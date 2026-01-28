Veganuár™ 2026 – Így teszi könnyebbé a növényi étkezést a Lidl

Az év eleje sokak számára az újrakezdésről szól: ilyenkor nagyobb figyelmet kap az egészségesebb életmód és a tudatosabb étkezés. Ezt a szemléletet erősíti a Veganuár™ kezdeményezés is, amelyhez a Lidl Magyarország 2026-ban immár második alkalommal csatlakozik, ezúttal főtámogatóként. Az áruházlánc célja, hogy közelebb hozza a vásárlókhoz a növényi alapú fogásokat, és megmutassa: erre nem lemondásként, hanem új ízek és élmények felfedezéseként kell tekinteni.

A Veganuár™ januárban arra ösztönöz, hogy egy hónapon át a növényi alapú ételek kerüljenek a középpontba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy évről évre egyre többen nyitnak a vegán alternatívák felé. Sokak számára nem a teljes étrendváltás a cél, hanem az, hogy a mindennapokban gyakrabban jelenjenek meg a húsmentes fogások. Ebben segít a Lidl széles választékkal és pénztárcabarát megoldásokkal.

Kedvezmények és újdonságok januárban

A Veganuár™ ideje alatt az áruházlánc kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a növényi alapú termékek mindenki számára könnyen elérhetők és vonzóak legyenek.

A Lidl Plus alkalmazásban azok a vásárlók, akik a „Rólam/Életmód” szekcióban bejelölik, hogy érdeklődnek a vegán termékek iránt, rendszeresen vegán termékekre jogosító kuponokat kaphatnak. Emellett a hónap során további kedvezmények és extra kuponok is elérhetők lesznek, ezzel még költséghatékonyabbá téve a növényi alapú étrend kipróbálását.

Két újdonság is kerül a Lidl áruházak polcaira: érkezik a kínálatba a Vegajo Cottage, egy növényi alapú, cottage cheese jellegű készítmény, valamint a Vegajo vegán desszertválogatás, amely natúr, barackos–vaníliás és málnás–bodzás ízekkel bővíti az édességek választékát.

Megfizethető növényi alternatívák a mindennapokra

A Lidl saját márkás Vemondo termékcsaládja ma már a növényi táplálkozás szinte minden területén kínál megoldást – az alapanyagoktól a készételekig.

Az áruházlánc törekszik arra, hogy ezeket hasonló áron kínálja, mint az állati eredetű termékeket, hogy az anyagi szempontok ne jelenthessenek akadályt az étrendváltásban.