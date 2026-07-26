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Rihanna 3 gyerek után is elképesztően dögös: csipkés fehérneműben mutatta meg alakját

fotó fehérnemű Rihanna
Nagy Anna
2026.07.26.
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A barbadosi énekesnő 3 gyerek után is elképesztően dögös. Rihanna fehérneműben mutatta meg alakját és mindenki elámult tőle.

Rihanna 2025. szeptember 13-án lett háromgyerekes édesanya, akkor született meg ugyanis a harmadik gyereke, aki két fiú után végre egy kislány lett. Az énekesnő azonban nem tétlenkedik, saját márkáját népszerűsíti az Instagram-oldalán. Rihanna fehérneműben mutatta meg magát, és mindenki elámult.

Rihanna fehérneműben pózolt Instagram-oldalán.
Rihanna fehérneműben mutatta meg magát 3 gyerek után.
Forrás: Shutterstock

Rihanna fehérneműben: 3 gyerek után is bombázó

Az énekesnő már egy jó ideje felhagyott az énekléssel, és inkább saját márkája népszerűsítésével foglalkozik. Habár a rajongók könyörögnek egy újabb albumért, Rihanna nem áll kötélnek. Az elmúlt években a családbővítés volt számára az első, mostanra pedig 3 gyerekes édesanya lett, de már a források szerint a negyediket is tervezik párjával, A$AP Rockyval.

A legutóbbi fotói alatt is tobzódnak a kommentek, akik közül sokan próbálnak hatni az énekesnőre, és rávenni arra, hogy térjen vissza a zeneiparba, mindhiába. A képeken Rihanna fehérneműben látható, a rózsaszín csipkés összeállítás saját márkájának terméke, és elképesztően jól mutat az énekesnőn. Természetesen azért ez a tény sem kerülte el a kommentelők figyelmét.

Rihanna gyerekei

  • RZA Athelston Mayers: 2022. május 13-án született.
  • Riot Rose Mayers: 2023. augusztus 1-jén jött világra.
  • Rocki Irish Mayers: A pár harmadik gyermeke és egyben első kislánya, aki 2025. szeptember 13-án született meg.

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