Sebestyén Katja őszintén mesélt házassági válságáról és arról, hogyan sikerült megmenteniük azt.

"Egy hivatásos feleségének lenni nem egyszerű, Zoltán ekkor már rendőrként dolgozott és sajnos sosem tudtuk, mit hoz az adott nap. Amellett, hogy ők hétköznapi hősök, nehezek és kiszámíthatatlanok a mindennapok, ráadásul engem is megkavartak a hormonok és a terhességi depresszió, így bizony egyre többet veszekedtünk. Hangosan éltünk, én próbáltam az énekelésbe menekülni, ami szintén nem halk, így a szomszédokkal is egyre több konfliktusunk volt, ami még több feszültséget és így még több veszekedést jelentett. Ekkor jött egy lehetőség, kiköltöztünk a fővárosból egy kis tanyaszerű helyre Csömörre. Ez mindent megváltoztatott. Abban a vidéki nyugalomban újra egymásra találtunk és nemsokára meg is született a kislányunk" - mesélte a Blikknek Tóth Vera sersenyzője, aki vasárnap harcba száll a legjobb énekes címért.