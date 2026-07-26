Kiderültek a titkos és pikáns találkozó részletei: kitálalt egy alkalmazott, elárulta, mi történt Diana hercegné és JFK Jr. között

1995 decemberében a világ két legismertebb és legtöbbet fényképezett embere (először és egyetlen alkalommal) találkozott egymással. John F. Kennedy Jr. a New York-i Carlyle Hotel hátsó bejáratán keresztül érkezett, hogy feltűnésmentesen négyszemközt beszélhessen Diana hercegnével.

Diana hercegnét címlapra szerette volna tenni JFK Jr.

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Kávé mellett tárgyalt Diana hercegné és JFK Jr. a George magazin címlapjáról

A találkozó célja az volt, hogy John F. Kennedy Jr. megnyerje új magazinja, a George címlapjára Diana hercegnét. Erről Diana magántitkára, Patrick Jephson számolt be, aki a hotel halljának egy eldugott sarkában találkozott Kennedyvel, majd felkísérte őt a hercegné lakosztályába, ahol kávé mellett beszélgettek. „Hatalmas volt a titkolózás” – idézte fel Jephson a PEOPLE magazinban a történteket. Hozzátette, ő azt tanácsolta Dianának, hogy utasítsa vissza a felkérést és a hercegné így is tett, azonban azt mondta, hogy a kiadvány 50. vagy akár 100. számában már elképzelhetőnek tartaná a megjelenést. A magántitkár szerint a két híresség találkozója mégis emlékezetes maradt. „Annyira sebezhetőnek tűnt” – mondta Jephson John F. Kennedy Jr.-ról. „Látszott rajta, hogy megnyugvást és stabil pontokat keres. És Diana megnyugtatta. Nagyon felszabadult beszélgetés volt” – tette hozzá.

Diana, ahogy szokott, flörtölt

Bár John F. Kennedy Jr. maga is világszerte ismert és nagyon népszerű közszereplő volt, Patrick Jephson szerint Diana hercegnő kisugárzása rá is nagy hatással volt. „Nyolc éven keresztül láttam, hogy a fontos és híres emberek is elolvadnak Diana társaságában, szóval nem lepett meg” – fogalmazott.

Diana hercegnéről az alábbi galériában nézegethetsz képeket: