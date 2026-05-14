2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Tudd meg, mi rejtőzik benned valójában: ezzel a 8 kérdéssel mindenre fény derül

Nem kell messzire menni, hogy megtudd, ki vagy te valójában. Elég, ha egy kicsit magadba mélyedsz, előveszel egy ceruzát és egy papírlapot, és elindulsz az önismeret rögös útján. Ez a pszichológiai teszt most olyan dolgokra derít fényt, amelyekről eddig nem volt tudomásod!

Ez a pszichológiai teszt felfedi azt, hogy mi rejlik valójában a lelked mélyén! Vigyázz, mert a rejtett éned felé vezető út nincs mindig kikövezve! Vonulj el, adj magadnak időt, és ismerd meg magad!

Ez a pszichológiai teszt fényt derít a rejtett éned titkaira.
Pszichológiai teszt, mely elindít az önismereti úton

  • Ha igazán önazonosak akarunk lenni, akkor nagyon fontos önmagunk megismerése.
  • Az önismerti úton személyiségtesztek segítségével is elindulhatunk.
  • Ebben a pszichológiai tesztben 8 kérdést teszünk fel, a válaszok pedig felfedik, hogy ki is vagy te valójában.

Ismerd meg magad!

Önmagunk megismerése kulcsfontosságú kérdés. Ezt már az ókori görögök is pontosan tudták, akik a világ leghíresebb jósdája fölé azt írták fel Delphoiban: gnóthi szeauton, vagyis ismerd meg önmagad. Önmagunk megismerése viszont nem mindig megy olyan gördülékenyen, viszont ez az, ami elvezethet az oly fontos önazonosság felé. Ezt a rögös utat megteheted különböző személyiségtesztekkel is, de akár eljárhatsz terápiára is, hiszen egy vezetett ülés alatt sokkal egyszerűbb lefejteni a lelkünk fonalát.

Önismereti teszt: ki vagy te valójában?

Most viszont egy olyan pszichológiai kérdéssort hoztunk el neked, melynek segítségével igen mélyre utazhatsz el a belső, rejtett éned világában. De jól vigyázz, mert a válaszok meglepetéseket is tartogathatnak!

Egy papírra, egy ceruzára és egy kis nyugalomra lesz most szükséged a 8 kérdés megválaszolásához. Írd fel a válaszokat a lapra, de szigorúan csak azt, ami először eszedbe jut. És persze nem ér csalni! Csak akkor görgess lejjebb, ha már választ adtál mind a 8 kérdésre!

  1. Képzeld el, hogy egy erdőben sétálsz valakivel. Ki az az illető?
  2. Találkoztok egy állattal. Milyen állat az?
  3. Mit csinál az állat, amikor meglát titeket?
  4. Továbbsétálsz, és meglátsz egy házat az erdő közepén. Mekkora ez a ház? Van kerítése?
  5. Odamész a házhoz, és látod, hogy nyitva van az ajtaja. Belépsz, és meglátsz egy asztalt. Az asztalon több dolog is található. Mik ezek a dolgok? Minimum hármat írj!
  6. Kilépsz a ház hátsó ajtaján, és találsz egy különleges anyagból készült poharat. Miből van ez a pohár? És mit csinálsz vele?
  7. Elsétálsz a kert végébe, és valamilyen vízzel találod szembe magad. Milyen jellegű víztömeg ez? Egy folyó? Egy tó? Vagy más? Írd le, hogy mi jelenik meg előtted!
  8. Át kell kelned a vízen, hogy hazaérj. Mennyire leszel vizes?

A pszichológiai teszt eredménye: ezt rejtik a válaszaid

  1. Az a személy, akivel sétáltál, a legfontosabb személy az életeben.
  2. Az állat mérete a problémaid nagyságát szimbolizáljak, amivel jelenleg küzdesz.
  3. Ha az állat viselkedése agresszív volt, az azt jelenti, hogy nagy viharok dúlnak jelenleg a lelkedben, és nem vagy kibékülve magaddal. Ha nyugodt volt, akkor béke honol a rejtett énedben.
  4. A ház mérete az ambícióid nagyságát tükrözik. Ha a házat kerítés vette körül, akkor zárkózott személyiség vagy, ha viszont nem, akkor nyitott vagy és extrovertált.
  5. Ha az asztalon található tárgyak között nem volt étel, virág, vagy valamilyen fénykép, akkor boldogtalan vagy jelenleg.
  6. Az, hogy a pohár mennyire erős anyagból készült, azt szimbolizálja, hogy milyen erős a kapcsolatod azzal a személlyel, akivel útnak indultál ezen a lelki sétán. Amit ezzel a pohárral csinálsz, azt tükrözi, hogyan bánsz ezzel a személlyel.
  7. A víztömeg mérete a vágyaid nagyságát fémjelzik.
  8. Ha csuromvizes lettél, akkor nagyon fontos számodra az intimitás. Ha alig lettél vizes, akkor kevésbé fontos ez neked.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
