Legyél az elsők között, akik viselik: új nyári parfümök, amikkel te lehetsz a szezon istennője

Létezik emlékezetesebb dolog, mint egy fülledt júliusi este, amikor a bőrödön keveredik a napozás és a luxusparfümöd mámorító illata? A pasik megőrülnek érte, a barátnőid pedig azonnal tudni akarják majd a titkodat. Idén a parfümházak kitettek magukért, hiszen olyan a palackokba zárt folyékony aromákat komponáltak össze, amik az rögtön addikciót okoznak. Íme a legjobb nyári parfümök nőknek!

Íme a legjobb nyári parfümök, amelyek nemcsak újak, de formabontóak is.

Forrás: Getty Image

Idén nyáron is számos isteni parfümújdonság közül válogathatsz.

A 2026-os parfüm trendek között hódítanak a merész, különleges aromák.

Mutatjuk a szezon legjobb újdonságait!

Mindent a 2026-os nyári parfüm trendekről

A 2026-os szezon egyértelműen a női illatok feszegetéséről szól. A nyári parfüm idén nem csupán egy frissítő permet, hanem valóságos művészet. A klasszikus, unalmas citrusos vonalat felváltották a mélyebb, merészebb és hihetetlenül érzéki kompozíciók. A parfümőrök most a folyékony napfény textúráját, az egzotikus tejes-krémes akkordokat és a keleties luxust idéző fűszereket zárták üvegbe. Ha a legjobb női nyári parfüm után kutatsz, idén a merész gyümölcsök, a gourmet édességek és a vibráló virágok fúzióját kell keresned!

Íme a top 6 nyári illat, amivel idén nyáron tarolni fogsz

Issey Miyake Lumière d’Issey

Ez a virágos-ámbrás kompozíció a tiszta energia forrása. A modern, 90%-ban természetes eredetű, vegán formula a bio zöld mandarin élénk frissességével robban be, majd átadja a helyét a narancsvirág napfényes szívjegyeinek. Az igazi csavart az alapjegyben megbúvó, izgalmas pisztáciafa-akkord és a krémes szantálfa meleg, érzéki fúziója nyújtja.

Issey Miyake Lumière d’Issey, 30 ML – 35 590 FT

Forrás: douglas.hu

Chloé Nomade Jardin d’Égypte

Ez az intenzív és vibráló mestermű az egyiptomi kertek hajnali varázsát hozza el a bőrödre. A kompozíció a zöldellő papirusznövény és a kasszia fénylő, ragyogó frissességével indít, majd átvált a napérlelte datolyák mézes, buja édességébe és a lédús fügébe. A valódi csodát az ősi kyphi akkord adja, a fűszeres fahéjkéreg, a krémes szantálfa és a gyantás mirha bódító találkozásával.

Chloé Nomade Jardin d’Égypte 30 ML – 34 993 FT

Forrás: douglas.hu

Calvin Klein Euphoria Solar Elixir Parfum Intense

Ha egy igazán élettel teli, tiszta és napsütötte élményre vágysz, ez a gyümölcsös-vaníliás elixír lesz az új függőséged. Az elképzelésben a zamatos, érett mangó uralkodik, ami azonnal felszabadító hangulatot áraszt. A szívjegyben az aranyló orchidea fénylő és lágy eleganciája mélyíti el az illatot, míg a lecsengést a különleges vanília-extraktum, valamint a száraz, tiszta cédrusfa esszencia harmonikus párosa biztosítja.