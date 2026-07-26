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használtruha

A legnagyobb hiba, amit a legtöbben elkövetnek a turkálókban: ezért nem találsz soha jó darabokat

Shutterstock - Daisy Daisy
használtruha vásárlás turkáló hiba
Váradi Melinda
2026.07.26.
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Egy tapasztalt dolgozó szerint sokan azért távoznak üres kézzel a használtruha boltokból, mert rossz módszerrel keresgélnek. A turkáló dolgozója elárulta, milyen egyszerű szabályokat érdemes követni.

A turkálók népszerűsége az elmúlt években hatalmasat nőtt. Egyre többen keresnek egyedi, jó minőségű vagy akár márkás ruhákat kedvező áron, miközben a fenntartható divat is egyre fontosabb szempont lett. Mégis sok vásárló panaszkodik arra, hogy a használtruha boltokban csak értéktelen, kopott darabokat talál.

turkáló ruha vásárlás
Csak akkor találhatod meg a legjobb darabokat a turkálóban, ha néhány dologra odafigyelsz.
Forrás: Shutterstock
  • A legtöbben ugyanazt a hibát követik el, amikor turkálóba mennek. 
  • A jó fogásokhoz nem elég a szerencse: a megfelelő stratégia is számít. 
  • Ezeket a trükköket alkalmazva sokkal nagyobb eséllyel találhatsz kincseket.

A legnagyobb hiba a turkálókban, amit mindenki elkövet

Stacey, aki a TikTokon Queen of Preloved néven oszt meg turkálós tippeket, és több mint harminc éve jár rendszeresen jótékonysági boltokba, emellett ilyen üzletben is dolgozik, azt mondja: a probléma legtöbbször nem az üzletekkel, hanem a vásárlók hozzáállásával van. A szakértő szerint az egyik legnagyobb hiba, hogy sokan csak ritkán látogatják ugyanazokat a turkálókat, majd csalódottan állapítják meg, hogy nincs semmi érdekes. Pedig a használtruha boltok teljesen másképp működnek, mint a hagyományos üzletek. Az árukészlet szinte naponta változik, hiszen folyamatosan érkeznek új adományok.

„Bemehetsz kedden, és semmit sem találsz, majd szerdán ugyanott tele lesz a bolt fantasztikus darabokkal" – magyarázza Stacey. Éppen ezért azt tanácsolja, hogy aki igazán jó fogásokat szeretne, térjen vissza rendszeresen ugyanazokba az üzletekbe

Fontos, hogy tudd a pontos méreteidet

A másik gyakori hiba, hogy a vásárlók csak a saját méretükhöz tartozó részlegeket nézik át. Stacey szerint ez különösen akkor jelent problémát, ha valaki vintage ruhákat keres. A régebbi darabok méretezése ugyanis gyakran teljesen eltér a mai szabványoktól, ezért egy címkén szereplő méret könnyen félrevezető lehet. Érdemes minden állványt átnézni, még akkor is, ha első pillantásra nem tűnik megfelelőnek a méret.

A szakértő szerint nem elég azt tudni, hogy általában S-es vagy M-es ruhát hordasz. Sokkal hasznosabb, ha pontosan ismered a mell-, derék- és csípőbőségedet, mert így könnyebben felismered, melyik darab lehet jó rád, még akkor is, ha a címkéjén más méret szerepel. A turkálóban szinte kötelező a próbálás. Egy ruha szabása, anyaga vagy méretezése teljesen más lehet, mint amit első ránézésre gondolnál. Nem ritka, hogy egy elsőre jelentéktelennek tűnő darab felvéve válik igazán különlegessé.

A használt ruhák között kincset találni sokszor nem szerencse kérdése, hanem kitartásé. Ha rendszeresen visszatérsz ugyanazokba az üzletekbe, nem riadsz vissza attól, hogy alaposan átnézd a kínálatot, és nyitott vagy a próbálásra, jóval nagyobb eséllyel találsz minőségi, egyedi vagy akár márkás darabokat töredékáron.

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A second hand boltok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, mivel ezekben az üzletekben a márkás ruhák igen kedvező áron is beszerezhetők. Nem árt azonban szem előtt tartani néhány alapszabályt, ha turkálóból vásárolunk.

 

 

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