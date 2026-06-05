Hosszú nyaralásra készülsz? Ezeket a gyógyszereket semmiképp ne hagyd otthon

Egy-egy hosszabb nyaralásra készülve akár órákig is képesek vagyunk a ruháink és kiegészítőink válogatásával foglalkozni, miközben a legfontosabb dolgokról hajlamosak vagyunk szinte teljesen megfeledkezni. Egy hirtelen jött láz, egy komoly fejfájás vagy egy kisebb sérülés azonban pillanatok alatt tönkreteheti az álomutazást, ha nincs nálunk a problémák kezelésére szolgáló útipatika. Ilyen vészhelyzetben ráadásul a legtöbb külföldi gyógyszertárba hiába is próbálkoznánk, hiszen a nyelvi nehézségek vagy a receptkötelesség miatt sokszor már be sem tudjuk szerezni a szükséges készítményeket az utazás alatt.

Az utazás során bármikor elszenvedhetünk kisebb sérüléseket, így a sebek gyors kezeléséhez elengedhetetlen, hogy a gyógyszerek mellet kötszer is legyen a csomagunkban.

Forrás: Shutterstock

Gyakran a napszemüveg és fürdőruha válogatása mellett elfelejtünk gyógyszereket is pakolni egy hosszabb utazásra.

Ahelyett, hogy előre számolnánk egy esetleges tengerparti napszúrással, sokan inkább külföldön keressük fel a patikákat.

Egy gondosan összeválogatott minipatika azonban életmentő lehet, mutatjuk mik kerüljenek bele.

Minden eshetőségre fel kell készülni az utazás előtt

Annak érdekében, hogy a hirtelen megjelenő egészségügyi helyzeteket is gördülékenyen kezelhessük a nyaralás során, érdemes még a bőrönd bezárása előtt összekészíteni egy utazáshoz szükséges minipatikát.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egy az egyben be kellene pakolnunk a teljes otthoni gyógyszeres ládát, de néhány recept nélküli készítmény igazán jól jöhet a sokszor lehetetlennek tűnő helyzetek megoldásában.

Ezek a készítmények a váratlan fájdalmak csillapítása mellett akkor is életmentők lehetnek, ha egy nyaralás alatt kicsit kirúgunk a hámból, és másnap reggel fejfájással ébredünk. Ráadásul, ha már induláskor felkészülünk minden eshetőségre, nem kell a repülőtereken vagy a szállásunk környékén található patikákban csillagászati összegeket fizetnünk egyetlen szem lázcsillapítóért, és az első napjainkat sem a külföldi ügyeletek keresgélésével, sokkal inkább a tengerparton való pihenéssel fogjuk tölteni.

Ezeket a gyógyszereket mindenképp vidd magaddal

Persze egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül a gondosan összekészített útipatikánkba. Az első és talán legfontosabb, hogy a rendszeresen szedett, orvos által felírt alapgyógyszerek meglegyenek, és csak ezután kezdjük el összekészíteni a tipikus, nyaralás alatt előforduló panaszok elleni készítmények.

Érdemes olyan gyógyszereket összeválogatni, amik a leggyakoribb problémákat, például egy hirtelen jött fejfájást, gyomorgörcsöt vagy egy makacs gyomorrontást is képesek pillanatok alatt elmulasztani.

Mutatjuk, melyek azok a gyógyszerek, amiket semmiképp ne hagyj otthon:

Fájdalomcsillapító

Egy makacs fejfájás vagy egy hirtelen előtörő fogfájás kezelésére elengedhetetlen, hogy vigyünk magunkkal olyan fájdalomcsillapítót, ami nekünk már korábban is bevált.

Lázhúzó

Sosem tudhatjuk, mikor üt be egy napszúrás vagy egy hirtelen megfázás miatti láz, éppen ezért fontos, hogy a fájdalomcsillapítók mellett néhány szem lázcsillapító is helyet kapjon a minipatikánkban.

Gyomorpanaszokra alkalmazható készítmények

Mivel ahány ország, annyiféle gasztronómia, a hirtelen jött gyomorproblémák és a kellemetlen gyomorrontások kezeléséhez elengedhetetlen, hogy néhány szem probiotikum vagy hasmenés elleni tabletta is helyet kapjon a táskánkban. Ráadásul csajok, a menstruációs görcsök elleni gyógyszereiteket se hagyjátok otthon.

Sebkezelők és kötszerek

Egy alkoholmentes fertőtlenítő spray, valamint néhány sebtapasz és kötszer szintén kötelező eleme a csomagnak. Ezek a kellékek ugyanis rendkívül praktikusak, ha a strandon vagy a városnézés közben gyorsan el kell látni egy-egy kisebb horzsolást vagy váratlan strandbaleseteket.