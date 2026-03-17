A céda narancs, aki megcsalta a banánt, és most az ananásztól terhes − Miért nézünk AI-gyümölcsdrámákat a TikTokon?

Az internet legújabb furcsasága a mesterséges intelligenciával generált zöldség- és gyümölcsdrámák világa. Ez a jelenség bátran nevezhető TikTok-trendnek, de nem az építő fajtából. Őszintén bevalljuk, minket is beszippantott, de vajon miért nézik végig újra és újra felhasználók milliói a szegénységből feltörő sárkánygyümölcs és a csalfa paradicsom történetét?

TikTok-trendé vált az AI-generált gyümölcs és zöldség-szappanopera.

Forrás: AI/ChatGPT

Miért válhatott TikTok-trendé a gyümölcsdráma? A történetek a latin-amerikai szappanoperák sémáit követik.

A leglátványosabb párkapcsolati és családi konfliktusokat dolgozzák fel.

Egyszerre szatírák, kritikák és laza szórakoztató tartalmak.

A mesterséges intelligencia nem ismer határokat, így ezek a történetek sem.

Az internet mindig is rajongott az abszurd humorért, a mesterséges intelligencia megjelenésével azonban ez a műfaj egészen új szintre lépett. Azt hittük, a 2025-ös év félig állat, félig valami teljes más Italian Brainrot torz-szüleményei és a táncoló AI-állatok után minket már nem lehet meglepni. Nos, tévedtünk. Bizony, ez az új, kissé zavarba ejtő TikTok-trend még rajtuk is túltesz. Egyre több olyan rövid videó bukkan fel a népszerű közösségimédia-platformon, amelyekben gyümölcsök és zöldségek emberi testtel, mimikával és érzelmekkel verik kenterbe a 90-es évek legnépszerűbb szappanoperáit.

Miről szólnak az AI-gyümölcs- és zöldségdrámák?

Ezek a párperces történetek általában ugyanarra a sémára épülnek. Adott egy számunkra ehető növény aki féltékeny lesz a mostohagyerekére, megcsalja a párját, összejátszik a szeretőjével, mástól vár gyereket, kihasználja az elesettebbet. Épp, mintha egy latin-amerikai szappanopera legdrámaibb pillanatait sűrítenék egyetlen jelenetbe.

Az eredmény pedig egyszerre nevetséges, furcsa és meglepően szórakoztató. Még a gyakran oly’ esetlen AI-generált pillanatok is hozzáadnak az ilyen tartalmak értékéhez. Tudjuk, hogy ebben az esetben értékről írni elég különös, de ha kellő humorérzékkel és társadalmi érzékenységgel tekintünk rájuk, bizonyos mértékben mégiscsak értékelhetőek.

Amikor a szappanopera találkozik az abszurd humorral

A fruitdrama TikTok-trend egyik titka, hogy a történetek dramaturgiája nagyon is ismerős. A hűtlenség, a féltékenység, a titkok és a bosszú klasszikus történetmesélési elemek. Ezek azok a konfliktusok, amelyek generációk óta működnek a tévésorozatokban. A különbség csupán annyi, hogy most nem színészek játsszák el a jeleneteket, hanem egy síró ananász vagy egy feldúlt banán.

Ez a kontraszt – a komoly dráma, a túljátszott élethelyzetek és a teljesen abszurd szereplők találkozása – az, ami miatt ezek ennyire népszerűvé válhattak az interneten. Bár a legendás mondás úgy tartja, „Sose nyomd fullba a kretént!”, úgy tűnik, a TikTok-generációnak mégis erre van szüksége.

A tudatos agyzsibbasztás élménye

Egyre gyakrabban találkozunk olyan mémekkel, képekkel vagy videókkal, amelyek annyira furcsák vagy túlzóak, hogy szinte rövidzárlatot okoznak az agyunkban. Ezt bátran nevezhetjük jóleső agyzsibbadásnak.