Termosz: vele lesz a legintimebb viszonyod télen, ezért csak a legjobbal érd be

A termosz megérdemelten nyerte el az utóbbi évek egyik legkedveltebb téli kiegészítője címet, hiszen stílusos és praktikus, összehangolható az outfitünkkel és mivel mindig melegen tartja a benne valót, sosem fogunk vacogni. Mostanában a kalap, a műszőrme és a fűző nem hiányozhat egy stílusos nő gardróbjából, de ugyanez igaz a trendi termoszokra is.
A téli kiegészítők királynője: a termosz
- Mi a termoszok téli titka és miért választják útitársul egyre többen?
- Hogyan képes órákon át megfelelő hőmérsékleten tartani az italodat?
- Mutatjuk az 5 legstílusosabb termoszt!
Mi a termoszok működésének titka?
A modern termosz dupla falú, a két réteg között vákuummal. Ez a vákuum szinte teljesen megszünteti a hőátadást, így sem a hideg, sem a meleg nem szökhet meg. Miért ne készíthetnél bele fahéjfelhő-kávékoktélt vagy forró csokoládét? Megérdemled, nemde? Mindkét téli ital krémes, ellenállhatatlan, kardamommal fűszerezve pedig még az anyagcserédet is felpörgetik.
A termosz a legnagyobb szövetségesed lehet munka és sportolás közben
A termosz különösen az irodában és téli kirándulások alkalmával válik igazi szövetségeseddé. Apropó, kirándulás: ne feledd, hogy néhány holmi az életedet mentheti meg, ezért érdemes alaposan felkészülni. Egy téli túra kelléklistája nemcsak ruhákból és mobiltelefonból áll – fontos téli kiegészítő a termosz is.
A termoszok Hollywoodot is meghódították
Számos hollywoodi sztár, köztük Jennifer Aniston is rajong a termoszokért – többször beszélt arról, hogy komolyan veszi a hidratálást, ezért mindig kell legyen a keze ügyében valami, ami hidegen vagy épp melegen biztosítja számára a folyadékot.
Chris Hemsworth sportos életmódjához és Leonardo DiCaprio környezetvédelmi beállítottságához szintén hozzátartoznak ezek a praktikus italtárolók.
Mindegyikük azt üzeni: a praktikus választás lehet divatos is. Most pedig segítünk, hogy te is megtaláld a személyiségedhez és életmódodhoz legjobban passzoló italtartót − ime az 5 legstílusosabb termosz a hideg napokra!
Equa Mismatch termosz műbőrből készült tokkal
Vidd magaddal kedvenc italod mindenhová ebben a prémium minőségű boroszilikát üvegből készült termoszban! Hideg és forró italokat egyaránt tölthetsz bele; a többféle műbőrtok közül választhatod ki a szívednek legkedvesebbet.
Rozéarany termosz, ha kell egy kis charm az outfitedhez
Ez az 500 milliliteres rozéarany csoda könnyedén elfér sporttáskában, hárizsákban, aktatáskában és válltáskában is. Végy fel egy szép bézs magas sarkút vagy akár egy trendi hótaposót, hogy miközben kortyolsz belőle, minden szem rád szegeződhessen.
Ralph's Coffee Tennis Polo Bear termosz
Egy kis luxus a Ralph Lauren-birodalomból. Rozsdamentes, különösen strapabíró, nem vízkövesedő palack, mely hosszú ideig melegen tartja italod.
Equa Timeless rozsdamentes acéltermosz a merészebbeknek
Ez a mindössze 181 grammos termosz remekül megy a klasszikus szettjeidhez, bátran vállalhatod üzleti megbeszéléseken vagy utazás közben. Tökéletesen záródik, ütésálló, ugyanis rozsdamentes acélból készült.
Chillys termosz a sportosan elegánsoknak
Ez a különleges, prémium termosz akár 24 órán át hidegen tartja az italokat, és akár 12 órán keresztül melegen. Dupla falú, ezért tökéletesen megtartja a hőt és védi az ujjakat az égéstől. Stílusos és praktikus társad lehet sportoláskor, kiránduláson, csapatépítőn vagy az irodában.
Néha bizony elég egy apróság a boldogsághoz: egy trendi termosz időt spórol, melegen tartja kedvenc italodat, stílust közvetít és még hangulatodat is feldobja a borús hideg napokon.
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: