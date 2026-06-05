Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 5., péntek Fatime

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
támadás

Brutális erőszak áldozata lett Sharon Stone: „Eszméletlenül feküdtem a padlón”

támadás Sharon Stone Világsztár
A színésznőt egy szobában teperték le. Sharon Stone-t váratlanul érte a brutális erőszak, amelynek következményeire csak évekkel később derült fény.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Elképesztő, de csak most tudta meg a színésznő, hogy milyen elképesztő sérülést szenvedett egy korábbi támadás következtében. Sharon Stone akkorian azt sem igazán tudta, hogy mi történt vele pontosan, de a mostani vizsgálatok komoly traumáról árulkodnak.

Sharon Stone
Sharon Stone végre őszintén elmondta, mi történt vele tíz éve: a sztár támadás áldozata lett.
Forrás: Northfoto

 

  • Tíz évvel ezelőtt történt a támadás, amire a színésznő alig emlékszik.
  • Egy hátfájdalom miatt ment orvoshoz, akkor derült ki, hogy mi is történt vele.
  • Sharon Stone maradandó sérüléseire egy vizsgálat derített fényt.

Sharon Stone csak most tudta meg, mit is tettek vele

A színésznő alig pár hete veszített el bátyát, de se a lelki, se a testi fájdalom nem ismeretlen a számára. A 68 éves Sharon Stone nemrég felidézett egy tíz évvel ezelőtti esetet, amikor a sztár támadást szenvedett el. 

Nem tudom, mennyit mondhatok el erről. Hátulról ütöttek le. Eszméletlenül feküdtem a padlón. Minden, ami a dohányzó asztalon volt, a padlón hevert, és nem tudtam, hogyan kerültem oda

 − mesélte az Elemi ösztön sztárja. Mintegy tíz évvel később, Sharon Stone nyak- és vállfájdalmai miatt felkeresett egy klinikát, ahol többek között röntgenfelvételt készítettek a mellkasáról és a hátáról. Ekkor derült ki, hogy milyen brutális is volt az őt ért támadás. 

Az orvos azt mondta, „A mellkasi bordái teljesen eltörtek és össze vannak hegesedve. Egyértelmű, hogy megtámadták, és ami önnel történt, az bűncselekmény volt” 

− idézi az Unilad a bordatörést szenvedő színésznőt, aki nem árulta el az erőszakos támadója nevét, de azt kijelentette, hogy ennyi év távlatából már nem kíván feljelentést tenni az ügyben.

Ezek is érdekelhetnek:

Botrányfilmje vetítésén ollóval támadtak rá Brooke Shieldsre

Közel 50 évvel ezelőtt egy rajongó rémisztő dolgot próbált megtenni a még gyerek színésznővel. Brooke Shields most őszintén mesélt arról az esetről, ami a megosztó filmjének premierjén történt vele.

Eszelősen viselkedett koncertjén Post Malone − Rajongói féltik az életét: Mutatjuk a sokkoló videót

A népszerű énekes nemrég egy furcsa performansszal szakította meg fellépését. Rajongói megijedted és komoly aggodalmukat fejezték ki, amikor végignézték, mit tett Post Malone.

David Hasselhoffért aggódnak a barátai: „A teste szétesőben van”

David Hasselhoff miatt egyre többen aggódnak. A Baywatch és a Knight Rider egykori sztárját nemrég kerekesszékben látták, testtartása görnyedt volt, bokáját be volt kötözve. A 73 éves színész az elmúlt időszakban csípő- és térdprotézisműtéten is átesett, és a felépülése nagyon lassan halad.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu