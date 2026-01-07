Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Logikai csapdás matekteszt: 4 matekpélda, ami elhiteti veled, hogy zseni vagy – aztán pofon vág

Pópity Balázs
2026.01.07.
Azt hiszed, vág az agyad, mint a borotva? Ez a matekteszt bebizonyítja, hogy az intuíciód néha a legnagyobb ellenséged.

Valószínűleg te is büszke vagy a józan paraszti eszedre, de ez a néhány logikai csapda most próbára teszi a gógyidat. Ez az öt egyszerűnek tűnő fejtörő úgy ver át, hogy észre sem veszed. Ha azt hiszed, a Nobel-díj várományosa vagy, készülj a hideg zuhanyra. Roppantul aljas matekteszt következik. Vigyázat, az egódnak fájni fog!

Matekteszt: nem mindig kapcsol át a gyorsbódból.
Az alábbi matektesztes feladatsor is bizonyítja, hogy az agy néha saját magát is átveri.
Íme 4 aljas matekteszt, amiknél az agyad azonnal a könnyebbik utat akarja választani

Daniel Kahneman, Nobel-díjas pszichológus (a Gyors és lassú gondolkodás szerzője) szerint az agyunk két üzemmódban dolgozik:

  • Gyors: ösztönös, érzelmi, és imádja a mintázatokat. Ez a túlélő üzemmód, amivel a legtöbben megpróbáljuk megúszni az agymunkát.
  • Lassú: logikus, elemző, de borzasztóan lusta. Ez az, amit „be kell rúgni”, hogy tényleg jó eredmény jöjjön ki. 

Ha az alábbi matekpéldákat meg tudod oldani, akkor az annak a jele, hogy sikerült átkapcsolnod az agyad lassú üzemmódra.

1. A kőművesek és a fal esete

Ha 3 kőműves 3 óra alatt 3 méter falat húz fel, akkor hány kőművesre van szükség ahhoz, hogy 6 óra alatt 6 méter fal épüljön fel?

  • Az ösztönös válasz: 6 kőműves (hiszen minden szám duplázódott, ugye?).
  • A logikus válasz: Továbbra is 3 kőműves. Miért? Mert a tempójuk nem változott: 3 embernek 3 óra kell 3 méterhez. Ha adunk nekik még 3 órát (összesen 6-ot), akkor még 3 métert építenek (összesen 6-ot). Nincs szükség plusz segítőkre.

2. A 500 forintos rejtély

Vettél egy ceruzát és egy radírt összesen 500 Ft-ért.
A ceruza pontosan 400 Ft-tal drágább, mint a radír.

Mennyibe kerül a radír?

Az ösztönös válasz: 100 Ft.
A helyes válasz: 50 Ft.

Hogy miért? Elmagyarázom:

Legyen a radír ára x. Akkor a ceruza ára x + 400.
Összesen: x + (x + 400) = 500
→ 2x + 400 = 500
→ 2x = 100
→ x = 50

Tehát:

Radír: 50 Ft

Ceruza: 450 Ft

Összesen: 500 Ft

A 100 Ft azért tűnik egyértelműnek, mert az ember ránéz a 500-ra és a 400-as különbségre, és reflexből azt mondja, hogy akkor a maradék 100 lesz, pedig nem a számla végösszegéből, hanem a radír és a ceruza ára közti különségből kell kiindulni. Nyugi, minden második ember elrontja.

3. Az orvos és a pirulák

Életveszélyes állapotban vagy és az orvosod felírt neked 3 szem gyógyszert, és azt mondja, hogy fél óránként vegyél be egyet. Mennyi idő alatt fogy el a gyógyszered?

  • Az ösztönös válasz: Másfél óra (3 x 30 perc).
  • A logikus válasz: 1 óra. Miért? Mert az elsőt most (0. perc) veszed be. A másodikat 30 perc múlva. A harmadikat pedig 60 perc (1 óra) múlva. A harmadik pirula bevétele után a kúrának vége.

4. Hány kilencest látsz?

Számolj el 1-től 100-ig. Közben hányszor írod le a 9-es számjegyet?

  • Az ösztönös válasz: 10 vagy 11.
  • A logikus válasz: 20.  Ők elfelejtik a 90, 91, 92... sorozatot, vagy a 99-ben lévő két kilencest. Soroljuk? 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 (itt kettő van). Összesen 20.

4. A zoknik a sötétben

A fiókodban 10 darab fekete és 10 darab sötétkék zokni van összekeverve. Teljes sötétség van, és nem látod a színeket. Minimum hány darab zoknit kell kivenned, hogy biztosan legyen köztük egy egyszínű pár?

  • Az ösztönös válasz: 11 (hogy mindenképpen legyen egy pár az egyik színből).
  • A logikus válasz: 3. Ha kiveszel kettőt, lehet, hogy különbözőek (egy kék, egy fekete). De a harmadik darab már biztosan vagy a kékhez, vagy a feketéhez passzolni fog. Ennyi, nem kell túlbonyolítani!

Nos, sikerült az agyad átkapcsolni? Jöhet még egy IQ teszt?

