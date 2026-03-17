Te botoxoltatnál a talpadba, hogy kényelmesebb legyen a magassarkú? Itt az új őrület!

Shutterstock - andersphoto
kényelem botox magassarkú cipő
Jónás Ágnes
2026.03.17.
A TikTok új szépségőrülete most nem az arcról szól, hanem a lábról. A talpbotox-kezelésért azok a nők rajonganak, akik szeretnének magassarkút viselni anélkül, hogy órákon át kínzó fájdalom gyötörje őket. Mutatjuk, milyen egy ilyen bizarr beavatkozás.

Íme a bizonyíték, hogy a nők mindenre képesek: botoxszal bénítják a talpukat, hogy a platformcipő és a magassarkú viselése ne okozzon kényelmetlenséget. A legújabb őrület tehát a talpbotox, de vajon tényleg hatékony és biztonságos?

Nő rózsaszín magassarkúban, talpbotox cikkhez.
A talpbotox most az, amiről idén megőrülnek a nők. De vajon veszélytelen az eljárás?
Talpbotox

  • A talpbetétek ideje leáldozóban, divatba jön a talpbotox?
  • Mennyire veszélyes és mennyire fájdalmas az eljárás?
  • Eláruljuk, hogyan zajlik a talpbotox-kezelés, és hogy tényleg segíti-e a magassarkúban való közlekedést.

Mennyire biztonságos a talpbotox?

A kezelés során a láb boltozatába és a talp izomzatába fecskendeznek botoxot, azaz Botulinum toxint, ahová később hialuronsavat is injektálnak. Gyakorlatilag kipárnázzák a talpat, hogy tompítsák a terhelést. A szakemberek szerint az eljárás valóban hatékony a magassarkú cipők viselésével járó fájdalmak enyhítésére és megszüntetésére. A londoni Harley Street egyik klinikáján Dr. Stephen Humble esztétikai orvos elmondta: 

A kezelés nagyon biztonságos. Az persze tagadhatatlan, hogy a talp egy elég érzékeny terület, ezért maga az injekció sem fájdalommentes.

A beavatkozás ára Angliában körülbelül 275 ezer forintba kerül, amit 3-4 havonta meg kell ismételni.

Miért kérik egyre többen a talpbotox-kezelést? 

Akik erre a beavatkozásra jelentkeznek, nem az öregedést akarják meghackelni. Rengetegen szeretnének gyönyörű magassarkúban villantani, de sajnos már fél óra járkálás után is komoly fájdalmakat tapasztalnak. A talpbotoxot tartják a legjobb megoldásnak arra, hogy kényelmesen viselhessék topánjaikat. A TikTokon zseniális ötletnek tartják, és úgy hírlik, a hírességek is előszeretettel alkalmazzák vörös szőnyeges események előtt, hogy minél kecsesebben vonulhassanak végig akár extra magas lábbelijükben. Akik élnek a talpbotox lehetőségével, talán nem járnak úgy, mint Az ördög Pardát visel film folytatásának forgatása során Meryl Streep; ő igencsak megsínylette, hogy minden alkalommal tűsarkúban kellett szerepelnie

Majdnem poszttraumás stressz szindrómám lett attól, hogy 16 hétig magas sarkú cipőket viseltem. Most már járna nekem egy Szabadság Érdemrend”− nyilatkozta a színésznő. 

Lehet, hogy egyszer Meryl Streep is kipróbálja a talpbotoxot?
Még a kislábujjtól is képesek megválni a cipőmániások?

A lábfejet érintő műtétek közül a kislábujj eltávolítása az egyik legbizarrabb. Ehhez először a lábujj körüli szöveteket távolítják el, majd magát a lábujjat is. A lábfej így némileg keskenyebb lesz, és könnyedén elfér a hegyes orrú, keskeny topánokban. Kár csonkítani a lábunkat, ugyanis a lábujjakból még az is megállapítható, milyen a személyiségünk.

Okozhat fertőzést a talpbotox? 

Ritkán ugyan, de okozhat, méghozzá a szúrások helyén. Az alábbi tünetek árulkodnak a fertőzésről:

  • a szúrás helyén bőrpír keletkezik
  • a talp megduzzad és érzékeny

A talpbotoxot követően kerülni kell a szaunát, a strandokat, az uszodát és a talpmasszázst is a szakorvos által javasolt ideig, általában 1-2 hétig.  

Amennyiben szeretnél úgy suhanni, mint a Beépített szépség Sandra Bullockja vagy egy elegáns tigris az esőerdőben, ne fogd vissza magad. Ha azonban rettegsz a tűtől, vagy nem találsz szakképzett orvost, még véletlenül se vállald be!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu