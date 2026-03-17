Téged is kikészít a menstruáció alatti fáradtság? Így őrizd meg az energiádat

Még ha nem is követed minden nap a ciklusodat applikációval, biztosan vannak jelek, amelyekből tudod, hogy közeledik a menstruációd. A megjelenő pattanások, a mellek érzékenyebbé válása, az édesség utáni vágy felerősödése, a hangulatingadozás vagy a hirtelen rád törő fáradtság mind a ciklus közeledtét jelezheti. Egy, az American Journal of Obstetrics and Gynecology szaklapban megjelent tanulmány szerint a nők 71 százaléka tapasztal fáradtságot a menstruáció idején. És ez még csak az egyik a számos kellemetlen tünet közül. De vajon mi az oka, hogy ilyenkor ennyire kimerülünk?

A menstruációs fáradtság valós jelenség, és nem csak te tapasztalod: ez áll a hátterében

A menstruáció alatti fáradtság valós jelenség.

Ilyenkor a szervezet rengeteg energiát fordít a méhösszehúzódásokra és a nyálkahártya leválására.

Egy kutatás szerint a nők 71%-a tapasztal fáradtságot a menstruáció idején.

A hormonális változások (ösztrogén- és progeszteronszint csökkenése) csökkent energiaszintet és levertséget okozhatnak.

Az erős vérzés vashiányhoz vezethet, ami fokozza a fáradtságot.

A menstruáció alatti alvászavarok súlyosbíthatják a kimerültséget.

A könnyű mozgás, a pihentető alvás és a kiegyensúlyozott étrend segíthet enyhíteni a tüneteket.

Ha a fáradtság vagy az erős vérzés tartós, orvosi konzultáció javasolt.

A menstruációs fáradtság, és ami mögötte van

Elsőre talán nem gondolnánk, de a menstruáció komoly fizikai munka a szervezet számára. „A méhösszehúzódások és a méhnyálkahártya leválása energiát igényel, ami önmagában is hozzájárulhat a fáradtsághoz” – magyarázza Dr. Kelly Culwell szülész-nőgyógyász, női egészségügyi szakértő. Ehhez társulnak a görcsök, a fejfájás, a kellemetlen közérzet – mindezek együtt bizony igencsak leszívhatják az energiatartalékokat.

Mit tehetsz a fáradtság ellen?

Első lépésként érdemes a tüneteket kezelni: a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók enyhíthetik a görcsöket, és bár csábító lenne a kanapén maradni, a könnyű mozgás meglepően sokat segíthet. Kutatások szerint a rendszeres testmozgás csökkenti a PMS fizikai és lelki tüneteit. Egy séta a friss levegőn vagy egy laza jógaóra javíthatja a hangulatot és az alvásminőséget is.