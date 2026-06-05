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múmia

Bizarr és megdöbbentő életjelek mutatkoznak Ötzi, a jégember testén

múmia mikrobiom Ötzi
Meglepő felfedezés tettek a kutatók: nem teljesen halott Ötzi, a jégember teste.
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Ötzi, az 5300 éves jégmúmia testén egy kutatás szerint ma is különleges mikrobiom él. A rézkori vadász maradványait 1991-ben találták meg az olasz Alpok egyik gleccserében, a tudósok azóta vizsgálják a testét. 

Ötzi, a jégember másolata.
Ötzi, a jégember másolata.
Forrás: picture alliance

Ötzi, a jégember testén szupertúlélő mikrobák szaporodnak

A legfrissebb vizsgálatok során a kutatók a múmia bőréről, belső szöveteiből és a körülötte lévő olvadékvízből származó mintákat elemezték. Az eredmények alapján egyes mikrobák még Ötzi életéből származhatnak, míg mások a gleccser környezetéből kerülhettek a testre. Utóbbiak között olyan hidegkedvelő élesztőgombák is vannak, amelyek rokonságot mutatnak az Antarktiszon élő fajokkal.

A tudósok pedig az egyik megtalált élesztőgombából még kovászos kenyeret is sütöttek.

A kutatók is meglepődtek azon, hogy bizonyos mikroorganizmusok genetikai nyomai meglepően jó állapotban maradtak fenn. Ez arra utalhat, hogy egyes fajok nem csupán túléltek, hanem akár napjainkban is aktívak lehetnek. A vizsgálatok szerint néhány hidegkedvelő mikroba még szaporodhatott is abban a speciális hűtőkamrában, ahol a múmiát tárolják.

További érdekesség, hogy egyes mikrobák képesek lehettek lebontani a fenolt, azt a vegyületet, amelyet a múmia konzerválására használtak. A szakemberek szerint ezek a fajok alkalmazkodtak a rendkívüli körülményekhez, sőt, még jobban szaporodnak. 

Ötzi körülbelül 46 éves volt, amikor meghalt, bőrét legalább 61 kézzel szúrt tetoválás díszítette, több állat bőréből varrt ruhákat viselt , és utolsó étkezését kőszáli kecske zsírjában, vadhúsban és gabonafélékben gazdagon fogyasztotta.

A múmia egy élő mikrobikológiai rendszer

A kutatás eredményei arra utalnak, hogy Ötzi nem csupán egy kivételesen jól megőrzött régészeti lelet, hanem egy folyamatosan változó mikrobiológiai rendszer is. A felfedezés segíthet jobban megérteni, miként képesek egyes mikroorganizmusok extrém hideg környezetben akár évezredeken keresztül fennmaradni, és új ismereteket adhat a múmiák megőrzésének folyamatáról is – írja a Science Alert.

Korábbi tanulmányok még a bélmikrobiomját is vizsgálták, és azt találták, hogy az jobban megfelel az ősi, nem iparosodott emberi populációkénak, mint a modern nyugati populációkénak. A kutatók egy ősi Helicobacter pylori törzset is felfedeztek, amelyet ma a fekélyekkel és a gyomorrákkal hoznak összefüggésbe . Ezek a tanulmányok azonban a a mikrobákat többnyire biológiai maradványokként kezelték, azt, hogy máig aktívak-e, most csizsgálták először.  

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