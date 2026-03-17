Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
ciklus

Téged is kikészít a menstruáció alatti fáradtság? Így őrizd meg az energiádat

Rideg Léna
2026.03.17.
Te is enervált és levert vagy a menzesz előtti és alatti időszakban? Nyugi, ez nem hiszti, a menstruációs fáradtság valós jelenség. Szerencsére pár apró trükkel és odafigyeléssel könnyen átsegítheted magad ezeken a napokon, és újra energikusnak érezheted magad. Mutatjuk, hogyan!

Még ha nem is követed minden nap a ciklusodat applikációval, biztosan vannak jelek, amelyekből tudod, hogy közeledik a menstruációd. A megjelenő pattanások, a mellek érzékenyebbé válása, az édesség utáni vágy felerősödése, a hangulatingadozás vagy a hirtelen rád törő fáradtság mind a ciklus közeledtét jelezheti. Egy, az American Journal of Obstetrics and Gynecology szaklapban megjelent tanulmány szerint a nők 71 százaléka tapasztal fáradtságot a menstruáció idején. És ez még csak az egyik a számos kellemetlen tünet közül. De vajon mi az oka, hogy ilyenkor ennyire kimerülünk? 

A menstruációs fáradtság valós jelenség, és nem csak te tapasztalod: ez áll a hátterében
Forrás: Moment RF
  • A menstruáció alatti fáradtság valós jelenség.
  • Ilyenkor a szervezet rengeteg energiát fordít a méhösszehúzódásokra és a nyálkahártya leválására.
  • Egy kutatás szerint a nők 71%-a tapasztal fáradtságot a menstruáció idején.
  • A hormonális változások (ösztrogén- és progeszteronszint csökkenése) csökkent energiaszintet és levertséget okozhatnak.
  • Az erős vérzés vashiányhoz vezethet, ami fokozza a fáradtságot.
  • A menstruáció alatti alvászavarok súlyosbíthatják a kimerültséget.
  • A könnyű mozgás, a pihentető alvás és a kiegyensúlyozott étrend segíthet enyhíteni a tüneteket.
  • Ha a fáradtság vagy az erős vérzés tartós, orvosi konzultáció javasolt.

A menstruációs fáradtság, és ami mögötte van

Elsőre talán nem gondolnánk, de a menstruáció komoly fizikai munka a szervezet számára. „A méhösszehúzódások és a méhnyálkahártya leválása energiát igényel, ami önmagában is hozzájárulhat a fáradtsághoz” magyarázza Dr. Kelly Culwell szülész-nőgyógyász, női egészségügyi szakértő. Ehhez társulnak a görcsök, a fejfájás, a kellemetlen közérzet – mindezek együtt bizony igencsak leszívhatják az energiatartalékokat.

Mit tehetsz a fáradtság ellen?

Első lépésként érdemes a tüneteket kezelni: a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók enyhíthetik a görcsöket, és bár csábító lenne a kanapén maradni, a könnyű mozgás meglepően sokat segíthet. Kutatások szerint a rendszeres testmozgás csökkenti a PMS fizikai és lelki tüneteit. Egy séta a friss levegőn vagy egy laza jógaóra javíthatja a hangulatot és az alvásminőséget is.

Hormonális hullámvasút

A ciklus során az ösztrogén- és progeszteronszint folyamatosan változik. Közvetlenül a menstruáció előtt mindkettő csökken, ami alacsonyabb energiaszinttel és akár levertebb hangulattal is járhat. Ez teljesen természetes folyamat, de egyénenként eltérő mértékben jelentkezik.

A szakértők szerint ilyenkor különösen fontos az alvás, a kiegyensúlyozott, változatos étrend és a rendszeres – de nem túlzásba vitt – mozgás. 

Könnyű belecsúszni abba az ördögi körbe, hogy a fáradtság miatt kevesebbet mozgunk, ettől viszont még fáradtabbak leszünk. Nem kell kemény edzésre gondolni: már napi 20–30 perc könnyed aktivitás is érezhető különbséget hozhat.

Erős vérzés és vashiány

Ha a menstruációd rendszeresen nagyon erős, az szintén okozhat kimerültséget. Dr. Kristin Markell szülész-nőgyógyász szerint a jelentős vérveszteség vashiányhoz vezethet, ami alacsony energiaszinttel jár. Egy, a Haemophilia folyóiratban megjelent tanulmány szerint a fáradtság és a vashiány gyakoribb azoknál a nőknél, akik erős vérzést tapasztalnak.

Bizonyos mértékű vérveszteség természetes, de ha a fáradtság mellett gyengeséget, mellkasi fájdalmat, sápadtságot, szabálytalan szívverést vagy hőszabályozási problémákat tapasztalsz, érdemes orvoshoz fordulni. Egy egyszerű vérvizsgálat kimutathatja, szükség van-e vaspótlásra, étrendi változtatásra vagy más kezelésre.

Alvászavarok

A menstruáció az alvást is felboríthatja. A hormonális változások hatással vannak a testhőmérsékletre és a keringésre, ami megnehezítheti az elalvást vagy a pihentető alvást. Ha pedig nem alszol jól, másnap garantált a kimerültség.

Segíthet a rendszeres lefekvési idő, a képernyők kerülése elalvás előtt, valamint a nyugodt esti rutin kialakítása. Ha az alvásproblémák tartósan fennállnak, érdemes szakemberrel konzultálni.

Mikor kérj segítséget?

Ha a menstruáció alatti fáradtság hónapról hónapra jelentősen rontja az életminőségedet, vagy szokatlanul erős tünetekkel társul, mindenképp beszélj háziorvosoddal vagy nőgyógyászoddal. A kimerültség mögött ritkán komolyabb probléma is állhat, amit érdemes kizárni.

A menstruációs fáradtság tehát nagyon is valós jelenség. A tested ilyenkor keményen dolgozik, a hormonok változnak, és mindez hatással van az energiaszintedre. A jó hír, hogy tudatos odafigyeléssel, megfelelő pihenéssel és szükség esetén orvosi segítséggel sokat tehetsz azért, hogy ezek a napok ne csak a túlélésről szóljanak.

Ezek is érdekelhetnek:

Puffadás, IBS és ciklus: miért változik az emésztés a hormonokkal együtt

A hormonális változások hatással vannak az emésztőrendszer működésére, ezért az IBS tünetei gyakran a menstruációs ciklus bizonyos szakaszaiban erősödnek fel. A puffadás és az irritábilis bél szindróma sok nő életében nem állandó, hanem ciklikusan visszatérő panasz.

Az első menstruációd időpontja többet elárul rólad, mint gondolnád

Egy új kutatás rámutatott, hogy az első menzesz egy lány életében amellett, hogy meghatározó pillanat, az egészségére is hosszú távú hatással lehet.

Feketeszezámmag-krém: szépség és egyensúly egy kanálban, a menstruáció alatt

Van egy krém, ami egyszerre superfood, beauty booster és hormonbarát kényeztetés. És igen, pont akkor működik a legjobban, amikor a tested a legérzékenyebb. Íme a fekete szezámmag krém receptje!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
