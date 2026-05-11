Mit esznek és mit nem fogyasztanak a krisnások? A Krisna-hívők étrendje elsősorban zöldségekből, gyümölcsökből, gabonákból és hüvelyesekből áll, kiegészítve tejtermékekkel – vagyis egy klasszikus lakto-vegetáriánus konyháról van szó. Sokan azért kedvelik, mert egyszerre tápláló, változatos és könnyen a hétköznapok részévé tehető.

Hirdetés

Lemondás helyett kreativitás

Bár az erőszakmentesség jegyében néhány alapanyagot – például húst vagy tojást – nem használnak, ez a gyakorlatban inkább kreativitásra ösztönöz, mintsem lemondásra. A fűszerek, a változatos elkészítési módok és a szezonális alapanyagok miatt ez a konyha kifejezetten gazdag és inspiráló lehet bárki számára, aki szeretne több növényi ételt beépíteni az étrendjébe. Ráadásul nagyon sok ételük beilleszthető az ételallergiával vagy intoleranciával élők étrendjébe.

Most öt olyan receptet mutatunk, amelyeket neked is érdemes elkészítened akkor is, ha egyszerűen csak új, egészséges fogásokat keresel a mindennapokra. Amennyiben úgy érzed, ez az étkezési irány beválik számodra, a krisna.hu oldaláról tovább inspirálódhatsz.Ez elsőre sok lemondásnak tűnhet, de a gyakorlatban egy rendkívül változatos és kreatív konyhát eredményez, ráadásul nagyon sok ételük beilleszthető az ételallergiával vagy intoleranciával élők étrendjébe.

A Krisna hívők alapvetően lakto-vegetáriánusok, ami azt jelenti, túlnyomórészt zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat, hüvelyeseket fogyasztanak.

Forrás: Shutterstock

1. Vegán quinoa saláta

Hozzávalók:

2 közepes édesburgonya

15 dkg quinoa

10 dkg kesudió

1,5 kk só

2 ek olaj

1 tk citromlé

1/4 kk őrölt bors

1/2 kk őrölt koriander

petrezselyem

Elkészítés:

A sütőt előmelegítjük 190 fokra, közben az édesburgonyát meghámozzuk és felkockázzuk. Alaposan összekeverjük az olajjal, a sóval, borssal és a korianderrel, és fél órára betoljuk a sütőbe.

A quinoát átöblítjük, majd sóval együtt feltesszük főzni kétszeres vízben. Fedő nélkül kis lángon kb. 15 perc alatt eltűnik róla a víz, a szemek megduzzadnak, ekkor van kész.

A kesudiót megpirítjuk, a burgonyát és a quionát hagyjuk kihűlni, majd a citromlével együtt összekeverjük. A végén megszórjuk az apróra vágott petrezselyemmel. Gazdagíthatjuk további magvakkal, pirított tökmaggal, vagy napraforgómaggal, és aki nem vegán, az morzsolhat a tetejére feta sajtot, vagy tálalhatja cottage cheese-zel.

Miért jó választás? A quinoa álgabona, tehát nem tartalmaz glutént. Bővelkedik teljes értékű fehérjében, gazdag rostban, vasban és magnéziumban.

2. Kantoni sült zöldségek

Az étel alapját a a zöldségek és a kesudió összhangja adja, 30 perc alatt készen van és elképesztően egészséges. A zöldségek frissessége és a kesudió tápanyagai energiával töltenek fel, de nem nehezítenek el. A kesu segíti megelőzni a szív és érrendszeri betegségeket és csökkenti a szervezet rosszkoleszterin-szintjét és még fehérjét is tartalmaz, akárcsak a szója.