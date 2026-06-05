Kispadra száműzte a fiatalokat az 54 éves színésznő: Carmen Electra tündökölt a premieren – GALÉRIA

A kétezres évek horrorparódiájának folytatása nagy várakozások után végre bemutatásra került. A Horrorra akadva 6 Los Angeles-i premierjének legnagyobb sztárja azonban nem a főszereplő, hanem egy cameo-szereplő volt. Carmen Electra fekete ruhájában minden figyelmet magára irányított, megmutatva, hogy az ötödik x betöltése után is tudja, mitől döglik a légy.

Az 54 éves Carmen Electra mindenkit lenyűgözött a mozipremieren.

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2026. június 3-án volt a Horrorra akadva 6 bemutatója Los Angelesben.

A horrorkomédia eredeti szereplőgárdájából cameo-szerepet vállalt Carmen Electra.

A többek között Baywatch-ból ismert színésznő mindenkit lenyűgözött.

Carmen Electra ragyogása a vörös szőnyegen

Semmit nem bízott a véletlenre az egykori Playmate, aki egy rövid cameo-szerepben tért vissza a kétezres évek ikonikus horrorparódiájának folytatásában. Áttetsző, testhez álló fekete ruhájában – mellyel nem mellesleg Marie Antoinette nyomdokaiba lépett – elkepesztő alakot villantott, ami testének minden egyes domborulatát kihangsúlyozta.

A fekete, gyöngyökkel gazdagon díszített estélyi ruhához egy több méteres tüll uszály is dukált, ami jótékonyan elfedte Carmen Electra toronymagas-sarkú cipőjét, amiben rejtély, hogy nem bukott orra. Egy ilyen ruhaköltemény természetesen nem maradhat kiegészítők nélkül: gyémántnyaklánc, gyűrűk és ezüst táska tette teljessé szettjét, de a merész smink sem maradhatott el, ami kiemelte nap (szolárium?) barnította bőrét. Hosszú szőke hajának végét pedig vörösre festette az esemény tiszteletére.

A képeket elnézve senki sem gondolná, hogy Carmen Electra már 54 éves, aki régi visszatérő a horrorkomédiában.

Legutóbb 20 évvel ezelőtt, a negyedik Horrora akadva moziban tűnt fel, ám az új film bemutatóján megmutatta, hogy mit sem öregedett az elmúlt két évtizedben. A főszerepben visszatérő Anna Faris szintén kellemes meglepetés volt, aki kolléganőjéhez hasonlóan fekete flitteres, derekánál kivágott költeményben jelent meg a premieren, ahova Chris Pratt-től született fia is elkísérte.

Kattints a képre, és tekintsd meg Carmen Electra ruhájáról készült galériánkat: