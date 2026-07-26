A legnagyobb hiba, amit a legtöbben elkövetnek a turkálókban: ezért nem találsz soha jó darabokat

A turkálók népszerűsége az elmúlt években hatalmasat nőtt. Egyre többen keresnek egyedi, jó minőségű vagy akár márkás ruhákat kedvező áron, miközben a fenntartható divat is egyre fontosabb szempont lett. Mégis sok vásárló panaszkodik arra, hogy a használtruha boltokban csak értéktelen, kopott darabokat talál.
- A legtöbben ugyanazt a hibát követik el, amikor turkálóba mennek.
- A jó fogásokhoz nem elég a szerencse: a megfelelő stratégia is számít.
- Ezeket a trükköket alkalmazva sokkal nagyobb eséllyel találhatsz kincseket.
A legnagyobb hiba a turkálókban, amit mindenki elkövet
Stacey, aki a TikTokon Queen of Preloved néven oszt meg turkálós tippeket, és több mint harminc éve jár rendszeresen jótékonysági boltokba, emellett ilyen üzletben is dolgozik, azt mondja: a probléma legtöbbször nem az üzletekkel, hanem a vásárlók hozzáállásával van. A szakértő szerint az egyik legnagyobb hiba, hogy sokan csak ritkán látogatják ugyanazokat a turkálókat, majd csalódottan állapítják meg, hogy nincs semmi érdekes. Pedig a használtruha boltok teljesen másképp működnek, mint a hagyományos üzletek. Az árukészlet szinte naponta változik, hiszen folyamatosan érkeznek új adományok.
– „Bemehetsz kedden, és semmit sem találsz, majd szerdán ugyanott tele lesz a bolt fantasztikus darabokkal" – magyarázza Stacey. Éppen ezért azt tanácsolja, hogy aki igazán jó fogásokat szeretne, térjen vissza rendszeresen ugyanazokba az üzletekbe.
Fontos, hogy tudd a pontos méreteidet
A másik gyakori hiba, hogy a vásárlók csak a saját méretükhöz tartozó részlegeket nézik át. Stacey szerint ez különösen akkor jelent problémát, ha valaki vintage ruhákat keres. A régebbi darabok méretezése ugyanis gyakran teljesen eltér a mai szabványoktól, ezért egy címkén szereplő méret könnyen félrevezető lehet. Érdemes minden állványt átnézni, még akkor is, ha első pillantásra nem tűnik megfelelőnek a méret.
A szakértő szerint nem elég azt tudni, hogy általában S-es vagy M-es ruhát hordasz. Sokkal hasznosabb, ha pontosan ismered a mell-, derék- és csípőbőségedet, mert így könnyebben felismered, melyik darab lehet jó rád, még akkor is, ha a címkéjén más méret szerepel. A turkálóban szinte kötelező a próbálás. Egy ruha szabása, anyaga vagy méretezése teljesen más lehet, mint amit első ránézésre gondolnál. Nem ritka, hogy egy elsőre jelentéktelennek tűnő darab felvéve válik igazán különlegessé.
A használt ruhák között kincset találni sokszor nem szerencse kérdése, hanem kitartásé. Ha rendszeresen visszatérsz ugyanazokba az üzletekbe, nem riadsz vissza attól, hogy alaposan átnézd a kínálatot, és nyitott vagy a próbálásra, jóval nagyobb eséllyel találsz minőségi, egyedi vagy akár márkás darabokat töredékáron.
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