Hosszú nyaralásra készülsz? Ezeket a gyógyszereket semmiképp ne hagyd otthon

Egy-egy hosszabb nyaralásra készülve akár órákig is képesek vagyunk a ruháink és kiegészítőink válogatásával foglalkozni, miközben a legfontosabb dolgokról hajlamosak vagyunk szinte teljesen megfeledkezni. Egy hirtelen jött láz, egy komoly fejfájás vagy egy kisebb sérülés azonban pillanatok alatt tönkreteheti az álomutazást, ha nincs nálunk a problémák kezelésére szolgáló útipatika. Ilyen vészhelyzetben ráadásul a legtöbb külföldi gyógyszertárba hiába is próbálkoznánk, hiszen a nyelvi nehézségek vagy a receptkötelesség miatt sokszor már be sem tudjuk szerezni a szükséges készítményeket az utazás alatt.
- Gyakran a napszemüveg és fürdőruha válogatása mellett elfelejtünk gyógyszereket is pakolni egy hosszabb utazásra.
- Ahelyett, hogy előre számolnánk egy esetleges tengerparti napszúrással, sokan inkább külföldön keressük fel a patikákat.
- Egy gondosan összeválogatott minipatika azonban életmentő lehet, mutatjuk mik kerüljenek bele.
Minden eshetőségre fel kell készülni az utazás előtt
Annak érdekében, hogy a hirtelen megjelenő egészségügyi helyzeteket is gördülékenyen kezelhessük a nyaralás során, érdemes még a bőrönd bezárása előtt összekészíteni egy utazáshoz szükséges minipatikát.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy az egyben be kellene pakolnunk a teljes otthoni gyógyszeres ládát, de néhány recept nélküli készítmény igazán jól jöhet a sokszor lehetetlennek tűnő helyzetek megoldásában.
Ezek a készítmények a váratlan fájdalmak csillapítása mellett akkor is életmentők lehetnek, ha egy nyaralás alatt kicsit kirúgunk a hámból, és másnap reggel fejfájással ébredünk. Ráadásul, ha már induláskor felkészülünk minden eshetőségre, nem kell a repülőtereken vagy a szállásunk környékén található patikákban csillagászati összegeket fizetnünk egyetlen szem lázcsillapítóért, és az első napjainkat sem a külföldi ügyeletek keresgélésével, sokkal inkább a tengerparton való pihenéssel fogjuk tölteni.
Ezeket a gyógyszereket mindenképp vidd magaddal
Persze egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül a gondosan összekészített útipatikánkba. Az első és talán legfontosabb, hogy a rendszeresen szedett, orvos által felírt alapgyógyszerek meglegyenek, és csak ezután kezdjük el összekészíteni a tipikus, nyaralás alatt előforduló panaszok elleni készítmények.
Érdemes olyan gyógyszereket összeválogatni, amik a leggyakoribb problémákat, például egy hirtelen jött fejfájást, gyomorgörcsöt vagy egy makacs gyomorrontást is képesek pillanatok alatt elmulasztani.
Mutatjuk, melyek azok a gyógyszerek, amiket semmiképp ne hagyj otthon:
- Fájdalomcsillapító
Egy makacs fejfájás vagy egy hirtelen előtörő fogfájás kezelésére elengedhetetlen, hogy vigyünk magunkkal olyan fájdalomcsillapítót, ami nekünk már korábban is bevált.
- Lázhúzó
Sosem tudhatjuk, mikor üt be egy napszúrás vagy egy hirtelen megfázás miatti láz, éppen ezért fontos, hogy a fájdalomcsillapítók mellett néhány szem lázcsillapító is helyet kapjon a minipatikánkban.
- Gyomorpanaszokra alkalmazható készítmények
Mivel ahány ország, annyiféle gasztronómia, a hirtelen jött gyomorproblémák és a kellemetlen gyomorrontások kezeléséhez elengedhetetlen, hogy néhány szem probiotikum vagy hasmenés elleni tabletta is helyet kapjon a táskánkban. Ráadásul csajok, a menstruációs görcsök elleni gyógyszereiteket se hagyjátok otthon.
- Sebkezelők és kötszerek
Egy alkoholmentes fertőtlenítő spray, valamint néhány sebtapasz és kötszer szintén kötelező eleme a csomagnak. Ezek a kellékek ugyanis rendkívül praktikusak, ha a strandon vagy a városnézés közben gyorsan el kell látni egy-egy kisebb horzsolást vagy váratlan strandbaleseteket.
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