Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd Boldizsár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Netflix

Új Stranger Things-tartalom érkezik, és ez most mindent más megvilágításba helyezhet

Netflix -
Netflix Stranger Things dokumentumfilm teória
Hajdu Viktória
2026.01.06.
Eltűnt epizód, titkos befejezés, Netflix-trükk? A Stranger Things rajongói nem tudják túltenni magukat a finálén, ezért újabb és újabb teóriákat gyártanak.

Amikor egy sorozat ekkora popkulturális jelenséggé válik, mint a Stranger Things, szinte törvényszerű, hogy a finálé után nemcsak érzelmi sokk, hanem kollektív gyanakvás is kialakul. A rajongók egy része ugyanis meg van győződve arról, hogy a Netflix nem mondott el mindent. Sőt mi több, szerintük létezhet egy titkos, kilencedik epizód a befejező, ötödik évad után.

Újabb Stranger Things befejezésről pletykálnak az emberek.
Újabb Stranger Things befejezésről pletykálnak az emberek. 
Forrás: Profimedia

Titkos 9. rész? Ezért pörög most a Stranger Things legvadabb teóriája

A teória nagyjából annyira áll stabil lábakon, mint egy Upside Downbeli kempingszék. A feltételezés szerint, a streamingóriás szándékosan titkol el egy extra részt, amely majd „igazi lezárást” ad a történetnek − mert ugye ezt annyira most nem kaptuk meg − , vagy teljesen új megvilágításba helyezi a finálét. Csakhogy a realitás ennél sokkal földhözragadtabb. A jelen állás szerint nincs és nem is volt 9. epizód. Meg persze a Netflix aligha költene vagyonokat egy grandiózus búcsúra, mozis vetítésekre és világpremierre csak azért, hogy utána egy extra epizóddal mindent felülírjon. Ennek az esélye körülbelül akkora, mint hogy egy Demogorgon kibújik a plafonodból.

Hogy valami igaz is legyen 

Ami viszont tényleg érkezik, az egy kulisszák mögötti dokumentumfilm, „One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5” címmel. Ez nem fikció, nem titkos epizód, hanem egy érzelmes, őszinte búcsú a sorozattól. A Duffer testvérek elmondása szerint A Gyűrűk Ura legendás werkfilmjei inspirálták őket, és pontosan ezt az élményt szeretnék visszaadni. Megmutatni, hogyan született meg az a finálé, amely egyszerre osztotta meg és rázta meg a rajongókat.

A dokumentumfilm betekintést ad a vitatott döntésekbe, az alternatív befejezési lehetőségekbe, és abba is, hogyan küzdöttek meg az alkotók Eleven sorsának kérdésével. A finálé nyitva hagyott pontjai – amelyekről már most elemzések, kritikák és bakivadászatok tucatjai szólnak – itt végre értelmezési kapaszkodót kaphatnak. Igen, még a szemfülesek által kiszúrt bakik is szóba kerülnek, amelyek egy ekkora volumenű produkciónál szinte elkerülhetetlenek.

A keserédes íz még mindig a szánkban van 

A Stranger Things lezárása ráadásul nemcsak szakmai, hanem érzelmi hullámvasút is volt. A szereplők – köztük többek által imádott karakterek – búcsúja sok nézőt padlóra küldött, és a magyar rajongók sem maradtak reakciók nélkül. A közösségi médiában sorra jelentek meg a sztárok üzenetei, amelyek egyértelművé tették, hogy ez a sorozat nekik is legalább annyit jelentett, mint a nézőknek.

Szóval ha valaki még mindig egy extra epizódban reménykedik, azt valószínűleg csak az Upside Downban találja meg. Viszont ha szeretnéd megérteni, mi miért történt, és hogyan született meg a Stranger Things utolsó fejezete, akkor januárban 12-én érdemes újra visszanézned az ikonikus sorozatra.

Lesz újabb befejezés? 

A Stranger Things titkos 9. epizódjáról szóló teória inkább rajongói vágyálom, mint valós lehetőség. A Netflix nem extra résszel, hanem egy átfogó dokumentumfilmmel búcsúzik, amely választ adhat a finálé körüli kérdésekre, vitákra és érzelmekre. Hawkins története lezárult ugyan, de a kulisszák mögötti sztori még tartogat meglepetéseket.

Ezek is érdekelhetnek: 

5 kínos baki, amit nem vettél észre a Strager Things fináléjában: nem volt elég a plusz egy év

Vajon a Trónok harca sorsára jut a hawkinsi gyerekek felnövéstörténete?

A Stranger Thingset is lenyomta a Szökevények: a Netflix sorozata megdöbbentő fordulatokkal sokkol – Kritika

Szökevények a Netflixen, avagy meddig lehet elmenni a szeretet és a vérségi kötelék nevében?

A Stranger Things az a sorozat, amit már rég el kellett volna engedni, mégis jól búcsúzott – Spoileres kritika

A Stranger Things befejezése pont olyan lett, mint mint amilyen a sorozat volt az utóbbi években.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu