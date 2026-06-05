Megvan, ki irányítja a monarchiát a szentimentális, tétova és beteg Károly király helyett

Egyre több királyi szakértő és palotai forrás állítja, hogy III. Károly király betegsége miatt már most Vilmos herceg dönt a brit monarchia kulcsfontosságú kérdéseiben. Ezekből pedig jól látszik, milyen király lesz majd belőle és mi a legfontosabb számára.
Vilmos herceg szava dönt, amióta Károly beteg
Vilmos herceg egyre hangsúlyosabb szerepet vállal a brit királyi család életében azóta, hogy III. Károly király 2024-ben nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát. Bár az uralkodó továbbra is ellátja feladatait, de a palota forrásai szerint a monarchia átmeneti időszakban van, a jövőt pedig már Vilmos alakítja − írja a RadarOnline.
Óriási tisztelettel tekint az apjára
„Nem arról van szó, hogy megpróbálja kijátszani a királyt. Épp ellenkezőleg, Vilmos óriási tisztelettel tekint az apjára, és továbbra is tudja, mi az alkotmányos hierarchia. De ő a leendő uralkodó is, akinek szilárd meggyőződése van arról, hogy milyennek kellene lennie a királyi családnak az elkövetkező évtizedekben, és egyre magabiztosabban hangoztatja ezeket a nézeteket, de egyelőre csak zárt ajtók mögött. Sokan azt mondják, hogy most ő a királyi család igazi főnöke” − nyilatkozta egy bennfentes és hozzátette, az intézmény működése már most Vilmos prioritásait tükrözi. „Hosszú távon gondolkodik, a monarchia jövőbeli jelentőségére, hírnevére és stabilitására összpontosít” − nyilatkozta a forrás.
Más irányt képviselhet, mint Károly király
Andrew Lownie történész és királyi életrajzíró, a York-ház felemelkedése és bukása című könyv szerzője szerint Vilmos vezetői stílusa több ponton eltér édesapjáétól. „Károly szentimentális, empatikus, és egy kicsit tétova is” − vélekedik. Vilmos más, ő határozott: már most arról beszélnek, hogy vajon mi vár még András kegyvesztett hercegre és a családot elhagyó Harry hercegre és Meghan Markle-re. Lownie szerint semmi jó, legalábbis, ha Vilmos eddigi hozzáállását vesszük alapul. Úgy tudni, ő szorgalmazta Károlynál, hogy minél keményebben lépjen fel Andrással szemben és testvérével sem áll szóba évek óta. A beszámolók szerint Vilmos és Katalin II. Erzsébet királynő 2022-es temetése óta nem találkoztak Harryékkel.
A monarchia jövőjét tartja szem előtt
Egy palotai segédtiszt szerint Vilmos döntéseinek középpontjában a közbizalom megőrzése áll. „Vilmos mindig is tudta, hogy a monarchia fennmaradása vagy bukása a közbizalomtól függ. Úgy véli, a nehéz döntéseket nem lehet elkerülni pusztán azért, mert családtagokat vagy régóta fennálló személyes kapcsolatokat érintenek. Úgy véli, hogy az intézmény és annak jó hírneve az első. Hajlandó személyes szinten kellemetlen döntéseket hozni, ha úgy érzi, hogy azok szükségesek a Korona és a királyi család hírnevének védelme érdekében” − mondta el.
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