Egyre komolyabb lehet a kapcsolatuk: Lewis Hamilton már nem titkolja, hogy imádja Kim Kardashiant

sztárpár Kim Kardashian Lewis Hamilton
Horváth Angéla
2026.03.17.
Egyre több jel utal arra, hogy Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata túlmutat a barátságon. A Forma–1 hétszeres világbajnoka legutóbb egy szívecskés szemű emojit tette Kim Kardashian Oscar-partin készült fotóihoz.

Kim Kardashian vasárnap tiszteletét tette a Vanity Fair hagyományos Oscar-partiján, ahova egy testhez simuló, csillogó aranyruhában jelent meg, hozzá pedig brutális cipőt viselt– megjelenésével gyakorlatilag ellopta a show-t. A képeket később Instagramon is megosztotta, ahol több ezer hozzászólás között tűnt fel Lewis Hamilton reakciója is.

Kim Kardashian ellopta a show-t Vanity Fair hagyományos Oscar-partiján
Kim Kardashian ellopta a show-t Vanity Fair hagyományos Oscar-partiján
Kim Kardashian és Lewis Hamilton valószínűleg hosszú távra terveznek

A párral kapcsolatban már a múlt hónapban felröppentek a pletykák: egy meghitt kiránduláson vettek részt az angliai Cotswoldsban, majd röviddel később együtt jelentek meg a Super Bowlon. Bennfentesek szerint a kapcsolatuk azóta folyamatosan mélyül. Egy forrás korábban úgy nyilatkozott, hogy Lewis Hamilton „teljesen odavan” Kimért, és a környezetében sokan úgy látják, hogy a versenyző végre megtalálta azt a nőt, akit keresett. A Ferrari pilótája a hírek szerint még a versenyhétvégéken is rendszeresen FaceTime-ol a négygyermekes anyukával.

Bár bokros teendőik miatt nem tudnak annyi időt együtt tölteni, amennyit szeretnének, nnek ellenére mindketten elkötelezettek abban, hogy működjön a kapcsolatuk, és nem kizárt, hogy hosszú távra terveznek. 

Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata csak most került reflektorfénybe, de valójában már évek óta ismerik egymást. Néha közös programokon is részt vettek egykoir párjaikkal, Nicole Scherzingerrel és Kanye Westtel. Hamilton Kendall Jennerrel, Kim húgával is jó kapcsolatot ápol, édesanyjuk, Kris Jenner pedig több alkalommal, például a monacói nagydíjon is szurkolt a pilótának.

Oprah Winfrey kemény kritikákat kapott: „Úgy mozog, mint egy 90 éves!" – Videóban tisztázta, mi történt vele

Oprah Winfrey nem hagyta szó nélkül azokat a kritikákat, amelyek a párizsi divathéten való megjelenése után érték. A világhírű médiaszemélyiséget sokan azért bírálták, mert a felvételeken úgy tűnt, nehezebben jár, egyesek szerint úgy mozgott, mintha 90 éves lenne.

Jane Fonda jól beszólt Barbra Streisandnak: „Nem neki kellett volna ott állnia!"

Jane Fonda nem rejtette véka alá a véleményét: szerinte nem Barbra Streisandot kellett volna meghvíni az Oscar-gálára, hogy megemlékezzen Robert Redfordról.

Timothée Chalamet harmadszor távozott az Oscarról üres kézzel: egyre kevésbé kedvelik Hollywoodban

Nem a várakozások szerint alakult Timothée Chalamet-nek az idei Oscar-gála: a színész nemcsak a legjobb férfi főszereplő díjáról maradt le, még viccelődtek is rajta. Sajtóinformációk szerint Chalamet a díjátadó után barátnőjével, Kylie Jennerrel az elsők között hagyta el a Los Angeles-i Dolby Színházat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu