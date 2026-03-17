Te botoxoltatnál a talpadba, hogy kényelmesebb legyen a magassarkú? Itt az új őrület!

Íme a bizonyíték, hogy a nők mindenre képesek: botoxszal bénítják a talpukat, hogy a platformcipő és a magassarkú viselése ne okozzon kényelmetlenséget. A legújabb őrület tehát a talpbotox, de vajon tényleg hatékony és biztonságos?

Talpbotox A talpbetétek ideje leáldozóban, divatba jön a talpbotox?

Mennyire veszélyes és mennyire fájdalmas az eljárás?

Eláruljuk, hogyan zajlik a talpbotox-kezelés, és hogy tényleg segíti-e a magassarkúban való közlekedést.

Mennyire biztonságos a talpbotox?

A kezelés során a láb boltozatába és a talp izomzatába fecskendeznek botoxot, azaz Botulinum toxint, ahová később hialuronsavat is injektálnak. Gyakorlatilag kipárnázzák a talpat, hogy tompítsák a terhelést. A szakemberek szerint az eljárás valóban hatékony a magassarkú cipők viselésével járó fájdalmak enyhítésére és megszüntetésére. A londoni Harley Street egyik klinikáján Dr. Stephen Humble esztétikai orvos elmondta:

„A kezelés nagyon biztonságos. Az persze tagadhatatlan, hogy a talp egy elég érzékeny terület, ezért maga az injekció sem fájdalommentes."

A beavatkozás ára Angliában körülbelül 275 ezer forintba kerül, amit 3-4 havonta meg kell ismételni.

Miért kérik egyre többen a talpbotox-kezelést?

Akik erre a beavatkozásra jelentkeznek, nem az öregedést akarják meghackelni. Rengetegen szeretnének gyönyörű magassarkúban villantani, de sajnos már fél óra járkálás után is komoly fájdalmakat tapasztalnak. A talpbotoxot tartják a legjobb megoldásnak arra, hogy kényelmesen viselhessék topánjaikat. A TikTokon zseniális ötletnek tartják, és úgy hírlik, a hírességek is előszeretettel alkalmazzák vörös szőnyeges események előtt, hogy minél kecsesebben vonulhassanak végig akár extra magas lábbelijükben. Akik élnek a talpbotox lehetőségével, talán nem járnak úgy, mint Az ördög Pardát visel film folytatásának forgatása során Meryl Streep; ő igencsak megsínylette, hogy minden alkalommal tűsarkúban kellett szerepelnie.

„Majdnem poszttraumás stressz szindrómám lett attól, hogy 16 hétig magas sarkú cipőket viseltem. Most már járna nekem egy Szabadság Érdemrend”− nyilatkozta a színésznő.