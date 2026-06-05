Ezek a világ legveszélyesebb ételei, egyetlen falatba belehalhatsz − Magyar kedvenc is felkerült a listára

Nem minden finomság veszélytelen: vannak olyan fogások, amelyek helytelen elkészítés esetén súlyos mérgezést vagy akár halált is okozhatnak. A halálos ételek listáján az egzotikus különlegességek mellett olyan alapanyagok is feltűnnek, amelyek a magyar konyhában mindennaposnak számítanak, és nem is tudtuk, hogy veszélyt rejtenek magukban.

A jamaikai ackee a szigetország nemzeti étkeinek egyik fontos alapanyaga. Éretlen állapotban rendkívül mérgező, a halálos ételek közé tartozik.

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Egyes ételek mérgezőek lehetnek, ha nem megfelelően készítik el őket.

A világ leghírhedtebb veszélyes fogásai között japán és izlandi étel is van.

Két, a magyarok által is ismert alapanyag szintén felkerült a listára.

Halálos ételek, amelyekhez csak a legbátrabbak nyúlnának

Vannak ételek, amik halált is okozhatnak. A világ több pontján olyan fogásokat fogyasztanak, amelyek helytelen elkészítés esetén akár halált is okozhatnak. A meglepő az, hogy a listán két olyan alapanyag is szerepel, amely a magyar konyhában sem ismeretlen.

Egyetlen hal akár 30 ember életét is kiolthatja

A japán fugu, vagyis a gömbhalból készült fogás a világ egyik legismertebb veszélyes étele. A hal bizonyos szervei olyan erős idegmérget, tetrodoxint tartalmaznak, amely állítólag 1200-szor mérgezőbb a cianidnál. Egyetlen példányban elegendő méreg lehet akár 30 felnőtt megöléséhez. Nem véletlen, hogy elkészítését kizárólag speciálisan képzett szakácsokra bízzák.

Nyersen akár mérgező is lehet

A manióka sokak számára ismeretlenül hangzik, pedig ebből készül a népszerű tápióka. A növény nyers állapotban cianidot tartalmazhat, ezért különleges előkészítést igényel. A nem megfelelően kezelt manióka súlyos mérgezést okozhat.

A rothasztott cápahús, amit mégis megesznek

Az izlandi hákarl első hallásra inkább hangzik túlélőpróbának, mint ételnek. Az erjesztett cápahús alapjául szolgáló grönlandi cápa természetes állapotában mérgező anyagokat tartalmaz. Ezeket hagyományos eljárással, hónapokig tartó érleléssel és szárítással semlegesítik, mielőtt az asztalra kerülne.

Nem mérgező, mégis halálos lehet

A koreai sannakji különlegessége, hogy élő bébipolip csápjaiból készül. A csápok tálalás után is mozognak, és előfordulhat, hogy a szájüreghez vagy a torokhoz tapadnak. Emiatt a fogás fulladásveszélyes, ezért rendkívüli óvatossággal fogyasztják.