókhoz a növényi alapú fogásokat, és megmutassa: erre nem lemondásként, hanem új ízek és élmények felfedezéseként kell tekinteni.

A Veganuár januárban arra ösztönöz, hogy egy hónapon át a növényi alapú ételek kerüljenek a középpontba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen nyitnak a vegán alternatívák felé. Sokak számára nem a teljes étrendváltás a cél, hanem az, hogy a mindennapokban gyakrabban jelenjenek meg a húsmentes fogások. Ebben segít a Lidl széles választékkal és pénztárcabarát megoldásokkal.

Kedvezmények és újdonságok januárban

A Veganuár ideje alatt az áruházlánc kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a növényi alapú termékek mindenki számára könnyen elérhetők és vonzóak legyenek. 

A Lidl Plus alkalmazásban azok a vásárlók, akik a „Rólam/Életmód” szekcióban bejelölik, hogy érdeklődnek a vegán termékek iránt, rendszeresen vegán termékekre jogosító kuponokat kaphatnak. Emellett a hónap során további kedvezmények és extra kuponok is elérhetők lesznek, ezzel még költséghatékonyabbá téve a növényi alapú étrend kipróbálását.

Két újdonság is kerül a Lidl áruházak polcaira: érkezik a kínálatba a Vegajo Cottage, egy növényi alapú, cottage cheese jellegű készítmény, valamint a Vegajo vegán desszertválogatás, amely natúr, barackos–vaníliás és málnás–bodzás ízekkel bővíti az édességek választékát.

Megfizethető növényi alternatívák a mindennapokra

A Lidl saját márkás Vemondo termékcsaládja ma már a növényi táplálkozás szinte minden területén kínál megoldást – az alapanyagoktól a készételekig. 

Az áruházlánc törekszik arra, hogy ezeket hasonló áron kínálja, mint az állati eredetű termékeket, hogy az anyagi szempontok ne jelenthessenek akadályt az étrendváltásban.

Hogyan állítsuk össze a növényi étrendet?

Forrás: Lidl Magyarország

Szabó Adri, a Lidl dietetikusa szerint a növényi alapú táplálkozás nem kizárólag a vegán életmódot követőknek szól, megfelelő összeállítással bárki könnyedén beillesztheti a mindennapjaiba:
„A zöldségek és gyümölcsök rendszeres fogyasztása mellett három alapvető élelmiszercsoportra érdemes külön figyelmet fordítani:
– a száraz hüvelyesekre, például a lencsére, csicseriborsóra, sárgaborsóra és a különféle babokra;
– a teljes értékű gabonákra, mint a zabpehely, a barna rizs, a teljes kiőrlésű búza, a bulgur vagy a köles;
– valamint az olajos magvakra, többek között a mandulára, dióra, tökmagra és napraforgómagra. 
Ezek az alapanyagok jelentős mennyiségű növényi fehérjét tartalmaznak, lassan felszívódó szénhidrátjaiknak köszönhetően hosszan tartó teltségérzetet biztosítanak, emellett telítetlen zsírsavakban, valamint fontos vitaminokban és ásványi
 anyagokban – például B-vitaminokban, magnéziumban, cinkben és szelénben – is gazdagok.”

Klasszikus ízek újragondolva

A Lidl arra is figyel, hogy a Veganuár nem csak egészséges, hanem élvezetes ízélmény is legyen. Ennek jegyében Mizsei Jani, a Lidl séfje egy jól ismert magyar fogást ajánl januárra, újragondolva: a tofuval töltött paprikát, amely vegán és gluténmentes formában is megőrzi a hagyományos ízvilágot.

Tofuval töltött paprika (4 adag)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
8 db TV paprika
300 g Vemondo tofu (füstölt változat is használható)
150 g Golden Sun rizs
1 db vöröshagyma
2–3 gerezd fokhagyma
200 g laskagomba
1 teáskanál őrölt fűszerpaprika
1–2 teáskanál füstölt paprika
2 evőkanál chia mag vagy őrölt lenmag
5–6 evőkanál víz
Olívaolaj
Só és frissen őrölt fekete bors

Paradicsomos szószhoz:
2 evőkanál paradicsompüré
500 g hámozott, kockázott paradicsom, leturmixolva
½ zellergumó
2–3 szál zellerzöld
1–2 gerezd fokhagyma
Kevés cukor
Só és bors

Elkészítés:
„Vegán tojás” készítése: A chia- vagy lenmagot keverjük össze a vízzel, majd hagyjuk pár percig állni, amíg zselés állagot nem kap. Ez segíti a töltelék összetartását.

Töltelék alapja: A tofut morzsoljuk egy tálba. A vöröshagymát aprítsuk fel, majd kevés olívaolajon dinszteljük üvegesre. Adjuk hozzá a fokhagymát és a felkockázott laskagombát, sózzuk, majd pirítsuk addig, amíg a gomba kissé megpuhul és a leve elpárolog.

Ízesítés és töltelék összeállítása: Vegyük le a serpenyőt a tűzről, szórjuk meg a fűszerpaprikával és a füstölt paprikával. Keverjük hozzá a tofut és a nyers rizst. Ha a keverék langyosra hűlt, adjuk hozzá a beáztatott chia- vagy lenmagot, végül ízesítsük borssal.

Paprikák megtöltése: A TV paprikák csumáját vágjuk körbe, távolítsuk el a magokat. Kanál segítségével töltsük meg őket a töltelékkel, ügyelve, hogy ne legyen levegős, de ne is nyomjuk túl szorosan.

Paradicsomos szósz elkészítése: Egy lábasban hevítsünk olívaolajat, pirítsuk meg a felkockázott zellergumót, majd adjuk hozzá a fokhagymát. Keverjük bele a paradicsompürét, pirítsuk rövid ideig, majd öntsük fel a turmixolt paradicsommal. Ízesítsük sóval, borssal és egy kevés cukorral.

Főzés és tálalás: Helyezzük a szószba a töltött paprikákat és a zellerzöldet. Forralás után alacsony lángon pároljuk 30–40 percig, amíg a paprikák megpuhulnak. Ezután vegyük ki a paprikákat, a szószt turmixoljuk krémesre, majd tegyük vissza a paprikákat. Rövid ideig főzzük össze, majd tálalás előtt lefedve hagyjuk pihenni.

Forrás: Lidl Magyarország

 

 

