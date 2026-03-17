Egyre komolyabb lehet a kapcsolatuk: Lewis Hamilton már nem titkolja, hogy imádja Kim Kardashiant

Kim Kardashian vasárnap tiszteletét tette a Vanity Fair hagyományos Oscar-partiján, ahova egy testhez simuló, csillogó aranyruhában jelent meg, hozzá pedig brutális cipőt viselt– megjelenésével gyakorlatilag ellopta a show-t. A képeket később Instagramon is megosztotta, ahol több ezer hozzászólás között tűnt fel Lewis Hamilton reakciója is.

Forrás: FilmMagic

Kim Kardashian és Lewis Hamilton valószínűleg hosszú távra terveznek

A párral kapcsolatban már a múlt hónapban felröppentek a pletykák: egy meghitt kiránduláson vettek részt az angliai Cotswoldsban, majd röviddel később együtt jelentek meg a Super Bowlon. Bennfentesek szerint a kapcsolatuk azóta folyamatosan mélyül. Egy forrás korábban úgy nyilatkozott, hogy Lewis Hamilton „teljesen odavan” Kimért, és a környezetében sokan úgy látják, hogy a versenyző végre megtalálta azt a nőt, akit keresett. A Ferrari pilótája a hírek szerint még a versenyhétvégéken is rendszeresen FaceTime-ol a négygyermekes anyukával.

Bár bokros teendőik miatt nem tudnak annyi időt együtt tölteni, amennyit szeretnének, nnek ellenére mindketten elkötelezettek abban, hogy működjön a kapcsolatuk, és nem kizárt, hogy hosszú távra terveznek.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata csak most került reflektorfénybe, de valójában már évek óta ismerik egymást. Néha közös programokon is részt vettek egykoir párjaikkal, Nicole Scherzingerrel és Kanye Westtel. Hamilton Kendall Jennerrel, Kim húgával is jó kapcsolatot ápol, édesanyjuk, Kris Jenner pedig több alkalommal, például a monacói nagydíjon is szurkolt a pilótának.

