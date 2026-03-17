Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 17., kedd Gertrúd, Patrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
divathét

Oprah Winfrey kemény kritikákat kapott: „Úgy mozog, mint egy 90 éves!" – Videóban tisztázta, mi történt vele

divathét Oprah Winfrey Párizs mozgás
Virág Emília
2026.03.17.
Oprah Winfrey nem hagyta szó nélkül azokat a kritikákat, amelyek a párizsi divathéten való megjelenése után érték. A világhírű médiaszemélyiséget sokan azért bírálták, mert a felvételeken úgy tűnt, nehezebben jár, egyesek szerint úgy mozgott, mintha 90 éves lenne.

A 72 éves sztárt a Chloé divatbemutatóján kapták lencsevégre, ahol egy munkatársa karjába kapaszkodva, apró lépésekkel botorkál. A jelenet gyorsan elterjedt, és gúnyos megjegyzések zúdultak Oprah Winfrey-re. 

Forrás: Getty Images

Oprah Winfrey egy videóban reagált a kritikákra. Ebben elmagyarázta, mi állt a szokatlan mozgás hátterében.

„Az interneten az emberek imádnak mocskolódni. Azt írták, nézzétek, hogyan jár, mintha 90 éves lenne” – idézte fel. Elmondása szerint a divatbemutatóra érkezve stylistja egy napszemüveget adott neki közvetlenül az autóból való kiszállás előtt. A probléma csak az volt, hogy a szemüveg nem volt dioptriás. „Én szemüveget vagy kontaktlencsét hordok. Ez nem ilyen volt. Semmit sem láttam” – mondta. Emiatt Oprah nem tudta pontosan, hová lép, ezért óvatosan, szinte tapogatózva haladt, és még egy biztonsági őr segítségére is szüksége volt, nehogy elessen.

A magyarázat azonban nem győzött meg mindenkit. Voltak, akik továbbra is kételkedtek, és azt írták: aki rosszul lát, inkább hunyorog, nem pedig előrehajolva jár. Mások szerint Oprah Winfrey már korábban is mozgott hasonlóan.

 

Oprah Winfrey lefogyott: sokak szerint ezzel a viselkedése is megváltozott

Többeknek Oprah Winfrey átalakulása sem tetszett. Többen megjegyezték, hogy szinte felismerhetetlen, és a viselkedése is megváltozott a jelentős fogyása után. Winfrey korábban maga is beszélt arról, hogy GLP–1-kezelés segítségével több mint 23 kilogrammot fogyott. A franciaországi út során több alkalommal olyan összeállításokat viselt, amelyek karcsú alakját hangsúlyozták.

Ugyanakkor sok rajongó kiállt mellette, és támogató üzeneteket küldött neki. Többen azt írták, hogy tiszteletre méltó, hogy a kemény beszólásokat humorral kezeli.

Oprah Winfrey mindezek ellenére nagyon jól érezte magát Párizsban. Közösségi oldalán arról írt, mennyire élvezte az utazást. „Egyszerűen jó érzés jól lenni a saját bőrömben” – fogalmazott. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
