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Horrorra akadva

Kispadra száműzte a fiatalokat az 54 éves színésznő: Carmen Electra tündökölt a premieren – GALÉRIA

Horrorra akadva Carmen Electra vörös szőnyeg
Bába Dorottya
2026.06.05.
Június 6-án volt a Horrorra akadva 6 premierje, ahol minden kamera az egyik régi visszatérőre szegeződött. Carmen Electra bebizonyította, hogy 50 felett is lehet csodanő az ember lánya.
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A kétezres évek horrorparódiájának folytatása nagy várakozások után végre bemutatásra került. A Horrorra akadva 6 Los Angeles-i premierjének legnagyobb sztárja azonban nem a főszereplő, hanem egy cameo-szereplő volt. Carmen Electra fekete ruhájában minden figyelmet magára irányított, megmutatva, hogy az ötödik x betöltése után is tudja, mitől döglik a légy.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 03: Carmen Electra attends the world premiere of Paramount Pictures' "Scary Movie" at Paramount Theatre on June 03, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Monica Schipper/WireImage)
Az 54 éves Carmen Electra mindenkit lenyűgözött a mozipremieren.
Forrás:  Getty Images
  • 2026. június 3-án volt a Horrorra akadva 6 bemutatója Los Angelesben.
  • A horrorkomédia eredeti szereplőgárdájából cameo-szerepet vállalt Carmen Electra.
  • A többek között Baywatch-ból ismert színésznő mindenkit lenyűgözött.

Carmen Electra ragyogása a vörös szőnyegen

Semmit nem bízott a véletlenre az egykori Playmate, aki egy rövid cameo-szerepben tért vissza a kétezres évek ikonikus horrorparódiájának folytatásában. Áttetsző, testhez álló fekete ruhájában – mellyel nem mellesleg Marie Antoinette nyomdokaiba lépett – elkepesztő alakot villantott, ami testének minden egyes domborulatát kihangsúlyozta.

A fekete, gyöngyökkel gazdagon díszített estélyi ruhához egy több méteres tüll uszály is dukált, ami jótékonyan elfedte Carmen Electra toronymagas-sarkú cipőjét, amiben rejtély, hogy nem bukott orra. Egy ilyen ruhaköltemény természetesen nem maradhat kiegészítők nélkül: gyémántnyaklánc, gyűrűk és ezüst táska tette teljessé szettjét, de a merész smink sem maradhatott el, ami kiemelte nap (szolárium?) barnította bőrét. Hosszú szőke hajának végét pedig vörösre festette az esemény tiszteletére.

A képeket elnézve senki sem gondolná, hogy Carmen Electra már 54 éves, aki régi visszatérő a horrorkomédiában.

Legutóbb 20 évvel ezelőtt, a negyedik Horrora akadva moziban tűnt fel, ám az új film bemutatóján megmutatta, hogy mit sem öregedett az elmúlt két évtizedben. A főszerepben visszatérő Anna Faris szintén kellemes meglepetés volt, aki kolléganőjéhez hasonlóan fekete flitteres, derekánál kivágott költeményben jelent meg a premieren, ahova Chris Pratt-től született fia is elkísérte. 

Kattints a képre, és tekintsd meg Carmen Electra ruhájáról készült galériánkat:

Carmen Electra a Horrora akadva 6 bemutatóján
Carmen Electra fekete ruhája
Carmen Electra merész szettje
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Carmen Electra 54 évesen is elképesztő formában van.
Variety

A frachise 6. részében olyan régi arcok is visszatérnek, mint Dave Sheridan, vagy John Abrahams, mely már a magyar mozikba is megérkezett.

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