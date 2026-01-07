Személyiségteszt: Divattervező, újságíró vagy esküvőszervező? Neked mi lenne a romkommunkád?

A 2000-es évek romantikus vígjátékijain generációk nőttek fel. Mind imádtuk a szeleburdi hősnőket, az álomba illő gardróbokat és a csajos hivatásokat. Töltsd ki a személyiségtesztünket, és kiderül milyen romkommunka illik hozzád!

Töltsd ki a romkom személyiségtesztünket.

Forrás: Northfoto

Csajos romantikus vígjátékok

Ki ne emlékezne a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt szerkesztőségére, Az ördög Pradát visel gardrób szekrényére vagy Jennifer Lopez esküvőszervezős jeleneteire. A romantikus vígjátékokban a főszereplő női karaktereknek valahogy mindig egy hipercsajos, izgalmas és kreatív hivatása van. Szinte minden romkomban valamelyik női magazinnál dolgoznak vagy divattervezők, és ez szinte mindannyiunk agyába beleégett. Kislányként, tiniként és fiatal felnőttként talán neked is ezek valamelyike és a hozzá tartozó életstílus volt az álmaid netovábbja. És most végre kiderül, hogy mind közül melyik csajos foglalkozás lakozik benned!

Jennifer Lopez, mint esküvőszervező a Szeretném, ha szeretnél filmben.

Forrás: Profimedia

Romkom-személyiségteszt

Mit csinálnál legszívesebben egy vasárnap délután?

A, Magazint lapozgatnék egy kávézóban

B, Inspirációs képeket néznék Pinteresten és Instagramon

C, Valamilyen kreatív hobbit végeznél

D, Antikváriumokban és könyvesboltokban töltenéd a napot

Hogyan reagálnál, ha egy új karakter lépne az életedbe?

A, Elemzed a kisugárzását

B, A ruháit és stílusát figyeled meg először

C, Kérdésekkel bombázod

D, Nyitottan fogadod a történeteit

Mi az ami azonnal levesz a lábadról?

A, A jó humor

B, A jó ízlés és stílus

C, A nagy romantikus gesztusok

D, A magas érzelmi intelligencia

Válassz egy klisés romkom filmjelenetet

A, Nagy vallomás egy zsúfolt tömegben

B, Szerelmes séta a város éjszakai fényeiben

C, Megható csók egy veszekedés közepette

D, Újratalálkozás a szakadó esőben

Mi lenne a legfontosabb számodra egy randin?

A, Egy mély, hosszan tartó beszélgetés

B, Egy izgalmas program

C, Egy romantikus meglepetés

D, Egy érzéki vacsora

Számold meg melyik betűből válaszoltál a legtöbbet, és olvasd el a megfejtésedet!

Legtöbb válasz A — Női magazin újságírója

Te vagy az a típus, aki imád történeteket mesélni és hallgatni is. Kíváncsisággal fordulsz az élet felé. Könnyen ráhangolódsz másokra, így sokszor te vagy a baráti társaság lelke.