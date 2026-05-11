Mit esznek és mit nem fogyasztanak a krisnások? A Krisna-hívők étrendje elsősorban zöldségekből, gyümölcsökből, gabonákból és hüvelyesekből áll, kiegészítve tejtermékekkel – vagyis egy klasszikus lakto-vegetáriánus konyháról van szó. Sokan azért kedvelik, mert egyszerre tápláló, változatos és könnyen a hétköznapok részévé tehető.
Lemondás helyett kreativitás
Bár az erőszakmentesség jegyében néhány alapanyagot – például húst vagy tojást – nem használnak, ez a gyakorlatban inkább kreativitásra ösztönöz, mintsem lemondásra. A fűszerek, a változatos elkészítési módok és a szezonális alapanyagok miatt ez a konyha kifejezetten gazdag és inspiráló lehet bárki számára, aki szeretne több növényi ételt beépíteni az étrendjébe. Ráadásul nagyon sok ételük beilleszthető az ételallergiával vagy intoleranciával élők étrendjébe.
Most öt olyan receptet mutatunk, amelyeket neked is érdemes elkészítened akkor is, ha egyszerűen csak új, egészséges fogásokat keresel a mindennapokra.
1. Vegán quinoa saláta
Hozzávalók:
2 közepes édesburgonya
15 dkg quinoa
10 dkg kesudió
1,5 kk só
2 ek olaj
1 tk citromlé
1/4 kk őrölt bors
1/2 kk őrölt koriander
petrezselyem
Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük 190 fokra, közben az édesburgonyát meghámozzuk és felkockázzuk. Alaposan összekeverjük az olajjal, a sóval, borssal és a korianderrel, és fél órára betoljuk a sütőbe.
A quinoát átöblítjük, majd sóval együtt feltesszük főzni kétszeres vízben. Fedő nélkül kis lángon kb. 15 perc alatt eltűnik róla a víz, a szemek megduzzadnak, ekkor van kész.
A kesudiót megpirítjuk, a burgonyát és a quionát hagyjuk kihűlni, majd a citromlével együtt összekeverjük. A végén megszórjuk az apróra vágott petrezselyemmel. Gazdagíthatjuk további magvakkal, pirított tökmaggal, vagy napraforgómaggal, és aki nem vegán, az morzsolhat a tetejére feta sajtot, vagy tálalhatja cottage cheese-zel.
Miért jó választás?
A quinoa álgabona, tehát nem tartalmaz glutént. Bővelkedik teljes értékű fehérjében, gazdag rostban, vasban és magnéziumban.
2. Kantoni sült zöldségek
Az étel alapját a a zöldségek és a kesudió összhangja adja, 30 perc alatt készen van és elképesztően egészséges. A zöldségek frissessége és a kesudió tápanyagai energiával töltenek fel, de nem nehezítenek el. A kesu segíti megelőzni a szív és érrendszeri betegségeket és csökkenti a szervezet rosszkoleszterin-szintjét és még fehérjét is tartalmaz, akárcsak a szója.
Hozzávalók:
½ pohár (125 ml) kesudió
450 g kemény tofu, 1,25 cm-es kockákra vágva
2 kis padlizsán, 2,5 cm-es kockákra vágva
fél sárgarépa, vékony szeletekre vágva
1 tk sűrű szójaszósz
1 tk cukor
2 ek kantoni feketebabszósz (elkészítést lásd a leírásban)
1 tk kukoricakeményítő 2 tk hideg vízzel simára keverve
2 közepes zöld és 1 közepes piros kaliforniai paprika, 1,5 cm-es darabokra vágva
2 közepes uborka, héjastól, 1,5 cm-es kockákra vágva
10 vízigesztenye, középen behasítva
2 ek kínai levesalap vagy víz
½ tk kínai szezámolaj
Elkészítés:
A kesudiót 10 percig meleg vízbe áztatjuk. Lecsöpögtetjük és leitatjuk róla a nedvességet.
Az olajat wokban vagy serpenyőben 185 °C-ra hevítjük, és aranybarnára sütjük benne a kesudiót. Kivesszük, lecsöpögtetjük, és félretesszük. A tofukockákat adagokban aranyszínűre sütjük, a padlizsándarabokat sötét aranybarnára és ezeket is félretesszük. A sárgarépát puhára főzzük. A wokban felhevítünk 1 evőkanál olajat, beletesszük az apróra vágott kaliforniai paprikát, és gyorsan kevergetve megpirítjuk.
A feketebabszószt sokan a bolti helyett inkább maguk készítenék el, aminek módját itt találod.
Ha ezekkel megvagy, serpenyőben felmelegítjük a kétféle olajat, beletesszük a szárított babot, 1-2 percig pirítjuk, közben egy kicsit összetörjük. Hozzáöntjük a vizet, lefedjük, és lassú tűzön 2 percig főzzük. Miután a bab megpuhult, hozzáadjuk a szójaszószt és a cukrot, és lassan kevergetve behabarjuk a kukoricakeményítős vízzel. Ha a szósz besűrűsödött, levesszük a tűzről.
A wokban felhevítünk egy evőkanál olajat. Ha forró, beletesszük az uborkát, a sárgarépát, a vízigesztenyét, és gyorsan kevergetve 1 percig pirítjuk. Hozzáadjuk a kaliforniai paprikát, a tofut, a padlizsánt, a vizet vagy levesalapot, a szezámolajat, a szójaszószt, a cukrot és a feketebabszószt. Belekeverjük a feloldott kukoricakeményítőt és a kesudiót, további fél percig keverjük, és kész is. Forrón tálaljuk.
3. Vegán répatorta
Elronthatatlan tavaszi édesség, amit a nem vegánok is imádni fognak.
Hozzávalók:
A tésztához:
160 ml szójatej
2 tk almaecet vagy citromlé
250 g nyers répa (meghámozva)
120 ml olívaolaj
80 g görög stílusú vegánjoghurt
1 ek vaníliakivonat
200 g barnacukor
280 g finomliszt
2½ tk sütőpor
½ tk szódabikarbóna
1 ek őrölt fahéj
1 tk őrölt szerecsendió
1 tk őrölt gyömbér
½ tk tengeri só
125 g durvára vágott dió
4. Tavaszváró brokkolis dhal
Ha igazi különlegességre vágysz, itt a savanykás, fűszeres brokkoli dhal leves.
Mi az a dhal?
A dhal sűrű, fűszeres indiai eredetű étel, amelynek alapja valamilyen hüvelyes, a leggyakrabban lencse.
Hozzávalók:
2 db répa
1 brokkoli
30 dkg urad dhal vagy vöröslencse, vagy előzőleg beáztatott sárgaborsó is lehet
1 citrom héja és leve
só, ízlés szerint
5-6 babérlevél
2 tk. fekete mustármag
4 szegfűszeg
friss gyömbér reszelve
pici fekete bors
1 tk. kurkuma
1 tk. cukor
chili
2 ek. kókuszzsír
Elkészítés:
A lencsét először kurkumával és vízzel egy edényben szétfőzzük. A kókuszzsíron kipattogtatjuk a fekete mustármagot, majd hozzáadjuk a szegfűszeget, a babérlevelet, chilit, lereszelt gyömbért, borsot. Picit pirítjuk együtt, majd a lencselevesünkbe öntjük. Hozzátesszük a citromlevet, citromkarikákat, cukrot, (ha fogyasztasz tejterméket, akkor joghurtot is rakhatsz bele). Petrezselyemzölddel tálaljuk.
5. Vegán töltött káposzta
Ha eddig azt hitted, hogy nincs töltött káposzta hús nélkül, akkor ez a te recepted lesz. Ha szereted a magyaros verziót, próbáld ki a vegánt is.
Hozzávalók:
2 nagyobb fej savanyúkáposzta
1-1,5 kg apró káposzta
2 közepes padlizsán
100-150 g borsófehérje granuátum
hing (vagy helyette: 1 hagyma, 2 fokhagyma)
1 tk. őrölt kömény
só, bors
füstölt paprika
1-2 karika csípős gabonakolbász
3-4 babérlevél
olívaolaj
liszt
Elkészítés:
Mossuk meg a rizst, majd tegyük fel főni sós vízben. Tegyük egy kis tálba a borsófehérje granulátumot, és öntsük fel kb. 1 csésze forró vízzel. Közben olívaolajon picit pirítsuk a hinget (vagy a hagymát, fokhagymát) és a padlizsánt, pirítsuk meg őket egy serpenyőben. Fűszerezzük sóval, borssal és füstölt paprikával, majd adjuk hozzá a borsófehérjét és végül a főtt rizst.
Ha az apró káposzta túl savanyú, mossuk át egy kevés vízzel, majd oszlassuk el a nagy részét a lábas alján. Kanalazzuk a káposztalevelekbe a tölteléket, tekerjük fel, és helyezzük őket szorosan egymás mellé a lábasba. Helyezzük a tetejére a maradék aprókáposztát, majd a babérleveleket. Öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje a káposztát, és tegyük bele a karikára vágott gabonakolbászt. Fedővel lefedve főzzük körülbelül 1 óráig, majd vegán tejfölpótlóval tálaljuk.
A Krisna-tudatú hívők étrendje sokkal több mint diéta
A Krisna-hívők étrendje nem csupán egy diéta, hanem egyfajta életfilozófia: az alapanyagok tisztasága, az elkészítés módja és a fogyasztás tudatossága együtt alkot egy egészet. Még ha valaki nem is követi a vallásukat, ebből a szemléletből könnyen átvehet olyan elemeket, amelyek egyszerre támogatják az egészséget és a fenntarthatóbb életmódot.