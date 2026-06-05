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illat

Legyél az elsők között, akik viselik: új nyári parfümök, amikkel te lehetsz a szezon istennője

illat luxus parfüm körkép csábító
Life
2026.06.05.
Megérkezett a kánikula, és vele együtt a forró vízparti éjszakák szezonja is! Felejtsd el a nehéz, téli aromákat: idén olyan csábító jegyek hódítanak, amelyektől garantáltan utánad fordul mindenki a strandon! Mutatjuk a legjobb nyári parfümöket!
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Létezik emlékezetesebb dolog, mint egy fülledt júliusi este, amikor a bőrödön keveredik a napozás és a luxusparfümöd mámorító illata? A pasik megőrülnek érte, a barátnőid pedig azonnal tudni akarják majd a titkodat. Idén a parfümházak kitettek magukért, hiszen olyan a palackokba zárt folyékony aromákat komponáltak össze, amik az rögtön addikciót okoznak. Íme a legjobb nyári parfümök nőknek! 

legjobb nyári parfümök nőknek
Íme a legjobb nyári parfümök, amelyek nemcsak újak, de formabontóak is.
Forrás:  Getty Image
  • Idén nyáron is számos isteni parfümújdonság közül válogathatsz.
  • A 2026-os parfüm trendek között hódítanak a merész, különleges aromák.
  • Mutatjuk a szezon legjobb újdonságait!

 

Mindent a 2026-os nyári parfüm trendekről 

A 2026-os szezon egyértelműen a női illatok feszegetéséről szól. A nyári parfüm idén nem csupán egy frissítő permet, hanem valóságos művészet. A klasszikus, unalmas citrusos vonalat felváltották a mélyebb, merészebb és hihetetlenül érzéki kompozíciók. A parfümőrök most a folyékony napfény textúráját, az egzotikus tejes-krémes akkordokat és a keleties luxust idéző fűszereket zárták üvegbe. Ha a legjobb női nyári parfüm után kutatsz, idén a merész gyümölcsök, a gourmet édességek és a vibráló virágok fúzióját kell keresned!  

Íme a top 6 nyári illat, amivel idén nyáron tarolni fogsz 

Issey Miyake Lumière d’Issey 

Ez a virágos-ámbrás kompozíció a tiszta energia forrása. A modern, 90%-ban természetes eredetű, vegán formula a bio zöld mandarin élénk frissességével robban be, majd átadja a helyét a narancsvirág napfényes szívjegyeinek. Az igazi csavart az alapjegyben megbúvó, izgalmas pisztáciafa-akkord és a krémes szantálfa meleg, érzéki fúziója nyújtja. 

Issey Miyake nyári parfüm
Issey Miyake Lumière d’Issey, 30 ML – 35 590 FT  
Forrás: douglas.hu

Chloé Nomade Jardin d’Égypte

Ez az intenzív és vibráló mestermű az egyiptomi kertek hajnali varázsát hozza el a bőrödre. A kompozíció a zöldellő papirusznövény és a kasszia fénylő, ragyogó frissességével indít, majd átvált a napérlelte datolyák mézes, buja édességébe és a lédús fügébe. A valódi csodát az ősi kyphi akkord adja, a fűszeres fahéjkéreg, a krémes szantálfa és a gyantás mirha bódító találkozásával. 

Chloé nyári parfüm
Chloé Nomade Jardin d’Égypte 30 ML – 34 993 FT 
Forrás: douglas.hu

Calvin Klein Euphoria Solar Elixir Parfum Intense 

Ha egy igazán élettel teli, tiszta és napsütötte élményre vágysz, ez a gyümölcsös-vaníliás elixír lesz az új függőséged. Az elképzelésben a zamatos, érett mangó uralkodik, ami azonnal felszabadító hangulatot áraszt. A szívjegyben az aranyló orchidea fénylő és lágy eleganciája mélyíti el az illatot, míg a lecsengést a különleges vanília-extraktum, valamint a száraz, tiszta cédrusfa esszencia harmonikus párosa biztosítja. 

 Calvin Klein Euphoria Solar Elixir Parfum Intense, 30 ML – 31 990 FT 
Forrás: douglas.hu

Miu Miu Fleur de Lait 

Ez a gyümölcsös-virágos kreáció olyan, mint egy mennyei, habosított mousse, amit lédús mangóval bolondítottak meg egy forró délutánon. A Fleur de Lait a tiszta megszálottság szimbóluma, és nemcsak te, de a pasik is imádni fogják. A selymes textúrájú, egzotikus mangó és a barackos tónusú osmanthus szirmok találkozása a lenyűgöző naplementék hangulatát idézi. Mindezt a kókusztej hihetetlenül krémes és bársonyos illatjegyei egészítik ki, amitől az illat egyszerre lesz rendkívül érzéki és játékosan édes. 

Miu Miu Fleur de Lait, 30 ML – 37 490 FT 
Forrás:  douglas.hu

Lush Chelsea Morning

Vidám, napfényes és fűszeres szimfónia, amelyet Joni Mitchell zenéje ihletett. Ez a parfüm azoknak szól, akik imádják az ínycsiklandó, gourmand illatokat. A megnyugtató vanília és a melengető tonka édes alapjait a citrommirtusz vibrálóan citrusos, napfényes jegyei rázzák fel. A pontot az i-re a görögszéna sodróan fűszeres mellékjegyei teszik fel, amitől az egész kompozíció ellenállhatatlanul vajas és karamellás karaktert kap. 

Lush nyári parfüm
Lush Chelsea Morning, 30 ML – 10 000 FT 
Forrás: lush.hu

Carolina Herrera Good Girl Blush Polka Paradise Collector

A divat szerelmeseinek kötelező darab! Az ikonikus tűsarkú most egy ultrasikkes, fekete-fehér pöttyös gyűjtői kiadásban tündököl. Maga az illat a kontrasztok játéka: a nőiesség lágyságát a friss olasz bergamott, a mandarin és a mandulaolaj nyitánya vezeti be. A szívben a bazsarózsa gyengédsége, az egzotikus ylang-ylang és a fenntartható rózsaolaj olvad össze, amit a vanília két különböző, érzéki kivonata tesz mélyebbé és nem mellesleg tartóssá. 

Carolina Herrera Good Girl Blush Polka Paradise Collector, 80 ML – 69 990 FT 
Forrás: douglas.hu

Végezetül, mi lesz a globális nyári parfümdivat? 

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni az aktuális trendeket, akkor idén a krémes luxus és az egzotikus gourmet jegyek dominálnak. A kókusztej és a habosított tej textúrák elképesztően divatosak lettek, elhozzák a bőrközeli luxus érzését. Ugyanakkor a korábbi évek citrus-őrülete után a lédús, érett és napsütötte mangó lett a legfelkapottabb gyümölcsös jegy. Ráadásul a vanília mellé kötelező jelleggel társulnak olyan mélyebb, pikánsabb elemek, mint a görögszéna, a mirha vagy a pisztáciafa, amelyek garantálják, hogy a nyári illatod ne legyen tucatillat! 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják. 

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