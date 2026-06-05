Brutális erőszak áldozata lett Sharon Stone: „Eszméletlenül feküdtem a padlón”

Elképesztő, de csak most tudta meg a színésznő, hogy milyen elképesztő sérülést szenvedett egy korábbi támadás következtében. Sharon Stone akkorian azt sem igazán tudta, hogy mi történt vele pontosan, de a mostani vizsgálatok komoly traumáról árulkodnak.

Sharon Stone végre őszintén elmondta, mi történt vele tíz éve: a sztár támadás áldozata lett.

Forrás: Northfoto

Tíz évvel ezelőtt történt a támadás, amire a színésznő alig emlékszik.

Egy hátfájdalom miatt ment orvoshoz, akkor derült ki, hogy mi is történt vele.

Sharon Stone maradandó sérüléseire egy vizsgálat derített fényt.

Sharon Stone csak most tudta meg, mit is tettek vele

A színésznő alig pár hete veszített el bátyát, de se a lelki, se a testi fájdalom nem ismeretlen a számára. A 68 éves Sharon Stone nemrég felidézett egy tíz évvel ezelőtti esetet, amikor a sztár támadást szenvedett el.

Nem tudom, mennyit mondhatok el erről. Hátulról ütöttek le. Eszméletlenül feküdtem a padlón. Minden, ami a dohányzó asztalon volt, a padlón hevert, és nem tudtam, hogyan kerültem oda

− mesélte az Elemi ösztön sztárja. Mintegy tíz évvel később, Sharon Stone nyak- és vállfájdalmai miatt felkeresett egy klinikát, ahol többek között röntgenfelvételt készítettek a mellkasáról és a hátáról. Ekkor derült ki, hogy milyen brutális is volt az őt ért támadás.

Az orvos azt mondta, „A mellkasi bordái teljesen eltörtek és össze vannak hegesedve. Egyértelmű, hogy megtámadták, és ami önnel történt, az bűncselekmény volt”

− idézi az Unilad a bordatörést szenvedő színésznőt, aki nem árulta el az erőszakos támadója nevét, de azt kijelentette, hogy ennyi év távlatából már nem kíván feljelentést tenni az ügyben.

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