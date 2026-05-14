Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
veszély

Nagy a baj? Azbesztet találtak népszerű hazai tavaknál, több területet lezártak

veszély lezárás azbeszt
Rideg Léna
2026.05.14.
Sokan pihenésre és kikapcsolódásra érkeznek ezekhez a népszerű hazai tavakhoz, most azonban figyelmeztetést adtak ki a hatóságok. Az érintett helyszíneken azbeszt jelenlétét mutatták ki, ezért több korlátozást is bevezettek.

Korlátozásokat vezettek be két népszerű Vas vármegyei vízparti területen, miután azbeszt jelenlétét mutatták ki a környezetükben. Az érintett helyszínek az Abért-tó és a Dozmati víztározó, ahol több parkolót és közlekedési szakaszt is lezártak a látogatók elől. Mutatjuk a részleteket!

Azbeszt jelenléte miatt figyelmeztetik a látogatókat
Azbeszt jelenléte miatt figyelmeztetik a látogatókat
Forrás: E+

Azbeszt miatt vezettek be korlátozásokat a vasi tavaknál

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közlése szerint akkreditált vizsgálatok igazolták az egészségre veszélyes anyag jelenlétét. Az ügyben a Vas Vármegyei Kormányhivatallal közösen egyeztettek a szükséges lépésekről. Az Abért-tónál a nagyparkoló, a horgászparkoló és az ezeket összekötő útszakasz érintett, míg a Dozmati víztározónál a bekötőutat és a parkolót zárták le ideiglenesen. A hatóságok hangsúlyozták, hogy a korlátozások visszavonásig érvényben maradnak.

A figyelmeztetés nemcsak az autósokra vonatkozik. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintett részeket gyalogosan és kerékpárral is kerüljék el a látogatók. A parkolókba gépjárművel behajtani tilos, a területen tartózkodni pedig kizárólag saját felelősségre lehet.

Miért veszélyes az azbeszt?

Az azbeszt különösen veszélyes anyagnak számít, mert apró rostjai a levegőbe kerülve belélegezhetők, és hosszú időn keresztül komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. A szakértők szerint az ilyen szálak a tüdőbe jutva akár évtizedekkel később is súlyos betegségekhez vezethetnek, köztük azbesztózishoz, tüdőrákhoz vagy a mellhártyát érintő rosszindulatú daganathoz.

Bár Magyarországon az azbeszt használatát több mint húsz éve betiltották, a korábban alkalmazott építőanyagok és szigetelések még ma is kockázatot jelenthetnek. Az anyagot egykor széles körben használták hő- és tűzálló tulajdonságai miatt, többek között tetőfedő anyagokban és különféle ipari szigetelésekben is.

A vízügyi igazgatóság közölte: a további intézkedésekről a hatóságokkal együttműködve döntenek, az esetleges újabb korlátozásokról vagy a lezárások feloldásáról pedig később adnak tájékoztatást – adta hírül az Infostart.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Az új KRESZ már a gyalogosokat sem kíméli: ezért büntethetnek a zebrán

A készülő módosítás szerint akár pénzbüntetés is járhat azért, ha valaki mobilozás közben halad át a zebrán. Mutatjuk a részleteket!

A medvetámadásban elhunyt túrázó szívszorító utolsó szavai megrázták a világot

Bár medveriasztó spray is volt nála, a szakemberek szerint valószínűleg nem maradt ideje annak használatára.

Tornádó tűnt fel Magyarországon, erre senki sem volt felkészülve

Valósággal sokkolta a Heves vármegyeieket az a horrorfilmbe illő látvány, amit a tegnapi heves vihar idézett elő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu