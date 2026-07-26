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Ideje felülvizsgálod a lakásodat − Szomorú igazság derült ki a szobanövényekről

otthon szobanövény légtisztító lakás
Life.hu
2026.07.26.
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Sokan csodafegyvernek hitték a zöld növényeket. A szobanövények valódi hatása azonban egészen más, mint sokan gondolják.

Évek óta terjed a legenda, hogy néhány zöld növény képes megtisztítani a lakás levegőjét. A friss kutatások azonban egészen meglepő eredményre jutottak.

A szobanövények szépek és nyugtatóak, de nem helyettesítik a légtisztítókat.
A szobanövények szépek és megnyugtatóak, de nem helyettesítik a légtisztítókat. 
Forrás: Shutterstock
  • A szobanövények légtisztító hatását vizsgálták a kutatók. 
  • Kiderült, mennyi növény kellene az érezhető eredményhez. 
  • Szellőztetés vagy szobanövények? Elárulták, melyik a hatékonyabb. 

Ezért gondoltuk évtizedekig, hogy a szobanövények megtisztítják a levegőt 

A zöldellő dzsungel a nappaliban jól mutat az Instagramon, de amit eddig hittünk, egyszerűen nem igaz: a szobanövények légtisztító erejéről szóló legendák nagy része kamu.

A tudomány szerint hiába pakoljuk tele a lakást monsterákkal, sárkányfákkal és vitorlavirágokkal, attól még nem leszünk egy csapásra friss alpesi levegőn.
És hogy mennyi növény kellene ahhoz, hogy tényleg működjön a dolog? A válasz egészen abszurd.

A NASA miatt hittük el az egészet

A mítosz gyökere egy 1989-es NASA-kísérlethez vezet vissza. A kutatók azt vizsgálták, hogyan lehetne az űrállomások levegőjét tisztítani növényekkel. A teszteket azonban apró, hermetikusan lezárt kamrákban végezték, ahol a növények valóban csökkentették bizonyos mérgező anyagok mennyiségét. Csakhogy a nappalid nem egy űrkabin.

A valódi lakásokban folyamatosan érkeznek az újabb szennyeződések: főzés, tisztítószerek, bútorok kipárolgása, utcai forgalom, por, pára, és mindehhez jön a folyamatos légcsere is. 
Magyarul: mire a növényed elkezdene dolgozni, a szennyezett levegő jó része már rég kicserélődött.

Sokkoló számok: ennyi növény kellene a tiszta levegőhöz

A legdurvább rész csak ezután jön.

A kutatás szerint négyzetméterenként 10 és 1000 közötti növényre lenne szükség ahhoz, hogy egy lakás levegőtisztítása utolérje a sima természetes szellőzés hatékonyságát.

Igen, jól olvastad.
Egy átlagos nappaliba akár több száz növény kellene ahhoz, hogy érdemi különbséget érezzünk a levegő minőségében. Vagyis gyakorlatilag üvegházban kellene élnünk.
A kutatók szerint egyetlen szobanövény akár tízezerszer lassabban tisztítja a levegőt, mint egy hagyományos HEPA-szűrős légtisztító.

A növények tényleg tisztítanak… csak alig

A félreértés attól még érthető, mert a növények laboratóriumi körülmények között valóban képesek bizonyos káros anyagokat kiszűrni.

A vitorlavirág, a sárkányfa vagy a legénypálma például csökkentette a nitrogén-dioxid mennyiségét egy kísérletben. Más kutatások szerint egyes növények a benzolt vagy a formaldehidet is képesek megkötni.
Csakhogy ezek a tesztek kis, zárt dobozokban zajlottak, nem egy panellakás nappalijában, ahol nyitva az ablak, kintről ömlik be a por és a szennyeződés, a konyhában pedig közben fő a vacsora és szállnak a gőzök. 

Dzsungelszerű túlzásban pedig már nem oázis, hanem káosz, sőt veszélyes is lehet a rengeteg szobanövény, és a levegőtisztításra akkor sem képes.
Dzsungelszerű túlzásban pedig már nem oázis, hanem káosz, sőt veszélyes is lehet a rengeteg szobanövény, és a levegőtisztításra akkor sem képes.
Forrás: Shutterstock

Még bajt is okozhat a túl sok növény

A túlzásba vitt beltéri dzsungel ráadásul vissza is üthet. A túlöntözött cserepek és a magas páratartalom könnyen penészedéshez vezethetnek, egyes növények pedig saját maguk is kibocsáthatnak illékony vegyületeket.
Vagyis miközben valaki a tiszta levegő reményében telezsúfolja a lakást növényekkel, akár még ront is a helyzeten.

Azért nem kell kidobni a monsterát

Mielőtt bárki pánikban száműzné az összes növényét az erkélyre, fontos tudni, hogy a szakértők szerint a szobanövényeknek ettől még rengeteg előnyük van, még ha nem is működnek csodás légtisztítóként.
Nyugtatóbbá teszik a környezetet, javíthatják a közérzetet, otthonosabbá és barátságosabbá varázsolják a lakást. Sőt, enyhén még a páratartalom szabályozásában is segíthetnek.
Csak éppen nem szabad tőlük csodát várni. 

Mi működik valóban?

Ha tényleg tisztább levegőt szeretnénk a lakásban, nem a növények számát kell növelni, hanem inkább ezekre a légtisztítási megoldásokra érdemes figyelni: 

A növények tehát maradhatnak, csak ne azért vegyük őket, mert azt hisszük, egy fikusz felér egy ipari légtisztítóval.

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