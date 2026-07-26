Jamie Oliver 13 perces zöld spagettije lesz a nyár kedvenc tésztája

A recept titka a cavolo nero, vagyis a toszkán fekete kel, amelyet a tészta főzővizében kell megpuhítani. Ezután parmezánnal és jó minőségű olívaolajjal kell összeturmixolni, így néhány perc alatt mélyzöld, gazdag szósz készül belőle. Fekete kel helyett fodros kel vagy spenót is használható.

Jamie Oliver zöld spagettije 13 perc alatt készül el

Forrás: Life.hu/ AI

Így készül Jamie Oliver zöld spagettije:

Hozzávalók:

150 gramm száraz spagetti

4 gerezd fokhagyma

200 gramm cavolo nero, fodros kel vagy spenót

30 gramm parmezán

30 gramm ricotta

1,5 evőkanál extra szűz olívaolaj

tengeri só és fekete bors

Elkészítés:

1. A spagettit bő, sós vízben főzzük al dentére a csomagoláson feltüntetett idő szerint.

2. Közben tisztítsuk meg a fokhagymát. A cavolo nero kemény szárait tépjük ki és dobjuk ki. A leveleket és a fokhagymát a főzési idő utolsó öt percében tegyük a tészta mellé a fazékba.

3. Öntsük az olívaolajat egy turmixgépbe, majd finomra reszelve adjuk hozzá a parmezánt.

4. A megpuhult kelleveleket és a fokhagymát konyhai csipesszel emeljük ki a főzővízből, tegyük a turmixgépbe, majd néhány perc alatt dolgozzuk sima, élénkzöld szósszá. Ízesítsük sóval és borssal.

5. Szűrjük le a tésztát, de előtte tegyünk félre egy csészével a főzővízből.

6. A leszűrt spagettit tegyük vissza a fazékba, majd öntsük nyakon a zöld szósszal és forgassuk össze. Szükség esetén adjunk hozzá kevés főzővizet, hogy a mártás még selymesebb legyen.

7. Osszuk el a tésztát két tányéron, kanalazzunk rá kisebb adagokban ricottát, locsoljuk meg egy kis olívaolajjal, szórjuk meg parmezánnal. Azonnal tálalhatjuk.

Extra tipp: ha nincs otthon ricotta, jó minőségű kecskesajttal vagy krémes burratával is helyettesíthetjük. Mindkettő enyhén karakteres ízt ad az ételnek, és még elegánsabbá teszi a végeredményt.

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