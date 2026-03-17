Ismerd meg Katalin hercegné sztárfodrászát és titkos trükkjeit − VIDEÓ

Katalin hercegné ikonikus frizurája mögött nem egyetlen személy, hanem egy bizalmi szakemberekből álló komplett csapat áll, akik közül az egyik legmeghatározóbb, Amanda Cook Tucker mesterfodrász, aki 2012 óta kíséri el a hercegnét hivatalos utazásokra és a fontos eseményekre.
Kulcsemberek és bizalmasok: Katalin hercegné két mesterfodrásza
- A hercegné frizurájáért egy teljes csapat felel, ezen belül két kiemelt bizalmasa van: Amanda Cook Tucker és Richard Ward.
- Tucker rendszeresen elkíséri a hercegnét a hivatalos utazásaira is, és a háttérből gondoskodik róla, hogy haja minden körülmények között tökéletes maradjon.
- Ward londoni szalonjában született meg a hercegné egyik legismertebb frizurája, a félig feltűzött demi-chignon, amelyet az esküvőjén is viselt.
- Most megtudhatod, mit rejt a hercegné utazótáskája, illetve, láthatod, hogyan készül ikonikus, rétegzett frizurája.
Amanda már jóval azelőtt a királyi család belső köréhez tartozott, hogy Katalin hozzáment Vilmos herceghez – ő készítette és vágta Vilmos és Harry herceg haját. Fontosságát és megkülönböztetett szerepét jól mutatja, hogy egyike volt azon keveseknek, aki találkozhatott György herceggel szinte rögtön a születése után. A magánkórházban ő készítette fel Katalint az első hivatalos fotózásra a paddingtoni Lindo Wing of St. Mary's kórház lépcsőjén. Most már világos, miért nézett ki olyan tökéletesen.
A kettes számú bizalmas és hajszakértő: Richard Ward
Katalin hercegné másik legfőbb bizalmasa és hajstylistja Richard Ward, akinek londoni szalonjába Katalin már egyetemista kora óta jár. Az ő keze munkáját dicséri a híres demi-chignon, azaz a félig feltűzött frizura, amelyet az esküvőjére kreált.
Sem ő, sem Tucker nem szívesen nyilatkozik a médiának, sőt, kifejezetten szeretnének a háttérben maradni, Ward azonban néha kivételt tett, és megosztott néhány olyan hajápolási trükköt, amelyek segítségével akár te is lemásolhatod Katalin hercegné hajstílusát.
A tökéletes beszárítás titka
Ward esküszik rá, hogy Katalin hercegné dús hullámainak alapja a professzionális beszárítás, amelyhez nagy méretű sörtés körkeféket és hajcsavarókat használ. Ha elsajátítanád a módszert, itt megtalálsz minden fontos instrukciót. Hidd el, nem is nagy ördöngösség.
Titkos olaj a pára ellen
Amanda Cook Tucker egy alkalommal a közösségi médiában elpletykálta, hogy a párásabb éghajlatokra történő utazások alkalmával kókuszolajat használ a hercegné hajára, a göndörödés és a kócosodás megelőzésére.
Mit rejt Katalin hercegné útitáskája?
Szintén Amanda Tucker volt, aki leleplező fotót is közzétett a hercegné utazószettjéről, amely 13 különböző kefét, 7 fésűt, 2 hajszárítót és 3 hajsütővasat tartalmazott.
Most nézd meg a saját szemeddel, hogyan készül Katalin hercegné rétegzett frizurája Richard Ward jóvoltából:
