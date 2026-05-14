Tudd meg, mi rejtőzik benned valójában: ezzel a 8 kérdéssel mindenre fény derül

Ez a pszichológiai teszt felfedi azt, hogy mi rejlik valójában a lelked mélyén!
Pszichológiai teszt, mely elindít az önismereti úton
- Ha igazán önazonosak akarunk lenni, akkor nagyon fontos önmagunk megismerése.
- Az önismerti úton személyiségtesztek segítségével is elindulhatunk.
- Ebben a pszichológiai tesztben 8 kérdést teszünk fel, a válaszok pedig felfedik, hogy ki is vagy te valójában.
Ismerd meg magad!
Önmagunk megismerése kulcsfontosságú kérdés. Ezt már az ókori görögök is pontosan tudták, akik a világ leghíresebb jósdája fölé azt írták fel Delphoiban: gnóthi szeauton, vagyis ismerd meg önmagad. Önmagunk megismerése viszont nem mindig megy olyan gördülékenyen, viszont ez az, ami elvezethet az oly fontos önazonosság felé. Ezt a rögös utat megteheted különböző személyiségtesztekkel is, de akár eljárhatsz terápiára is, hiszen egy vezetett ülés alatt sokkal egyszerűbb lefejteni a lelkünk fonalát.
Önismereti teszt: ki vagy te valójában?
Most viszont egy olyan pszichológiai kérdéssort hoztunk el neked, melynek segítségével igen mélyre utazhatsz el a belső, rejtett éned világában. De jól vigyázz, mert a válaszok meglepetéseket is tartogathatnak!
Egy papírra, egy ceruzára és egy kis nyugalomra lesz most szükséged a 8 kérdés megválaszolásához. Írd fel a válaszokat a lapra, de szigorúan csak azt, ami először eszedbe jut. És persze nem ér csalni! Csak akkor görgess lejjebb, ha már választ adtál mind a 8 kérdésre!
- Képzeld el, hogy egy erdőben sétálsz valakivel. Ki az az illető?
- Találkoztok egy állattal. Milyen állat az?
- Mit csinál az állat, amikor meglát titeket?
- Továbbsétálsz, és meglátsz egy házat az erdő közepén. Mekkora ez a ház? Van kerítése?
- Odamész a házhoz, és látod, hogy nyitva van az ajtaja. Belépsz, és meglátsz egy asztalt. Az asztalon több dolog is található. Mik ezek a dolgok? Minimum hármat írj!
- Kilépsz a ház hátsó ajtaján, és találsz egy különleges anyagból készült poharat. Miből van ez a pohár? És mit csinálsz vele?
- Elsétálsz a kert végébe, és valamilyen vízzel találod szembe magad. Milyen jellegű víztömeg ez? Egy folyó? Egy tó? Vagy más? Írd le, hogy mi jelenik meg előtted!
- Át kell kelned a vízen, hogy hazaérj. Mennyire leszel vizes?
A pszichológiai teszt eredménye: ezt rejtik a válaszaid
- Az a személy, akivel sétáltál, a legfontosabb személy az életeben.
- Az állat mérete a problémaid nagyságát szimbolizáljak, amivel jelenleg küzdesz.
- Ha az állat viselkedése agresszív volt, az azt jelenti, hogy nagy viharok dúlnak jelenleg a lelkedben, és nem vagy kibékülve magaddal. Ha nyugodt volt, akkor béke honol a rejtett énedben.
- A ház mérete az ambícióid nagyságát tükrözik. Ha a házat kerítés vette körül, akkor zárkózott személyiség vagy, ha viszont nem, akkor nyitott vagy és extrovertált.
- Ha az asztalon található tárgyak között nem volt étel, virág, vagy valamilyen fénykép, akkor boldogtalan vagy jelenleg.
- Az, hogy a pohár mennyire erős anyagból készült, azt szimbolizálja, hogy milyen erős a kapcsolatod azzal a személlyel, akivel útnak indultál ezen a lelki sétán. Amit ezzel a pohárral csinálsz, azt tükrözi, hogyan bánsz ezzel a személlyel.
- A víztömeg mérete a vágyaid nagyságát fémjelzik.
- Ha csuromvizes lettél, akkor nagyon fontos számodra az intimitás. Ha alig lettél vizes, akkor kevésbé fontos ez neked.
