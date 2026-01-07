Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Személyiségteszt: Divattervező, újságíró vagy esküvőszervező? Neked mi lenne a romkommunkád?

Saját könyvesboltod lenne vagy te lennél a legjobb esküvőszervező? Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül, milyen romantikus vígjátékba illő munka passzol hozzád!

A 2000-es évek romantikus vígjátékijain generációk nőttek fel. Mind imádtuk a szeleburdi hősnőket, az álomba illő gardróbokat és a csajos hivatásokat. Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül milyen romkommunka illik hozzád!

Töltsd ki a romkom személyiségtesztünket. 
Csajos romantikus vígjátékok

Ki ne emlékezne a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt szerkesztőségére, Az ördög Pradát visel gardrób szekrényére vagy Jennifer Lopez esküvőszervezős jeleneteire. A romantikus vígjátékokban a főszereplő női karaktereknek valahogy mindig egy hipercsajos, izgalmas és kreatív hivatása van. Szinte minden romkomban valamelyik női magazinnál dolgoznak vagy divattervezők, és ez szinte mindannyiunk agyába beleégett. Kislányként, tiniként és fiatal felnőttként talán neked is ezek valamelyike és a hozzá tartozó életstílus volt az álmaid netovábbja. És most végre kiderül, hogy mind közül melyik csajos foglalkozás lakozik benned!

Jennifer Lopez, mint esküvőszervező a Szeretném, ha szeretnél filmben. 
Romkom-személyiségteszt

Mit csinálnál legszívesebben egy vasárnap délután?

  • A, Magazint lapozgatnék egy kávézóban
  • B, Inspirációs képeket néznék Pinteresten és Instagramon
  • C, Valamilyen kreatív hobbit végeznél
  • D, Antikváriumokban és könyvesboltokban töltenéd a napot

Hogyan reagálnál, ha egy új karakter lépne az életedbe? 

  • A, Elemzed a kisugárzását
  • B, A ruháit és stílusát figyeled meg először
  • C, Kérdésekkel bombázod
  • D, Nyitottan fogadod a történeteit

Mi az ami azonnal levesz a lábadról?

  • A, A jó humor
  • B, A jó ízlés és stílus
  • C, A nagy romantikus gesztusok
  • D, A magas érzelmi intelligencia

Válassz egy klisés romkom filmjelenetet

  • A, Nagy vallomás egy zsúfolt tömegben
  • B, Szerelmes séta a város éjszakai fényeiben
  • C, Megható csók egy veszekedés közepette
  • D, Újratalálkozás a szakadó esőben

Mi lenne a legfontosabb számodra egy randin?

  • A, Egy mély, hosszan tartó beszélgetés
  • B, Egy izgalmas program
  • C, Egy romantikus meglepetés
  • D, Egy érzéki vacsora

Számold meg melyik betűből válaszoltál a legtöbbet, és olvasd el a megfejtésedet!

Legtöbb válasz A — Női magazin újságírója

Te vagy az a típus, aki imád történeteket mesélni és hallgatni is. Kíváncsisággal fordulsz az élet felé. Könnyen ráhangolódsz másokra, így sokszor te vagy a baráti társaság lelke. 

Legtöbb válasz B — Divattervező

Kreatív és merész vagy, és nem félsz kitűnni a tömegből. Számodra az öltözködés egy önkifejezési forma. A hétköznapi életedben is inspirációt találsz minden apróságban. 

Legtöbb válasz C — Esküvőszervező

Empatikus, gondoskodó és igazi romantikus lélek vagy. Fontos számodra a harmónia és a szervezettség. Odafigyelsz a részéletekre és a meghitt pillanatokra. 

Legtöbb válasz D — Könyvesbolt tulajdonosa

Elmélyültebb típus vagy, aki értékeli a nyugalmat és az intim pillanatokat. Tökéletesen illik rád a régi lélek kifejezés, hiszen intelligens, olvasott és jól tájékozott vagy. A hétköznapi káoszban, te a béke szigete vagy. 

Ezt tanulhattad meg a személyiségtesztből

Talán a legfontosabb, amit eltanulhatunk ezektől a romantikus filmes hősnőktől, hogy merjük követni az álmainkat, és olyan hívatást választani, amelyet szenvedélyesen végeznénk minden nap. Ezeknek a nőknek nemcsak munkájuk van, hanem küldetésük is. 

Nézd meg további rom com cikkeinket

Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

Ezek a csókjelenetek mindannyiunk emlékezetébe bevésődtek.

Válassz a romantikus filmek közül és megmondjuk, mikor találkozol életed szerelmével

Te is imádod a romantikus filmeket és legszívesebben abban a világban élnél? Most megtudhatod, mikor jön el a te filmes pillanatod és mikor talál rád az igazi szerelem.

A 2000-es évek kultikus csajos filmjei, amelyeket muszáj újranézned

Ezeket a csajos filmeket rögtön újra kell nézned!

 

