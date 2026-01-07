Sztárkvíz: Felismered a hírességeket a szemeikről?

A különböző arcfelismerős kvízek mindig nagy népszerűségnek örvendenek, de ezúttal nehezebb dolgod lesz: ebben a sztárkvízben csak a szemekre fókuszáltunk. Az emberek sokszor már a hollywoodi hírességek tekintetétől is elolvadnak. Te vajon emlékszel az ikonikus szempárokra? Olyan világhírű színészeket és színésznőket válogattunk össze, akik már hosszú évek óta ott vannak Hollywood legnagyobb sztárjai között. Te hány sztárt ismersz fel a tekintete alapján?

Kvíz: felismered a hollywoodi sztárokat a szemeik alapján?

Forrás: Getty Images

Sztárkvíz, másképp Most sem a szerelmi élet, sem a produkció nem számít

Hiába láttad őket már annyiszor, ezúttal megnehezítettük a dolgod

Ismerd fel kedvenc hírességeidet úgy, hogy csak a tekintetüket látod

Kvíz: ismerd fel a hollywoodi sztárokat a szemeik alapján

A sztárok szemei sokszor ikonikusak, hiszen egy-egy híresség tekintete beleivódott az emberek emlékezetébe. Ebben a sztárkvízben olyan színészeket és színésznőket hoztunk, akiknek a tekintetével 100 százalék, hogy már többször is találkoztál életedben – legalábbis a filmvásznon biztosan. A következő kvíz segítségével letesztelheted, hogy mennyire ismered fel a sztárok tekintetét! Csupán a szemüket mutatjuk meg, te felismered őket?