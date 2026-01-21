Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
121 éve született Christian Dior, akinek minden tervezése egy szerelmes levél volt a nőkhöz

Hulton Archive - Fred Ramage
divattörténelem Christian Dior divatház
Dior a francia divat történetének kulcsfontosságú figurája volt. Az elegancia és kifinomultság minden Christian Dior tervezésben jelen volt. Mutatjuk a francia divattervező 5 divattörténelmet író ruháját!

Christian Dior imádta a nőiességet és a nőket. Minden tervezése egy szerelmes levél volt a női nemhez és a divathoz. Örökre megváltoztatta a háború utáni öltözködést, és piedesztálra emelte a nőket a francia divaton keresztül. Ma született 121 éve a francia divattervező, emlékül összegyűjtöttük azt az 5 tervezést, ami örökre beírta magát a divattörténelem könyvébe!

Christian Dior francia divattervező
Christian Dior a francia divat átformálója.
Forrás: Hulton Archive

Christian Dior divattervező öröksége

  • 121 éve, 1905. január 21-én született Christian Dior francia divattervező. 1957-ben 52 évesen szívrohamban hunyt el. 
  • Neki köszönhetjük Yves Saint Laurent divattervezőt is, hiszen ő volt az asszisztense hosszú éveken át, és ráhagyta a divatházat halála után. 
  • Dior megmutatta a világnak, hogy a háború után is szükség van a finom szépségre, és a nők ünneplésére. 

Christian Dior élete

Chirstian Dior divattervező 1905-ben született Franciaországban. 1938-ban kezdett el először egy divattervező mellett dolgozni, ahol kitanulhatta a divattervezés művészetét. A második világháború komoly törés volt az életében, és 1942-ben Párizsba utazott az új kezdethez. Párizsban megismerkedett egy nagy üzletemberrel, akit meggyőzött, hogy fektessen a Dior divatházba. Így 1946-ban megalapult, és megnyitotta első butikját a Dior divatház. Rengeteg kollekció, tervezés és divatbemutató készült a kezei között. Dior híresen babonás művész volt, amelyet egyes tervezései is tükröztek. Mindig is álmodozó személyiség volt, és 11 évesen elment egy jósnőhöz is, aki állítólag a következőt mondta neki: Az asszonyok áldani fognak, te pedig általuk fogsz boldogulni az életben. És ez igazzá is vált. 

Christian Dior megreformálta a női francia divatot, és a maga módján fellendítette a társadalmat a háború utáni szomorúságból. Bebizonyította, hogy a divatnak, a nőiességnek, az öltözködésnek és a csodaszép ruháknak helye van az életünkben. Dior feltehetőleg megérezte a végét, hiszen 1956-ban megírta emlékiratát és a Dior házat asszisztensére Yves Saint Laurent-re hagyta. Ezek után nem sokkal 1957. október 24-én, 52 évesen hunyt el. Christian Dior halála hatalmas veszteség volt a divatvilág számára, de örökségét mai napig érezhetjük. 

 

Munkámat ideiglenes építészetnek tekintem, a női test szépségének szentelve

– mondta Christian Dior.

A Christian Dior ház 5 történelmet író tervezése

Marilyn Monroe imádta Dior munkásságát, és többször is viselte tervezéseit az évek során. Ez az ikonikus ruha is Dior nevéhez köthető. A divattervező halála után a színésznő a legtöbb fotózásán Dior-ruhát viselt. 

Marilyn Monroe *Filmstill - Editorial Use Only*,Image: 96082654, License: Rights-managed, Restrictions: *Filmstill - Editorial Use Only*, Model Release: no
Marilyn Monroe  és Christian Dior.
Forrás: profimedia

Egy tervező maradandó hírnevét nemcsak a ruhák szabása, hanem az is formálja, mely modellek és világsztárok viselik a kreációit. Korunk legstílusosabb nőinek egy része tette ikonikussá a Dior márkát. Többek között Naomi Campbell, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, és Elle Fanning is arcává vált a márkának az elmúlt években. Naomi Campbell 1997-ben viselte ezt az arany Dior ruhát a kifutón, és ez a dizájn legendává vált. 

Naomi Campbell Christian Dior
Naomi Campbell a Galliano Christian Dior ruhában 1997-ben.
Forrás:  AFP

1996-ban Diana hercegné egy sötétkék, selyem Dior ruhában jelent meg a Met-gála vörös szőnyegén. Ez a ruhaválasztás nyílt lázadásnak számított, és megmutatta Diana igazi ízlését. A ruha igazi divattörténelmi darab lett ezek után. 

Diana hercegné met-gála
 Diana hercegné 1996-os Met-gála ruhája.
Forrás: GettyImages

Az arany visszatérő téma a Dior házban, amelynek csúcspontja az 1999-ben piacra dobott J’Adore volt. Egy új parfüm, amelynek vizuális identitása Christian Dior csillogó arany iránti szeretetét ünnepelte. Charlize Theron, aki 2004 óta a J’Adore arca, filmekben és fényképeken testesíti meg a parfüm esszenciáját, miközben haute couture kreációkat visel, köztük ezt a John Galliano által tervezett, Swarovski kristályokkal díszített ruhát. Ez az arany ruha igazi mérföldkőnek számított a Dior divatház múltjában. 

Christian dior ruha
 A Chistian Dior J’adore dress a középső ruha
Forrás: profimedia

1949 tavaszán, első találkozásuk után Dior-ruhát tervezett Margit hercegnőnek a 21. születésnapjára. Cecil Beaton hivatalos portréján a hercegnő ezt a vállakat szabadon hagyó, hímzett ruhát viselte, és „legkedvesebb ruhájának” nevezte. Margit hercegnő a születésnapja után, még évekig viselte Dior ruháit.  Ez a ruha jelképezte a francia divattervező érdeklődését a brit kultúra iránt.

Margit hercegnő Christian Dior ruhája
Margit hercegnő születésnapi Chirstian Dior ruhája.
Forrás: profimedia

Tekintsd meg további divattörténelmi cikkeinket is:

