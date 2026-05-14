Nagy a baj? Azbesztet találtak népszerű hazai tavaknál, több területet lezártak

Korlátozásokat vezettek be két népszerű Vas vármegyei vízparti területen, miután azbeszt jelenlétét mutatták ki a környezetükben. Az érintett helyszínek az Abért-tó és a Dozmati víztározó, ahol több parkolót és közlekedési szakaszt is lezártak a látogatók elől. Mutatjuk a részleteket!

Azbeszt jelenléte miatt figyelmeztetik a látogatókat

Azbeszt miatt vezettek be korlátozásokat a vasi tavaknál

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közlése szerint akkreditált vizsgálatok igazolták az egészségre veszélyes anyag jelenlétét. Az ügyben a Vas Vármegyei Kormányhivatallal közösen egyeztettek a szükséges lépésekről. Az Abért-tónál a nagyparkoló, a horgászparkoló és az ezeket összekötő útszakasz érintett, míg a Dozmati víztározónál a bekötőutat és a parkolót zárták le ideiglenesen. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a korlátozások visszavonásig érvényben maradnak.

A figyelmeztetés nemcsak az autósokra vonatkozik. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintett részeket gyalogosan és kerékpárral is kerüljék el a látogatók. A parkolókba gépjárművel behajtani tilos, a területen tartózkodni pedig kizárólag saját felelősségre lehet.

Miért veszélyes az azbeszt?

Az azbeszt különösen veszélyes anyagnak számít, mert apró rostjai a levegőbe kerülve belélegezhetők, és hosszú időn keresztül komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. A szakértők szerint az ilyen szálak a tüdőbe jutva akár évtizedekkel később is súlyos betegségekhez vezethetnek, köztük azbesztózishoz, tüdőrákhoz vagy a mellhártyát érintő rosszindulatú daganathoz.

Bár Magyarországon az azbeszt használatát több mint húsz éve betiltották, a korábban alkalmazott építőanyagok és szigetelések még ma is kockázatot jelenthetnek. Az anyagot egykor széles körben használták hő- és tűzálló tulajdonságai miatt, többek között tetőfedő anyagokban és különféle ipari szigetelésekben is.

A vízügyi igazgatóság közölte: a további intézkedésekről a hatóságokkal együttműködve döntenek, az esetleges újabb korlátozásokról vagy a lezárások feloldásáról pedig később adnak tájékoztatást – adta hírül az Infostart.