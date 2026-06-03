Az elmúlt évekből az Európai Friss Kalandok és az Európai Friss Csapat programok sikerére épülő kampány a 6–17 éves korosztályt és szüleiket szólítja meg, és a következő három évben várhatóan mintegy 1,2 millió gyermeket ér el modern, élményalapú szemléletformáló aktivitásokkal.

Új lendületet kap a gyermekek frisszöldség- és gyümölcsfogyasztását ösztönző országos program

Forrás: Digital Vision

A kampány középpontjában idén ismét Frutti és Veggi állnak, akik játékos kihívásokkal, kalandokkal és vidám eseményekkel segítenek megszerettetni a friss zöldségeket és gyümölcsöket a gyerekekkel. A program arra ösztönzi a családokat, hogy naponta ötször fogyasszanak friss zöldséget és gyümölcsöt, hiszen minden íz új élmény lehet.

Nyáron különösen könnyű színesen és változatosan étkezni: ilyenkor a legzamatosabb a paradicsom, roppan a paprika, frissek az uborkák és cukkinik, miközben a piacok megtelnek hazai szezonális gyümölcsökkel. Az Európai Friss Akció célja, hogy ezek a természetes, friss alapanyagok minél gyakrabban kerüljenek a családok asztalára.

A kampány egész nyáron jelen lesz családi és sportfesztiválokon, közösségi médiafelületeken és különböző országos rendezvényeken. A helyszíneken a gyerekeket játékok, kóstolók és interaktív programok várják, miközben a szülők könnyen elkészíthető receptekkel, gyakorlati tippekkel és inspiráló tartalmakkal találkozhatnak.

Példaképek is csatlakoznak az Európai Friss Akcióhoz

A programhoz idén ismert szakemberek és sportolók is csatlakoznak. Bernáth József séf szerint a friss alapanyagok szeretete már gyermekkorban kialakulhat:

A gyerekek számára az étkezés akkor válik igazán izgalmassá, ha élmény kapcsolódik hozzá. Egy színes tányér, egy közösen elkészített étel vagy akár egy új íz felfedezése mind segíthet abban, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök természetes részei legyenek a mindennapoknak.

Mutina Ágnes Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon és férje, Bernek Péter rövid pályás világ- és Európa-bajnok úszó szülőként csatlakoztak a kezdeményezéshez. A sportolópáros szerint a tudatos étkezés a családban kezdődik: „Szülőként pontosan tudjuk, hogy nem mindig könnyű minden nap odafigyelni az egészséges étkezésre, főleg a rohanó hétköznapokban. De azt tapasztaljuk, hogy játékosan, közösen sokkal nyitottabbak a gyerekek az új ízekre. Egy közös főzés vagy egy vidám kóstolás igazi családi élménnyé válhat.”