Nem jelent életre szóló traumát: így segítheti édesanyjuk Dudás Miki gyerekeit a veszteség feldolgozásában

Egy szülő elvesztése felnőttként is felfoghatatlan veszteség, kisgyermekként azonban olyan traumát jelent, amely az egész addigi világát megkérdőjelezi. Dudás Miklós halála kapcsán annak jártunk utána szakértőnk segítségével, hogy min mehetnek keresztül kisgyermekei, és hogyan segítheti gyászfeldolgozásukat édesanyjuk. Cikkünkkel azoknak a szülőknek is segítséget szeretnénk nyújtani, akik gyermeküket szeretnék támogatni egy közeli rokon elvesztése miatt.

Gyászfeldolgozás gyermekkorban

A magyar olimpiai bajnok kajakozó, Dudás Miklós halála nemcsak a sportvilágot rázta meg, hanem két kisgyermek életét is gyökeresen megváltoztatta. Hatéves kislányát, Narát és hároméves kisfiát, Milót hagyta hátra, akik életkoruknál fogva még egészen másképp értik és élik meg a veszteséget, mint a felnőttek. A gyászfeldolgozás szakaszain – tagadás, düh, alkudozás, bánat, elfogadás – szinte mind végigmegyünk. A nagyjából egyéves időszakot felölelő lelki gyógyulás azonban a gyerekeknél különösen hullámzó lehet.

Nem ugyanúgy gyászol egy gyerek, mint egy felnőtt. A veszteséghez kapcsolódó érzelmei valósak és mélyek, de a halál fogalmát életkorának megfelelően értelmezi

– mondja Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki azt is hozzáteszi, hogy egy óvodáskorú gyermek még nem látja a halál véglegességét, akár azt is gondolhatja, hogy az elvesztett szülő visszatérhet, míg egy kisiskolás már érti az ok-okozati összefüggéseket.

A szakpszichológus szerint a gyerekeknél a gyászfeldolgozás elsősorban nem szavakban, inkább viselkedésváltozásban érhető tetten. Gyakori lehet a regresszió, vagyis a visszaesés: egy már szobatiszta gyerek újra bepisilhet, romolhat a beszédkészsége, elkezdheti szopni az ujját, újra lámpafénynél tud csak elaludni. Rémálmok is megjelenhetnek, valamint gyakori az ingerlékenység, a zavarodottság, a lehangoltság, a változó érzelmi állapot, sőt testi tünetek – fejfájás, hasfájás – is kísérhetik a veszteséget. Ezek a tünetek természetes gyászreakciók, teret kell nekik adni.

Dudás Miklós halála az egész országot megrendítette.

Mit tehet az életben maradt szülő?

Mint az összes ilyen helyzetbe kerülő gyermek, Dudás Miki gyerekei is úgy élhetik meg édesapjuk elvesztését, mintha csak kihúzták volna a lábuk alól a stabil talajt. Egy felfokozott bizonytalanság érzés jelentkezik, e mellé pedig a másik szülő elvesztésének félelme is társulhat. Édesanyjuknak tehát kulcsszerepe lesz abban, hogy miként tudják feldolgozni a Dudás Miklós halála miatt érzett gyászt Azt a tragédiát, amely az egykori sporttársát is megrendítette.