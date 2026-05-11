Gudzsarati szamósza, azaz a zöldséges táska

Aki nem különösebben ismeri az indiai ételeket, a szamószáról már az is hallhatott. Ezek a guszta kis batyuk tökéletes vendégváró falatok lehetnek. Az elkészítése kicsit babramunka, de megéri. A pontos összetevőket itt találod.

A lisztbe belekeverjük a sót, majd citromos vízzel lágy, rugalmas tésztát gyúrunk belőle. Félretesszük, míg a tölteléket készítjük. A felmelegített ghíben (tisztított vaj) kipattogtatjuk a fekete mustármagot, beleszórjuk a római köményt és a szezámmagot, és kicsit megpirítjuk. Hozzáadjuk a borsót, és egy fejjel lefelé fordított fedővel lefedjük az edényt. A fedőbe kevés vizet öntünk, így kis lángon puhára tudjuk párolni a borsót. Ekkor belekeverjük a parányi kockákra vágott burgonyát és a durvára reszelt répa felét. Sóval, kurkumával, paprikával, gyömbérrel, cukorral és garam maszalával fűszerezzük. Amennyiben szükséges, aláöntünk 1-2 evőkanál vizet, és fedő alatt addig főzzük, míg a zöldségek megpuhulnak. Egy tálcára tesszük, és hűlni hagyjuk. Közben a tésztából 12 vékony lepényt nyújtunk. Hatot olajjal vagy olvasztott vajjal vékonyan, egyenletesen megkenünk, megszórjuk liszttel, majd a másik hatot ráborítjuk. Még egyszer kinyújtjuk az így kapott hat lepényt, majd langyos serpenyőben nagyon óvatosan addig melegítjük mindkét oldalukon, míg kettéválnak. Vigyázzunk, nehogy kicsit is megbarnuljanak! Így ismét 12 lepényünk lesz, melyeket kettévágva 24 félkört kapunk. Száraz konyharuhába csomagoljuk őket. Fogunk egy félkört, és kis tölcsért formálunk belőle. 3 evőkanál lisztből és vízből készített csirizzel ragasztjuk össze az érintkező széleket. A szamószát hajtogathatjuk háromszögletűre is, de a szélét akkor is érdemes szépen visszahajtással kicsipkézni.

Megtöltjük a főtt zöldségekkel, majd ráhajtjuk a tetejét. Ügyeljünk, hogy ne maradjon rés, mert akkor sütés közben belefolyik a zsiradék, és a szamósza nehéz lesz. Elkészítjük a többi szamószát is, majd bő ghíben vagy olajban aranybarnára és ropogósra sütjük. Paradicsom-, koriander- vagy tamarindcsatnival tálaljuk.