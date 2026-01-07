Személyiségteszt: Divattervező, újságíró vagy esküvőszervező? Neked mi lenne a romkommunkád?

A 2000-es évek romantikus vígjátékijain generációk nőttek fel. Mind imádtuk a szeleburdi hősnőket, az álomba illő gardróbokat és a csajos hivatásokat. Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül milyen romkommunka illik hozzád!
Csajos romantikus vígjátékok
Ki ne emlékezne a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt szerkesztőségére, Az ördög Pradát visel gardrób szekrényére vagy Jennifer Lopez esküvőszervezős jeleneteire. A romantikus vígjátékokban a főszereplő női karaktereknek valahogy mindig egy hipercsajos, izgalmas és kreatív hivatása van. Szinte minden romkomban valamelyik női magazinnál dolgoznak vagy divattervezők, és ez szinte mindannyiunk agyába beleégett. Kislányként, tiniként és fiatal felnőttként talán neked is ezek valamelyike és a hozzá tartozó életstílus volt az álmaid netovábbja. És most végre kiderül, hogy mind közül melyik csajos foglalkozás lakozik benned!
Romkom-személyiségteszt
Mit csinálnál legszívesebben egy vasárnap délután?
- A, Magazint lapozgatnék egy kávézóban
- B, Inspirációs képeket néznék Pinteresten és Instagramon
- C, Valamilyen kreatív hobbit végeznél
- D, Antikváriumokban és könyvesboltokban töltenéd a napot
Hogyan reagálnál, ha egy új karakter lépne az életedbe?
- A, Elemzed a kisugárzását
- B, A ruháit és stílusát figyeled meg először
- C, Kérdésekkel bombázod
- D, Nyitottan fogadod a történeteit
Mi az ami azonnal levesz a lábadról?
- A, A jó humor
- B, A jó ízlés és stílus
- C, A nagy romantikus gesztusok
- D, A magas érzelmi intelligencia
Válassz egy klisés romkom filmjelenetet
- A, Nagy vallomás egy zsúfolt tömegben
- B, Szerelmes séta a város éjszakai fényeiben
- C, Megható csók egy veszekedés közepette
- D, Újratalálkozás a szakadó esőben
Mi lenne a legfontosabb számodra egy randin?
- A, Egy mély, hosszan tartó beszélgetés
- B, Egy izgalmas program
- C, Egy romantikus meglepetés
- D, Egy érzéki vacsora
Számold meg melyik betűből válaszoltál a legtöbbet, és olvasd el a megfejtésedet!
Legtöbb válasz A — Női magazin újságírója
Te vagy az a típus, aki imád történeteket mesélni és hallgatni is. Kíváncsisággal fordulsz az élet felé. Könnyen ráhangolódsz másokra, így sokszor te vagy a baráti társaság lelke.
Legtöbb válasz B — Divattervező
Kreatív és merész vagy, és nem félsz kitűnni a tömegből. Számodra az öltözködés egy önkifejezési forma. A hétköznapi életedben is inspirációt találsz minden apróságban.
Legtöbb válasz C — Esküvőszervező
Empatikus, gondoskodó és igazi romantikus lélek vagy. Fontos számodra a harmónia és a szervezettség. Odafigyelsz a részéletekre és a meghitt pillanatokra.
Legtöbb válasz D — Könyvesbolt tulajdonosa
Elmélyültebb típus vagy, aki értékeli a nyugalmat és az intim pillanatokat. Tökéletesen illik rád a régi lélek kifejezés, hiszen intelligens, olvasott és jól tájékozott vagy. A hétköznapi káoszban, te a béke szigete vagy.
Ezt tanulhattad meg a személyiségtesztből
Talán a legfontosabb, amit eltanulhatunk ezektől a romantikus filmes hősnőktől, hogy merjük követni az álmainkat, és olyan hívatást választani, amelyet szenvedélyesen végeznénk minden nap. Ezeknek a nőknek nemcsak munkájuk van, hanem küldetésük is.
