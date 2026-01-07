Nyugdíj 2026-ban: mikor, milyen feltételekkel és mire számíthatunk?

A nyugdíjba vonulás nem csupán egy életkor elérése, hanem tudatos döntések sorozata, amelyek hosszú távon meghatározzák az anyagi biztonságot. A szabályok apró részletei – a szolgálati idő számítása, a kedvezmények, az előlegfizetés vagy a munkavégzés melletti ellátás – jelentős különbséget okozhatnak a megállapított összegben. Összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni 2026-ban, milyen lehetőségek állnak azok előtt, akik most készülnek a nyugdíjigénylésre, és mely speciális helyzetekben járhatnak eltérő szabályok. A szakértői háttér segít abban, hogy a döntés ne csak időszerű, hanem pénzügyileg is megalapozott legyen.

A nyugdíjat érintő változások, amit minden nyugdíjasnak tudnia kell.

Nyugdíj 2026: ezeket érdemes tudni

1. A nyugdíjkorhatár örök kérdése

Az öregségi nyugdíjkorhatár 2026-ban 65 év, ez nem változott. Ez azt jelenti, hogy az 1961-ben vagy azt megelőzően született nők és férfiak idén vonulhatnak idén öregségi nyugdíjba. Ehhez azonban szükség van 20 év szolgálati idővel a teljes öregségi nyugdíjhoz, illetve 15 évre a résznyugdíjhoz.

2. A nőkre vonatkozó szabályok

Ebben az évben is változatlan feltételek mellett igényelhető a nők kedvezményes öregségi nyugdíja, amelynek két jogosító feltétele a 40 év szolgálati idő megléte, ezen belül pedig 32 év keresőtevékenység határozatban történő elismerése.

3. Amikor nem teljesülnek a feltételek

Azok, akik betöltik idén a 65 évet, és nyugdíjra nem jogosultak, mert nem rendelkeznek minimum 15 év szolgálati idővel, méltányossági alapon igényelhetnek ellátást abban az esetben, ha minimum 7,5 év szolgálati időt tudnak igazolni. Amennyiben ez a feltétel sem teljesül, kérhetik az Időskori járadék megállapítását a lakhely szerint illetékes kormányhivatalnál.

4. Érdemes időben cselekedni

Idén azok a nyugdíjra jogosultak, akik a nyugdíjszorzók megjelenése, vagyis 2026. 03. 31. előtt igénylik meg az ellátást, nyugdíjelőlegben részesülnek. Ennek köszönhetően a megélhetésük minden esetben biztosított. Az ügyintézési gyakorlat szerint a nyugdíjelőleg általában a véglegesen megállapított nyugdíj összegének a 75-80%-át teszi ki. A szorzók megjelenése után a teljes nyugdíj visszamenőlegesen egy összegben kerül kifizetésre az igénylő részére.

5. Visszamenőleg is folyósítható

Abban az esetben, ha valaki a nyugdíjra előző, vagy azt megelőző évben is jogosult volt, de nem igényelte akkor visszamenőleg legfeljebb hat hónapra kérheti a nyugdíj megállapítását. Ilyenkor a munkaviszonyt nem kell megszüntetni, mivel a nyugdíj-megállapítás napjától a munkáltató a feleslegesen levont járulékot utólag kifizeti a munkavállaló részére a nyugdíjmegállapító határozat leadását követően.

6. Nem kötelező ezt választani

Természetesen a 65. életév betöltését követően továbbra sem kötelező nyugdíjba vonulni. Mivel ez szabad döntésen alapul, a nyugdíjigénylésnél nemcsak a korhatár betöltésére kell kiemelten figyelni, hanem arra is, hogy a ledolgozott évek ne legyenek „törtek”, hanem teljes évre jöjjenek ki. Így ennek alapján magasabb összegű nyugellátásban részesülhet az igénylő.