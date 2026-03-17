Oprah Winfrey kemény kritikákat kapott: „Úgy mozog, mint egy 90 éves!" – Videóban tisztázta, mi történt vele

A 72 éves sztárt a Chloé divatbemutatóján kapták lencsevégre, ahol egy munkatársa karjába kapaszkodva, apró lépésekkel botorkál. A jelenet gyorsan elterjedt, és gúnyos megjegyzések zúdultak Oprah Winfrey-re.

Oprah Winfrey Párizsban

Oprah Winfrey egy videóban reagált a kritikákra. Ebben elmagyarázta, mi állt a szokatlan mozgás hátterében.

„Az interneten az emberek imádnak mocskolódni. Azt írták, nézzétek, hogyan jár, mintha 90 éves lenne” – idézte fel. Elmondása szerint a divatbemutatóra érkezve stylistja egy napszemüveget adott neki közvetlenül az autóból való kiszállás előtt. A probléma csak az volt, hogy a szemüveg nem volt dioptriás. „Én szemüveget vagy kontaktlencsét hordok. Ez nem ilyen volt. Semmit sem láttam” – mondta. Emiatt Oprah nem tudta pontosan, hová lép, ezért óvatosan, szinte tapogatózva haladt, és még egy biztonsági őr segítségére is szüksége volt, nehogy elessen.

A magyarázat azonban nem győzött meg mindenkit. Voltak, akik továbbra is kételkedtek, és azt írták: aki rosszul lát, inkább hunyorog, nem pedig előrehajolva jár. Mások szerint Oprah Winfrey már korábban is mozgott hasonlóan.

Oprah Winfrey lefogyott: sokak szerint ezzel a viselkedése is megváltozott

Többeknek Oprah Winfrey átalakulása sem tetszett. Többen megjegyezték, hogy szinte felismerhetetlen, és a viselkedése is megváltozott a jelentős fogyása után. Winfrey korábban maga is beszélt arról, hogy GLP–1-kezelés segítségével több mint 23 kilogrammot fogyott. A franciaországi út során több alkalommal olyan összeállításokat viselt, amelyek karcsú alakját hangsúlyozták.

Ugyanakkor sok rajongó kiállt mellette, és támogató üzeneteket küldött neki. Többen azt írták, hogy tiszteletre méltó, hogy a kemény beszólásokat humorral kezeli.

Oprah Winfrey mindezek ellenére nagyon jól érezte magát Párizsban. Közösségi oldalán arról írt, mennyire élvezte az utazást. „Egyszerűen jó érzés jól lenni a saját bőrömben” – fogalmazott.

