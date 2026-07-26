Titkos viszály alakul Károly és Vilmos között − Túl jól sikerült a találkozás Harryvel

Mindeddig azt lehetett tudni, hogy a 77 éves Károly király és a 44 éves Vilmos herceg egyetértésben irányítják a monarchiát, a trónörökös pedig lépésenként készül az uralkodói szerepre. Az utóbbi hetekben azonban egyre több olyan pletyka látott napvilágot, amely szerint apa és fia nem ugyanazt gondolják a vezetésről, III. Károlyt pedig kifejezetten idegesíti idősebb fia.

Károly királyt ma már jobban idegesíti Vilmos .mint Harry.

Forrás: Chris Jackson Collection

Károly király szerint Vilmos keveset dolgozik

„A király úgy érzi, hogy minden teher az ő vállán van, különösen, ha megnézzük, mennyire zsúfolt a saját időbeosztása Vilmoséhoz képest. Ez azért jelent különösen nagy gondot, mert beteg” − nyilatkozta egy bennfentes, aki szerint

A Károly nagyra értékeli fia családcentrikus szemléletét, ugyanakkor arra készteti, hogy szembenézzen önmagával és azzal, hogy ő miként nevelte a gyerekeit. „Károlynak tetszik, hogy Vilmos a gyerekei életében aktívan jelenlévő apa. Ugyanakkor nem tud szabadulni attól az érzéstől, hogy ez elkerülhetetlenül összehasonlításokat eredményez a saját múltjával, és hogy ezek az összehasonlítások nem az ő javára válnak” − mondta a jólértesült.

Hozzátette, Károly nem azt várja, hogy Vilmos mindent a munkának rendeljen alá, inkább azt, hogy a hivatalos megjelenések közül ne mindig az egyszerűbbet és kevésbé időigényeset válassza.

A daganatos betegsége miatt kezelés alatt álló Károly király az elmúlt tizenkét hónapban 175 napon teljesített hivatalos programot. Ezzel szemben Vilmos herceg nyilvános szereplései jóval ritkábbak voltak, időbeosztását több családi program és ünnepi időszak is megszakította − írja a RadarOnline.

Harry herceg újradefiniálta magát

Az sem javított Károly és Vilmos kapcsolatán, hogy mindeközben Harry herceg az Egyesült Királyságban járt családjával és a Clarence House-ban találkozott is az édesapjával. Úgy tudni, a találkozó jól sikerült, Harry és Meghan szívesen lenne újra a királyi család dolgozó tagja.

Tina Brown, királyi család életrajzírója úgy véli, Harry herceg legutóbbi brit útja javított a róla kialakult képen, ami szerinte kellemetlen helyzetbe hozhatja Vilmost. „Harry herceg végre magára talált, ami rossz Vilmosnak. Öt évnyi lázadás után végre rájött, hogy a királyi család csak arra vár, hogy visszanyerje a britek szimpátiáját. Mit kell tennie? Körbejárni az Egyesült Királyságot és mosolyogni” − nyilatkozta Brown.

Az író arról is beszélt, hogy nagyon pozitív a megítélése annak is, hogy Harry a saját vagyonából 1,1 millió fonttal támogatta a Children in Need projektet. „Harry újrafogalmazta magát és ez a kampány közelebb hozta az apjához és a britekhez. Az adomány által feltette Vilmosnak azt a nyugtalanító kérdést, hogy pontosan mit is csinál az évi 23 millió fonttal” − mondta Brown.