Megvan, ki irányítja a monarchiát a szentimentális, tétova és beteg Károly király helyett

Egyre több királyi szakértő és palotai forrás állítja, hogy III. Károly király betegsége miatt már most Vilmos herceg dönt a brit monarchia kulcsfontosságú kérdéseiben. Ezekből pedig jól látszik, milyen király lesz majd belőle és mi a legfontosabb számára.

Bennfentesek szerint már nem Károly király, hanem Vilmos herceg a brit királyi család igazi főnöke.

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Vilmos herceg szava dönt, amióta Károly beteg

Vilmos herceg egyre hangsúlyosabb szerepet vállal a brit királyi család életében azóta, hogy III. Károly király 2024-ben nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát. Bár az uralkodó továbbra is ellátja feladatait, de a palota forrásai szerint a monarchia átmeneti időszakban van, a jövőt pedig már Vilmos alakítja − írja a RadarOnline.

Óriási tisztelettel tekint az apjára

„Nem arról van szó, hogy megpróbálja kijátszani a királyt. Épp ellenkezőleg, Vilmos óriási tisztelettel tekint az apjára, és továbbra is tudja, mi az alkotmányos hierarchia. De ő a leendő uralkodó is, akinek szilárd meggyőződése van arról, hogy milyennek kellene lennie a királyi családnak az elkövetkező évtizedekben, és egyre magabiztosabban hangoztatja ezeket a nézeteket, de egyelőre csak zárt ajtók mögött. Sokan azt mondják, hogy most ő a királyi család igazi főnöke” − nyilatkozta egy bennfentes és hozzátette, az intézmény működése már most Vilmos prioritásait tükrözi. „Hosszú távon gondolkodik, a monarchia jövőbeli jelentőségére, hírnevére és stabilitására összpontosít” − nyilatkozta a forrás.

Más irányt képviselhet, mint Károly király

Andrew Lownie történész és királyi életrajzíró, a York-ház felemelkedése és bukása című könyv szerzője szerint Vilmos vezetői stílusa több ponton eltér édesapjáétól. „Károly szentimentális, empatikus, és egy kicsit tétova is” − vélekedik. Vilmos más, ő határozott: már most arról beszélnek, hogy vajon mi vár még András kegyvesztett hercegre és a családot elhagyó Harry hercegre és Meghan Markle-re. Lownie szerint semmi jó, legalábbis, ha Vilmos eddigi hozzáállását vesszük alapul. Úgy tudni, ő szorgalmazta Károlynál, hogy minél keményebben lépjen fel Andrással szemben és testvérével sem áll szóba évek óta. A beszámolók szerint Vilmos és Katalin II. Erzsébet királynő 2022-es temetése óta nem találkoztak Harryékkel.