Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd Boldizsár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lélekmelegítő

Termosz: vele lesz a legintimebb viszonyod télen, ezért csak a legjobbal érd be

123rf.com -
lélekmelegítő termosz italospalack kiegészítő
Jónás Ágnes
2026.01.06.
A közösen töltött időt megelőző ismerkedési fázis a legfontosabb, elvégre egész télen intim viszonyban lesztek. Te és a termoszod. Aranyat érő közös pillanatokat éltek majd át fűszeres teával és forró capuccinóval, és lesz, hogy nyilvánosan mutatkoztok az irodában is. Görgess lejjebb és mutatjuk az 5 legstílusosabb termoszt, melyek közül bármelyik megbízható társad lehet a hideg téli napokon.

A termosz megérdemelten nyerte el az utóbbi évek egyik legkedveltebb téli kiegészítője címet, hiszen stílusos és praktikus, összehangolható az outfitünkkel és mivel mindig melegen tartja a benne valót, sosem fogunk vacogni. Mostanában a kalap, a műszőrme és a fűző nem hiányozhat egy stílusos nő gardróbjából, de ugyanez igaz a trendi termoszokra is. 

Fiatal nő télen, termosz a kezében
2026-ban a termosz világuralomra tör.  
Forrás:  123rf.com

A téli kiegészítők királynője: a termosz

  • Mi a termoszok téli titka és miért választják útitársul egyre többen?
  • Hogyan képes órákon át megfelelő hőmérsékleten tartani az italodat?
  • Mutatjuk az 5 legstílusosabb termoszt!

Mi a termoszok működésének titka? 

A modern termosz dupla falú, a két réteg között vákuummal. Ez a vákuum szinte teljesen megszünteti a hőátadást, így sem a hideg, sem a meleg nem szökhet meg. Miért ne készíthetnél bele fahéjfelhő-kávékoktélt vagy forró csokoládét? Megérdemled, nemde? Mindkét téli ital krémes, ellenállhatatlan, kardamommal fűszerezve pedig még az anyagcserédet is felpörgetik. 

A termosz a legnagyobb szövetségesed lehet munka és sportolás közben

A termosz különösen az irodában és téli kirándulások alkalmával válik igazi szövetségeseddé. Apropó, kirándulás: ne feledd, hogy néhány holmi az életedet mentheti meg, ezért érdemes alaposan felkészülni. Egy téli túra kelléklistája nemcsak ruhákból és mobiltelefonból áll – fontos téli kiegészítő a termosz is. 

A termoszok Hollywoodot is meghódították

Számos hollywoodi sztár, köztük Jennifer Aniston is rajong a termoszokért – többször beszélt arról, hogy komolyan veszi a hidratálást, ezért mindig kell legyen a keze ügyében valami, ami hidegen vagy épp melegen biztosítja számára a folyadékot. 

Chris Hemsworth sportos életmódjához és Leonardo DiCaprio környezetvédelmi beállítottságához szintén hozzátartoznak ezek a praktikus italtárolók. 

Mindegyikük azt üzeni: a praktikus választás lehet divatos is. Most pedig segítünk, hogy te is megtaláld a személyiségedhez és életmódodhoz legjobban passzoló italtartót − ime az 5 legstílusosabb termosz a hideg napokra!

Equa Mismatch termosz műbőrből készült tokkal

Vidd magaddal kedvenc italod mindenhová ebben a prémium minőségű boroszilikát üvegből készült termoszban! Hideg és forró italokat egyaránt tölthetsz bele; a többféle műbőrtok közül választhatod ki a szívednek legkedvesebbet. 

különleges téli termosz
Equa Mismatch termosz műbőrből készült tokkal, 750ml,  11 810 FT 
Forrás: notino.hu

Rozéarany termosz, ha kell egy kis charm az outfitedhez

Ez az 500 milliliteres rozéarany csoda könnyedén elfér sporttáskában, hárizsákban, aktatáskában és válltáskában is. Végy fel egy szép bézs magas sarkút vagy akár egy trendi hótaposót, hogy miközben kortyolsz belőle, minden szem rád szegeződhessen. 

Rozéarany termosz
To go termosz rozéarany színben 500 ml, 4990 Ft
Forrás: Butlers

Ralph's Coffee Tennis Polo Bear termosz

Egy kis luxus a Ralph Lauren-birodalomból. Rozsdamentes, különösen strapabíró, nem vízkövesedő palack, mely hosszú ideig melegen tartja italod. 

Ralph Lauren-termosz, 0,9l,  19 250 Ft
Forrás: ralphlauren.com

Equa Timeless rozsdamentes acéltermosz a merészebbeknek

Ez a mindössze 181 grammos termosz remekül megy a klasszikus szettjeidhez, bátran vállalhatod üzleti megbeszéléseken vagy utazás közben. Tökéletesen záródik, ütésálló, ugyanis rozsdamentes acélból készült.

piros termosz
Equa timeless rozsdamentes kis méretű termosz, 11 160 Ft
Forrás: notino.hu

Chillys termosz a sportosan elegánsoknak

Ez a különleges, prémium termosz akár 24 órán át hidegen tartja az italokat, és akár 12 órán keresztül melegen. Dupla falú, ezért tökéletesen megtartja a hőt és védi az ujjakat az égéstől. Stílusos és praktikus társad lehet sportoláskor, kiránduláson, csapatépítőn vagy az irodában. 

Rózsaszín termosz
Chillys termosz, 0,5 L, 18 990 Ft
Forrás: answear.hu

Néha bizony elég egy apróság a boldogsághoz: egy trendi termosz időt spórol, melegen tartja kedvenc italodat, stílust közvetít és még hangulatodat is feldobja a borús hideg napokon. 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Téli kiegészítők, amikkel még egy egyszerű szövetkabátban is kiragyogsz majd a tömegből

A hideg hónapok közeledtével könnyű engedni a kísértésnek, hogy a legpraktikusabb (és legmelegebb) outfiteket részesítsük előnyben, de a trendi téli kiegészítőknek hála még ezeket is könnyedén felturbózhatjuk!

Top 4 high fashion téli kiegészítő, ami nem hiányozhat egy stílusos nő gardróbjából sem

A kiegészítők sokszor ugyanolyan fontosak, mint maguk a ruhadarabok. Pláne, ha télről van szó!

Faerezetminta: a váratlan téli trend, amit minden it girl visel idén

A legújabb téli trend végre tényleg valami olyat mutat nekünk, amit eddig még nem láttunk: a faerezetminta jött, látott és ledöntött minket a lábunkról!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu