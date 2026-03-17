A céda narancs, aki megcsalta a banánt, és most az ananásztól terhes − Miért nézünk AI-gyümölcsdrámákat a TikTokon?

Az internet legújabb furcsasága a mesterséges intelligenciával generált zöldség- és gyümölcsdrámák világa. Ez a jelenség bátran nevezhető TikTok-trendnek, de nem az építő fajtából. Őszintén bevalljuk, minket is beszippantott, de vajon miért nézik végig újra és újra felhasználók milliói a szegénységből feltörő sárkánygyümölcs és a csalfa paradicsom történetét?
Miért válhatott TikTok-trendé a gyümölcsdráma?
- A történetek a latin-amerikai szappanoperák sémáit követik.
- A leglátványosabb párkapcsolati és családi konfliktusokat dolgozzák fel.
- Egyszerre szatírák, kritikák és laza szórakoztató tartalmak.
- A mesterséges intelligencia nem ismer határokat, így ezek a történetek sem.
Az internet mindig is rajongott az abszurd humorért, a mesterséges intelligencia megjelenésével azonban ez a műfaj egészen új szintre lépett. Azt hittük, a 2025-ös év félig állat, félig valami teljes más Italian Brainrot torz-szüleményei és a táncoló AI-állatok után minket már nem lehet meglepni. Nos, tévedtünk. Bizony, ez az új, kissé zavarba ejtő TikTok-trend még rajtuk is túltesz. Egyre több olyan rövid videó bukkan fel a népszerű közösségimédia-platformon, amelyekben gyümölcsök és zöldségek emberi testtel, mimikával és érzelmekkel verik kenterbe a 90-es évek legnépszerűbb szappanoperáit.
Miről szólnak az AI-gyümölcs- és zöldségdrámák?
Ezek a párperces történetek általában ugyanarra a sémára épülnek. Adott egy számunkra ehető növény aki féltékeny lesz a mostohagyerekére, megcsalja a párját, összejátszik a szeretőjével, mástól vár gyereket, kihasználja az elesettebbet. Épp, mintha egy latin-amerikai szappanopera legdrámaibb pillanatait sűrítenék egyetlen jelenetbe.
Az eredmény pedig egyszerre nevetséges, furcsa és meglepően szórakoztató. Még a gyakran oly’ esetlen AI-generált pillanatok is hozzáadnak az ilyen tartalmak értékéhez. Tudjuk, hogy ebben az esetben értékről írni elég különös, de ha kellő humorérzékkel és társadalmi érzékenységgel tekintünk rájuk, bizonyos mértékben mégiscsak értékelhetőek.
Amikor a szappanopera találkozik az abszurd humorral
A fruitdrama TikTok-trend egyik titka, hogy a történetek dramaturgiája nagyon is ismerős. A hűtlenség, a féltékenység, a titkok és a bosszú klasszikus történetmesélési elemek. Ezek azok a konfliktusok, amelyek generációk óta működnek a tévésorozatokban. A különbség csupán annyi, hogy most nem színészek játsszák el a jeleneteket, hanem egy síró ananász vagy egy feldúlt banán.
Ez a kontraszt – a komoly dráma, a túljátszott élethelyzetek és a teljesen abszurd szereplők találkozása – az, ami miatt ezek ennyire népszerűvé válhattak az interneten. Bár a legendás mondás úgy tartja, „Sose nyomd fullba a kretént!”, úgy tűnik, a TikTok-generációnak mégis erre van szüksége.
A tudatos agyzsibbasztás élménye
Egyre gyakrabban találkozunk olyan mémekkel, képekkel vagy videókkal, amelyek annyira furcsák vagy túlzóak, hogy szinte rövidzárlatot okoznak az agyunkban. Ezt bátran nevezhetjük jóleső agyzsibbadásnak.
Erre kiváló példa, amikor egy padlizsán zokogva kérdezi a műszempillás narancstól, hogy ki a karjában tartott eperke apja. Az ember ilyenkor joggal érezheti magát egyszerre zavarban és szórakoztatva. És ez az a kettős érzés, ami miatt nemcsak végignézzük, de tovább is küldjük az ilyen videókat.
Az AI miatt végtelen mennyiségben gyártható
A TikTok-trend gyors terjedésének másik oka a mögötte álló technológia. A számtalan dologban hasznos mesterséges intelligencia segítségével ma már gyakorlatilag bárki képes ilyen gyümölcsös, zöldséges szappanoperákat generálni.
Ami korábban művészeti animátorok és videósok munkája lett volna, ma egy egyszerű prompttal pár perc alatt elkészülhet. Ez azt jelenti, hogy a furcsa történetek gyakorlatilag végtelen mennyiségben születhetnek. Ha az egyik videóban egy alma csalja meg a körtét, a következőben már egy avokádó és egy mangó kerül szerelmi háromszögbe a testépítő dióval.
Az internet történetében nem ez az első bizarr trend, és valószínűleg nem is az utolsó. A mesterséges intelligencia ráadásul új korszakot nyitott, most már bármi életre kelhet, vagyis életre is kel. A gyümölcsös szappanoperák mellett ugyanis egyre több a hasonló, bár kissé elfajzottabb koncepcióval rendelkező macskás-állatos tartalom, de már a bluetooth fülesek és más tárgyak sem ússzák meg drámák nélkül.
Ezek is érdekelhetnek: