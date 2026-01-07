Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sztárkvíz: Felismered a hírességeket a szemeikről?

Hollywood szempár kvíz
Simon Benedek
2026.01.07.
A legnagyobb hollywoodi sztárokat könnyű felismerni, de mi van akkor, ha csak a tekintetüket látod, és abból kell kikövetkeztetned, hogy kiről van szó? Hamarosan kiderül, mert ebben a kvízben kizárólag a hírességek szemei alapján kell kitalálnod, hogy ki van a képen!

A különböző arcfelismerős kvízek mindig nagy népszerűségnek örvendenek, de ezúttal nehezebb dolgod lesz: ebben a sztárkvízben csak a szemekre fókuszáltunk. Az emberek sokszor már a hollywoodi hírességek tekintetétől is elolvadnak. Te vajon emlékszel az ikonikus szempárokra? Olyan világhírű színészeket és színésznőket válogattunk össze, akik már hosszú évek óta ott vannak Hollywood legnagyobb sztárjai között. Te hány sztárt ismersz fel a tekintete alapján?

Kvíz, egy nagy szemeket tart nő kék pulcsiban.
Kvíz: felismered a hollywoodi sztárokat a szemeik alapján?
Forrás:  Getty Images

Sztárkvíz, másképp

  • Most sem a szerelmi élet, sem a produkció nem számít
  • Hiába láttad őket már annyiszor, ezúttal megnehezítettük a dolgod
  • Ismerd fel kedvenc hírességeidet úgy, hogy csak a tekintetüket látod

Kvíz: ismerd fel a hollywoodi sztárokat a szemeik alapján

A sztárok szemei sokszor ikonikusak, hiszen egy-egy híresség tekintete beleivódott az emberek emlékezetébe. Ebben a sztárkvízben olyan színészeket és színésznőket hoztunk, akiknek a tekintetével 100 százalék, hogy már többször is találkoztál életedben – legalábbis a filmvásznon biztosan. A következő kvíz segítségével letesztelheted, hogy mennyire ismered fel a sztárok tekintetét! Csupán a szemüket mutatjuk meg, te felismered őket?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik sztár látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik sztár látható a képen?

