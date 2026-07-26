Úszó foltokat vagy csillagokat látsz, ha a távolba nézel? − Meddig normális és mikor jelez betegséget

Megvan az érzés, amikor a világos háttér előtt megjelennek az apró, kígyózó vagy éppen úszó foltok a látótérben? Ilyenkor olyan érzésünk van, mintha valami piszok lenne a szemünkön, amit szíved szerint egy metaforikus ablaktörlővel tüntetnénk el. Egy szakértő elmagyarázta, mik ezek, és mit érdemes csinálni velük.

Ha megjelentek az úszó foltok a látótérben, akkor lehet, hogy komoly probléma áll a jelenség mögött.

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Ha a távolba nézünk, akkor sokszor előfordulhat, hogy a látóterünkbe lebegő foltok kúsznak be.

Ez teljesen normális jelenség lehet, viszont olykor súlyos következményekkel is járhat.

Akár retinaszakadás, vagy egyenesen retinaleválás is előfordulhat ennek következményeként.

Úszó foltok a látótérben: mi okozza zeket?

Természetesen nem szó szerinti piszokról van szó, ami rátapadt a szemünk „kijelzőjére”. Ezt a jelenséget egy teljesen normális dolog okozza: a szemgolyó belsejében lévő kollagénrostok időnként összetapadnak, és árnyékot vetnek a retinára. Ezeket érzékelheted fura foltokként, vonalakként vagy csillagokként.

Szükséges szemészeti vizsgálatra menni?

Ha már régóta ugyanazokat az úszó foltokat látod, akkor valószínűleg nincs okod aggodalomra. Viszont ha új foltok jelennek meg, akkor dr. Daniel Polya szemorvos szerint nagyon fontos kivizsgáltatnod magad, hiszen ez a jelenség a látászavar tünetei között is szerepelhet. A háttérben pedig olyan komoly probléma is állhat, mint a retinaleválás.

A statisztikák sem kecsegtetnek túl sok jóval, hiszen az üvegtesti leválás során 5%-ban retinaszakadás is kialakulhat, sőt, ez 50%-os eséllyel fejlődhet retinaleválássá.

A jó hír viszont az, hogy ha időben diagnosztizálják a problémát, akkor lézerkezeléssel könnyen orvosolható a jelenség. Szóval, ha te is tapasztaltál már ilyet, akkor a szem egészségét szem előtt tartva érdemes szakemberhez fordulnod, hogy meggyőződj arról, minden rendben van-e a látásoddal!

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