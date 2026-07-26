Menekülj! Ez a 4 jel mutatja már az első randin, hogy halálra van ítélve a kapcsolatotok

Az ismerkedés egyik legnehezebb, de egyben legizgalmasabb része az első randi. Bár a pszichológusok szerint egyetlen találkozás nem elég ahhoz, hogy valakivel mély kötelék alakuljon ki közöttetek, az biztos, hogy nagyon sok minden eldőlhet a randevún. Például az, hogy lehet-e egyáltalán folytatás. Milyen red flagek esetén utasítsd vissza a második találkozót? Megmutatjuk!

Vedd észre a figyelmeztető jeleket! Mutatjuk, mire figyelj az első randin

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A red flag jelentése Magyarul talán a figyelmeztető jelek kifejezés fedi le a legjobban a red flag, vagyis a piros zászló jelentését. Ezek általában toxikus viselkedésre utaló jelek. Red flag bármi lehet: egy gesztus, egy viselkedési forma, vagy egy szélsőséges kijelentés. Ezekkel egyértelművé teszi a randipartnered, hogy nem ő az igazi számodra, vagy ha összejössz vele, akkor egy veszekedéssel teli toxikus kapcsolat vár rád.

4 első randis red flag, amelyek esetén jobb ha menekülsz

1. Amikor mindenki hibás, csak ő nem

Az ismerkedés elején természetes, hogy meséltek egymásnak a múltról és a személyes tapasztalataitokról. Így sokszor szóba kerülhet a család, barátok esetleg korábbi párkapcsolatok. Ha azt veszed észre, hogy a randipartnered folyton másokat hibáztat a múltbéli traumáiért, vagy csalódásaiért, akkor egyértelmű, hogy képtelen a saját tetteiért felelősséget vállalni és inkább csak másokra hárítja az összes problémáját. Erre biztos nincs szükséged egy komoly kapcsolatban.

2. Szélsőséges véleménye van mindenről

A komoly kapcsolatok egyik legfontosabb mozgatórugója a kompromisszumkészség. Ám, ha valaki képtelen más emberek véleményét, vagy gondolatait meghallgatni és elfogadni, esetleg átértékelni a sajátját, akkor elég hamar vitába torkollhat egy egyszerű beszélgetés is. Ha viszont az udvarlód mindent fekete-fehérben lát és mereven ragaszkodik minden téren a véleményéhez, akkor biztos lehetsz benne, hogy az első véleménykülönbségtől kezdve merő veszekedés lesz a kapcsolatotok.

3. Heves érzelmi reakciók már az első randevún

Ha valaki már az első találkozásnál hevesen reagál a legapróbb kellemetlenségre is, azzal sok mindent elárult arról, hogyan funkcionál a hétköznapok során. Figyeld meg, hogy beszél a pincérről, vagy a taxiról, ha valami nem úgy történt, ahogy ő elvárta volna. Vagy ha valamelyik válaszod hatására egyből magába roskad, vagy felizgatja magát. Egy ilyen ember mellett folytoson tojáshéjon lépkedés vár rád, valamint azon stresszelhetsz, hogy nehogy olyat mondj, vagy tegyél, ami miatt megsértődhet a partnered. Erre pedig biztos nincs szükséged.