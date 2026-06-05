Sokan automatikusan a medence vizét vagy a strandot hibáztatják, ha egy nyári fürdőzés után viszketés, égő érzés vagy kellemetlen diszkomfort-érzés jelentkezik. Pedig a helyzet ennél árnyaltabb. Az intimterületek bőrfelülete és nyálkahártyája eleve érzékenyebb, a meleg és a nedves közeg pedig kedvez az irritációnak. Ehhez társulhat a klóros víz szárító hatása, a kidörzsölődés, a sokáig magunkon hagyott vizes fürdőruha, sőt még az is, ha valaki túlzásba viszi a tisztálkodást.
Nem a nyári fürdőzés okozza a bajt
A női intimterületek egyensúlya nagyon könnyen kibillenthető. A hüvelyflóra egészsége, valamint a megfelelő tisztálkodás mind szerepet játszik abban, hogy ez a terület ellenálló maradjon. Nyáron azonban több olyan tényező is egyszerre jelentkezik, ami ezt az egyensúlyt megzavarhatja.
A hőség önmagában is fokozza az izzadást. Ha ehhez hozzájön az, hogy fürdőzés után nem cserélünk fürdőruhát, magunkon hagyjuk a szoros, rosszul szellőző anyagot, az már önmagában irritációt válthat ki. A bőr felpuhul, érzékenyebbé válik, könnyebben kidörzsölődik, és a panaszok ilyenkor gyorsabban jelentkezhetnek.
A klór és más fertőtlenítőszerek nélkülözhetetlenek a közösségi medencék biztonságos üzemeltetéséhez, ugyanakkor ezek a kémiai anyagok száríthatják és irritálhatják az érzékeny bőrfelületet. Ez nem azt jelenti, hogy a klóros víz önmagában betegséget okoz, inkább azt, hogy hozzájárulhat a nyálkahártya és a bőr védőrétegének gyengüléséhez. Ha ehhez dörzsölés, meleg és izzadás társul, a kellemetlenségek is gyorsan jelentkezhetnek.
Sokan ott rontják el, hogy a fürdés után nem cserélik le mielőbb a nedves fürdőruhát. Pedig ez az egyik legegyszerűbb és legfontosabb lépés a megelőzésben. A nedves, testre simuló anyag meleg, párás közeget teremt, amely kedvez az irritációnak, és bizonyos esetekben a kórokozók elszaporodásának is. Ugyanilyen fontos, hogy a bőrt finoman, dörzsölés nélkül szárítsuk meg, különösen a hajlatokban és az intimterületen.
A túlzásba vitt tisztálkodás legalább akkora hiba lehet, mint a hanyagság. Sokan a strandolás után erős illatú tusfürdővel, intimlemosóval vagy akár fertőtlenítő jellegű készítménnyel próbálják megelőzni a bajt. Ez azonban visszaüthet. Az illatosított, erősen habzó vagy antibakteriális termékek irritálhatják a nyálkahártyát és a bőrt, és közben zavart okozhatnak a védekezőképességben. Az intimterület tisztítására általában elegendő a langyos víz, illetve szükség esetén kímélő, illatanyagmentes készítményt használhatunk.
Fertőzés vagy irritáció?
Fontos különbséget tenni az egyszerű irritáció és a fertőzés között. Egy hosszú strandolás után előfordulhat átmeneti feszülő, csípő vagy enyhén viszkető érzés pusztán azért, mert a bőr kiszáradt vagy kidörzsölődött. Ha azonban a panaszok erősödnek, több napig fennállnak, szokatlan folyás, kellemetlen szag, fájdalom vagy égő vizelés is társul hozzájuk, akkor már nem érdemes házi praktikákkal próbálkozni, hanem orvoshoz kell fordulni. Ezek ugyanis olyan fertőzés jelei is lehetnek, ami célzott kezelést igényel.
Nemcsak nők, hanem férfiak esetében is gondot okozhat a meleg és a tartós nedvesség. A hajlatokban kialakuló kipirosodás, kidörzsölődés, viszketés vagy égő érzés náluk is gyakori nyári panasz. A megelőzés alapja ugyanaz: mielőbbi átöltözés, száraz ruha, jól szellőző alsónemű és a bőrt feleslegesen irritáló szerek kerülése.
A nyári kikapcsolódásról tehát nem kell lemondani, és a strandolástól sem kell tartani. Az intimpanaszok jelentős része nem valamilyen titokzatos fertőzésből ered. A megelőzés sem bonyolult: gyors átöltözés, kíméletes tisztálkodás, száraz környezet és egy kis odafigyelés.
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