Sokan automatikusan a medence vizét vagy a strandot hibáztatják, ha egy nyári fürdőzés után viszketés, égő érzés vagy kellemetlen diszkomfort-érzés jelentkezik. Pedig a helyzet ennél árnyaltabb. Az intimterületek bőrfelülete és nyálkahártyája eleve érzékenyebb, a meleg és a nedves közeg pedig kedvez az irritációnak. Ehhez társulhat a klóros víz szárító hatása, a kidörzsölődés, a sokáig magunkon hagyott vizes fürdőruha, sőt még az is, ha valaki túlzásba viszi a tisztálkodást.

Az önfeledt strandolás után ránk rúghatják az ajtót a fertőzések, de nem a víz a hibás

Forrás: Moment RF

Nem a nyári fürdőzés okozza a bajt

A női intimterületek egyensúlya nagyon könnyen kibillenthető. A hüvelyflóra egészsége, valamint a megfelelő tisztálkodás mind szerepet játszik abban, hogy ez a terület ellenálló maradjon. Nyáron azonban több olyan tényező is egyszerre jelentkezik, ami ezt az egyensúlyt megzavarhatja.

A hőség önmagában is fokozza az izzadást. Ha ehhez hozzájön az, hogy fürdőzés után nem cserélünk fürdőruhát, magunkon hagyjuk a szoros, rosszul szellőző anyagot, az már önmagában irritációt válthat ki. A bőr felpuhul, érzékenyebbé válik, könnyebben kidörzsölődik, és a panaszok ilyenkor gyorsabban jelentkezhetnek.

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A klór és más fertőtlenítőszerek nélkülözhetetlenek a közösségi medencék biztonságos üzemeltetéséhez, ugyanakkor ezek a kémiai anyagok száríthatják és irritálhatják az érzékeny bőrfelületet. Ez nem azt jelenti, hogy a klóros víz önmagában betegséget okoz, inkább azt, hogy hozzájárulhat a nyálkahártya és a bőr védőrétegének gyengüléséhez. Ha ehhez dörzsölés, meleg és izzadás társul, a kellemetlenségek is gyorsan jelentkezhetnek.

Sokan ott rontják el, hogy a fürdés után nem cserélik le mielőbb a nedves fürdőruhát. Pedig ez az egyik legegyszerűbb és legfontosabb lépés a megelőzésben. A nedves, testre simuló anyag meleg, párás közeget teremt, amely kedvez az irritációnak, és bizonyos esetekben a kórokozók elszaporodásának is. Ugyanilyen fontos, hogy a bőrt finoman, dörzsölés nélkül szárítsuk meg, különösen a hajlatokban és az intimterületen.

Sokan nem cserélik le fürdés után a nedves fürdőruhát

Forrás: Getty Images

A túlzásba vitt tisztálkodás legalább akkora hiba lehet, mint a hanyagság. Sokan a strandolás után erős illatú tusfürdővel, intimlemosóval vagy akár fertőtlenítő jellegű készítménnyel próbálják megelőzni a bajt. Ez azonban visszaüthet. Az illatosított, erősen habzó vagy antibakteriális termékek irritálhatják a nyálkahártyát és a bőrt, és közben zavart okozhatnak a védekezőképességben. Az intimterület tisztítására általában elegendő a langyos víz, illetve szükség esetén kímélő, illatanyagmentes készítményt használhatunk.