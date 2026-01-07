Logikai csapdás matekteszt: 4 matekpélda, ami elhiteti veled, hogy zseni vagy – aztán pofon vág

Valószínűleg te is büszke vagy a józan paraszti eszedre, de ez a néhány logikai csapda most próbára teszi a gógyidat. Ez az öt egyszerűnek tűnő fejtörő úgy ver át, hogy észre sem veszed. Ha azt hiszed, a Nobel-díj várományosa vagy, készülj a hideg zuhanyra. Roppantul aljas matekteszt következik. Vigyázat, az egódnak fájni fog!

Az alábbi matektesztes feladatsor is bizonyítja, hogy az agy néha saját magát is átveri.

Forrás: Shutterstock

Íme 4 aljas matekteszt, amiknél az agyad azonnal a könnyebbik utat akarja választani

Daniel Kahneman, Nobel-díjas pszichológus (a Gyors és lassú gondolkodás szerzője) szerint az agyunk két üzemmódban dolgozik:

Gyors: ösztönös, érzelmi, és imádja a mintázatokat. Ez a túlélő üzemmód, amivel a legtöbben megpróbáljuk megúszni az agymunkát.

Lassú: logikus, elemző, de borzasztóan lusta. Ez az, amit „be kell rúgni”, hogy tényleg jó eredmény jöjjön ki.

Ha az alábbi matekpéldákat meg tudod oldani, akkor az annak a jele, hogy sikerült átkapcsolnod az agyad lassú üzemmódra.

1. A kőművesek és a fal esete

Ha 3 kőműves 3 óra alatt 3 méter falat húz fel, akkor hány kőművesre van szükség ahhoz, hogy 6 óra alatt 6 méter fal épüljön fel?

Az ösztönös válasz: 6 kőműves (hiszen minden szám duplázódott, ugye?).

A logikus válasz: Továbbra is 3 kőműves. Miért? Mert a tempójuk nem változott: 3 embernek 3 óra kell 3 méterhez. Ha adunk nekik még 3 órát (összesen 6-ot), akkor még 3 métert építenek (összesen 6-ot). Nincs szükség plusz segítőkre.

2. A 500 forintos rejtély

Vettél egy ceruzát és egy radírt összesen 500 Ft-ért.

A ceruza pontosan 400 Ft-tal drágább, mint a radír.

Mennyibe kerül a radír?

Az ösztönös válasz: 100 Ft.

A helyes válasz: 50 Ft.

Hogy miért? Elmagyarázom:

Legyen a radír ára x. Akkor a ceruza ára x + 400.

Összesen: x + (x + 400) = 500

→ 2x + 400 = 500

→ 2x = 100

→ x = 50

Tehát:

Radír: 50 Ft

Ceruza: 450 Ft

Összesen: 500 Ft

A 100 Ft azért tűnik egyértelműnek, mert az ember ránéz a 500-ra és a 400-as különbségre, és reflexből azt mondja, hogy akkor a maradék 100 lesz, pedig nem a számla végösszegéből, hanem a radír és a ceruza ára közti különségből kell kiindulni. Nyugi, minden második ember elrontja.