121 éve született Christian Dior, akinek minden tervezése egy szerelmes levél volt a nőkhöz

Christian Dior imádta a nőiességet és a nőket. Minden tervezése egy szerelmes levél volt a női nemhez és a divathoz. Örökre megváltoztatta a háború utáni öltözködést, és piedesztálra emelte a nőket a francia divaton keresztül. Ma született 121 éve a francia divattervező, emlékül összegyűjtöttük azt az 5 tervezést, ami örökre beírta magát a divattörténelem könyvébe!

Christian Dior a francia divat átformálója.

Forrás: Hulton Archive

Christian Dior divattervező öröksége 121 éve, 1905. január 21-én született Christian Dior francia divattervező. 1957-ben 52 évesen szívrohamban hunyt el.

Neki köszönhetjük Yves Saint Laurent divattervezőt is, hiszen ő volt az asszisztense hosszú éveken át, és ráhagyta a divatházat halála után.

Dior megmutatta a világnak, hogy a háború után is szükség van a finom szépségre, és a nők ünneplésére.

Christian Dior élete

Chirstian Dior divattervező 1905-ben született Franciaországban. 1938-ban kezdett el először egy divattervező mellett dolgozni, ahol kitanulhatta a divattervezés művészetét. A második világháború komoly törés volt az életében, és 1942-ben Párizsba utazott az új kezdethez. Párizsban megismerkedett egy nagy üzletemberrel, akit meggyőzött, hogy fektessen a Dior divatházba. Így 1946-ban megalapult, és megnyitotta első butikját a Dior divatház. Rengeteg kollekció, tervezés és divatbemutató készült a kezei között. Dior híresen babonás művész volt, amelyet egyes tervezései is tükröztek. Mindig is álmodozó személyiség volt, és 11 évesen elment egy jósnőhöz is, aki állítólag a következőt mondta neki: Az asszonyok áldani fognak, te pedig általuk fogsz boldogulni az életben. És ez igazzá is vált.

Christian Dior megreformálta a női francia divatot, és a maga módján fellendítette a társadalmat a háború utáni szomorúságból. Bebizonyította, hogy a divatnak, a nőiességnek, az öltözködésnek és a csodaszép ruháknak helye van az életünkben. Dior feltehetőleg megérezte a végét, hiszen 1956-ban megírta emlékiratát és a Dior házat asszisztensére Yves Saint Laurent-re hagyta. Ezek után nem sokkal 1957. október 24-én, 52 évesen hunyt el. Christian Dior halála hatalmas veszteség volt a divatvilág számára, de örökségét mai napig érezhetjük.

Munkámat ideiglenes építészetnek tekintem, a női test szépségének szentelve

– mondta Christian Dior.