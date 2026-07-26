Ideje felülvizsgálod a lakásodat − Szomorú igazság derült ki a szobanövényekről

Évek óta terjed a legenda, hogy néhány zöld növény képes megtisztítani a lakás levegőjét. A friss kutatások azonban egészen meglepő eredményre jutottak.

A szobanövények szépek és megnyugtatóak, de nem helyettesítik a légtisztítókat.

Forrás: Shutterstock

A szobanövények légtisztító hatását vizsgálták a kutatók.

Kiderült, mennyi növény kellene az érezhető eredményhez.

Szellőztetés vagy szobanövények? Elárulták, melyik a hatékonyabb.

Ezért gondoltuk évtizedekig, hogy a szobanövények megtisztítják a levegőt

A zöldellő dzsungel a nappaliban jól mutat az Instagramon, de amit eddig hittünk, egyszerűen nem igaz: a szobanövények légtisztító erejéről szóló legendák nagy része kamu.

A tudomány szerint hiába pakoljuk tele a lakást monsterákkal, sárkányfákkal és vitorlavirágokkal, attól még nem leszünk egy csapásra friss alpesi levegőn.

És hogy mennyi növény kellene ahhoz, hogy tényleg működjön a dolog? A válasz egészen abszurd.

A NASA miatt hittük el az egészet

A mítosz gyökere egy 1989-es NASA-kísérlethez vezet vissza. A kutatók azt vizsgálták, hogyan lehetne az űrállomások levegőjét tisztítani növényekkel. A teszteket azonban apró, hermetikusan lezárt kamrákban végezték, ahol a növények valóban csökkentették bizonyos mérgező anyagok mennyiségét. Csakhogy a nappalid nem egy űrkabin.

A valódi lakásokban folyamatosan érkeznek az újabb szennyeződések: főzés, tisztítószerek, bútorok kipárolgása, utcai forgalom, por, pára, és mindehhez jön a folyamatos légcsere is.

Magyarul: mire a növényed elkezdene dolgozni, a szennyezett levegő jó része már rég kicserélődött.

Sokkoló számok: ennyi növény kellene a tiszta levegőhöz

A legdurvább rész csak ezután jön.

A kutatás szerint négyzetméterenként 10 és 1000 közötti növényre lenne szükség ahhoz, hogy egy lakás levegőtisztítása utolérje a sima természetes szellőzés hatékonyságát.

Igen, jól olvastad.

Egy átlagos nappaliba akár több száz növény kellene ahhoz, hogy érdemi különbséget érezzünk a levegő minőségében. Vagyis gyakorlatilag üvegházban kellene élnünk.

A kutatók szerint egyetlen szobanövény akár tízezerszer lassabban tisztítja a levegőt, mint egy hagyományos HEPA-szűrős légtisztító.